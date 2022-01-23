挖趣／張大千先生的梅花瓷瓶 四貴藏四絕

張大千先生設計的梅花瓷瓶精緻優雅，瓶身高22.8釐米。（圖皆由作者提供）

張大千（1899-1983年）是大家再熟悉不過的國畫大師，他出生於四川內江縣城郊安良裡的一個書香門第的家庭。原名張正權、又名爰，字季爰、號大千，別號大千居士。在二十世紀的中國畫壇中大千先生應是最為傳奇的國畫大師，無論繪畫、書法 、篆刻、詩詞都無所不通。

藝術成就 世人推崇

張大千早年專心研習古人書畫，特別在山水畫方面取得成就後旅居海外。畫風工筆、寫意結合，重彩、水墨融為一體，尤其是潑墨與潑彩，開創了新的藝術風格。著名現代畫家、美術教育家徐悲鴻（1895-1953年）說過：「張大千，五百年來第一人。」由此可見，張氏藝術之成就。

大千先生除了精於繪事藝術外，還擅長園林的設計。他旅居巴西時的「八德園」和旅居美國時的「環蓽庵」，都是自己設計的。1976年回台灣定居更是精心打建「摩耶精舍」（建造於1976年至1978年9月完工）。「摩耶」之名出於佛典，說的是釋迦 牟尼母親摩耶的腹中有三千個「大千世界」之意。

「精舍」位於台北市郊外雙溪，1976年1月78歲的大千先生，萬里迢迢從美歸來選擇這片青山簇擁、綠水環繞的坡地，作為自己最後的棲居地。他生平喜梅、栽梅、賞梅、畫梅。摩耶精舍後園內豎有一塊狀似台灣地圖的巨石，這是張氏客居美國洛杉磯 時，在海灘上發現的，他視為珍寶運回台灣，題刻「梅亞」，乃於後園遍植梅樹，也因此被譽為「現代梅癡」。

現代梅癡 愛梅四貴

他一生畫梅不下數百幅，也頗有心得。認為梅有四貴：貴稀不貴繁，貴老不貴嫩，貴瘦不貴肥，貴含不貴開。

由於對梅花的素愛，在方寸瓷瓶上的設計自然而然地也想到梅花。梅為歲寒三友（松、竹、梅）之一，因其傲雪耐寒、挺拔，品質高潔，歷來被古今文人雅士所喜愛。1982年（壬戌）正月大千先生在「摩耶精舍」故居，設計梅花瓷瓶一款，相當精緻優雅。

該瓶身高22.8釐米，瓶口徑4.8釐米，瓶頸最小處2釐米，瓶腹9.8釐米；瓶身畫紅梅一瘦枝，寥寥數筆，簡潔非常。老幹斜出，蒼勁挺拔。瘦枝開出少許花朵，呈現一派春意盎然景象，用筆一折一轉一橫，頗有向嚴寒歲月的無言抗爭，也大有積極向上的人文精神寫照。同樣亦具有「四貴」特點。

優雅梅瓶 盡顯四絕

邊題七絕小詩一首，落款、署名、鈐印，整個畫面布局恰到好處。另有一方紅色朱文閒章「春長好」，類似國畫中的「壓角章」（壓角章一般均蓋在畫面中左右下角，起協調畫面作用），張氏一反常規置於左上角而偏整個瓶身的中間處，突出「春長好」這個時令，也穩住畫面。

梅花瓶上題有七絕小詩一首。（圖皆由作者提供） 瓶上有一方紅色朱文閒章「春長好」，類似國畫中的「壓角章」。（圖皆由作者提供）

中國畫的「四絕」（繪畫、篆刻、書法、詩詞）傳統，在此表現盡致。確是小小一瓶似如一立軸，小中見大，頗為難得。瓶底藍色「大風堂」篆文方章，在這裡「大風堂」既是張大千、張善子（1882-1940年，大千先生二哥，善畫虎，號「虎癡」）兄弟的齋館號，而是否尚有「商標」寓意呢？

瓶底藍色「大風堂」篆文方章。（圖皆由作者提供）

牙黃瓷瓶 素雅大氣

據說張大千先生另有設計一款素面牙黃色瓷瓶，瓶高21.8釐米、瓶腹9釐米，沒有署名、時間，僅在瓶底印有蘭色「大風堂」方章，筆者認為雖屬「素面」也不失為文房擺設之品，但與吾瓶相較則大為遜色。

此瓶筆者收之不易，陳列於案頭，時時觀賞，陶冶性情，亦頗有情調。