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料理功夫／早餐油條

項月華
早餐油條
早餐油條

油條是華人喜愛的早點之一，和豆漿搭配更是一道完美的早餐。油條製作的配方很多，今天介紹的這個配方，絕對可以喚起你對兒時油條味道的記憶，不妨試試。

材料：

中筋麵粉350克、冷牛奶250克、無鉛泡打粉10克、小蘇打3克、鹽6克、油1湯勺。

油條材料
油條材料

作法：

1.麵粉和所有的配料混合拌勻後，逐漸加入冷牛奶揉成麵糰，此時麵糰是很柔軟的，蓋上保鮮膜靜置30分鐘後，再將麵糰揉至光滑。

2.將麵糰分成二等分，擀成二塊麵片，上面刷點油後用保鮮膜封起來，放入冰箱冷藏過夜。

麵糰蓋上保鮮膜靜置30分鐘後，再揉至光滑。
麵糰蓋上保鮮膜靜置30分鐘後，再揉至光滑。

3.第二天取出麵片，室溫下放置20分鐘讓麵片回暖。回暖後的麵片延展性好，不要再揉，直接用擀麵杖擀成長40公分，寬10公分，再用刀切成3公分寬的小麵片。

用刮刀把麵糰分成兩份，整成一個長方形。
用刮刀把麵糰分成兩份，整成一個長方形。

麵片切成三公分寬。
麵片切成三公分寬。

4. 把兩塊小麵片重疊在一起，中間用筷子壓一下，壓好後兩端捏緊並稍稍拉伸，這樣油條生坯就做好了。

兩塊小麵片重疊在一起，中間用筷子壓一下，壓好後兩端捏緊並稍稍拉伸。
兩塊小麵片重疊在一起，中間用筷子壓一下，壓好後兩端捏緊並稍稍拉伸。

5. 鍋內放油加熱，讓油溫升至356℉左右，或可用筷子插入油鍋內呈現許多氣泡時，就可放入油條。放入後不要立即翻動，要待油條稍稍定型後，再用筷子撥弄翻轉，直至油條炸至金黃色。

6.撈起後瀝乾油，蓬鬆飄香、口感十足的油條就完成了。

小叮嚀：

1. 如果想當天食用油條，麵糰需要在室溫下醒置3小時，才能炸製。

2. 炸過油條的油還是很乾淨的，可以繼續使用。

★世界周刊廣徵天下各家廚藝秘笈

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