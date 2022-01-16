料理功夫／豆豉蚵仔拌豆芽菜

豆豉蚵仔加豆芽菜

現今的海鮮都是急速冷凍處理，所以，買回冷凍的蚵仔，退了冰，一樣味道鮮美，搭配豆豉煮出的醬汁，下鋪爽脆的豆芽菜，口感多重又下飯。

材料：

蚵仔半磅、豆芽菜適量、蒜頭4、5瓣切末、薑數片、蔥2根（切蔥花）、辣椒切絲（視個人口味，可省略）。

調味料：豆豉醬（或乾豆豉）2湯匙、醬油膏1匙、酒少許。

豆豉蚵仔加豆芽菜

作法：

1.蚵洗淨，起一鍋滾水加薑片和酒，將蚵丟入，馬上蓋鍋熄火，約2分鐘撈起備用。

2.下油鍋，些許蒜末略爆香，放進豆芽菜快炒，即起鍋。

3.再加少許油和蒜末、辣椒絲、豆豉醬，炒出香氣，再放入醬油膏、蚵仔拌炒，起鍋鋪放豆芽菜上，再加蔥花，即可上桌。

小叮嚀：

一般海鮮都加薑絲、薑片，但是此道配菜是豆芽菜，拌炒只加蒜末更對味。

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