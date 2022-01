娛樂／《蜘蛛人》幕後特效製作 流程大解密

《蜘蛛人:無家日》海報。(取材自IMDb)

《蜘蛛人 :無家日》(Spider-Man: No Way Home)上映以來,不僅創下振奮全球的驚人票房,也佳評不斷,獲得影迷們極高評價肯定。更被譽為影史最棒的蜘蛛人電影 ,以及漫威 宇宙名列前茅的巔峰之作。我在Digital Domain參與這部影片6個多月之久,在電影螢幕前看到我們團隊做出來的精采畫面,感到相當興奮,並且有深刻的體會。

Humphrey Cheng個人照。(圖:作者提供)

Digital Domain在後製視覺特效公司中有頂尖的地位,我們團隊參與的多項電影《蜘蛛人:無家日》、《黑寡婦》(Black Widow)、《脫稿玩家》(Free Guy)、《尚氣與十環傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)日前更入圍奧斯卡最佳視覺特效獎前十強名單。

《蜘蛛人:無家日》電影中,我們團隊主要負責高架橋上彼得和八爪博士互鬥畫面、邪惡六人組等角色齊聚在Happy公寓家的所有畫面,以及蜘蛛人、八爪博士、沙人、綠惡魔和電光人等人物模型建造。

團隊是跨地區專案組織,成員散布在洛杉磯(總部)、溫哥華以及蒙特婁。我們公司規模龐大,接的專案多以漫威英雄電影與電視劇為主。專案部門畫分有:Asset(素材部門):Modeling(3D建模)、Texturing(材質/貼圖)、Lookdev(視覺開發),以及 Pre-viz(視覺預覽)、Layout(鏡頭布局)、Matchmove(鏡頭追蹤)、Animation(動畫部門)、 CFX(人體特效模擬)、 FX(物體特效模擬)、Lighting(燈光)和Compositing(合成)等等。我在這團隊擔任製片協調的角色,所協助的部門主要以FX和Compositing部門為主。

美國電影後期製作的分工極細。對於特效公司來說,我們會先從客戶收到鏡頭,接著團隊會召集所有視覺特效總監、各部門總監、以及製片團隊進行專案啟動會議(Kickoff meeting)。會議中,針對鏡頭所需的畫面給予各部門所需執行的指導方針,便於各部門依據此而進行後續的工作。

《蜘蛛人:無家日》中,彼得在高架橋上和八爪博士互鬥畫面。 (取材自IMDb)

以《蜘蛛人:無家日》中,彼得在高架橋上和八爪博士互鬥畫面的片段為例,客戶端提供的母片主要是湯姆霍蘭德(Tom Holland)和艾佛烈蒙利納(Alfred Molina)於藍幕前拍攝。我們需要考量畫面所需,來選擇是要用真人和CG場景做合成,或是全部角色、場景都做CG。真人的挑戰性在於真人與虛擬場景融合度,而且CG人物必須在角色材質和燈光上達到逼真性100%,讓觀眾分辨不出來。

《蜘蛛人:無家日》的特效團隊基本每天的行程會議大致上有:

1. 部門會議 Dailies

2. 全專案會議 Show Dailies (AM、PM)

3. 客戶會議

4. 跨部門會議:特定主題討論

製片團隊這些會議上通常會做會議記錄、後續執行計畫以及跨部門相關追蹤進度等。

1. 部門會議 Dailies

各部門每天有各自的會議,在動畫以及特效產業我們稱之為Dailies。在這會議上會做鏡頭工作分配、瀏覽部門成員工作進度並給予建議回饋,以及和團員討論目前所遇到的技術困難。通常部門的藝術師會參加此會議,並繳交自己最新的鏡頭工作版本。部門總監則瀏覽檢視並給予建議,再讓成員回去修改。若有版本完成度很高,達到部門總監認可,或是需要跨部門討論的版本,則會遞送到全專案會議(Show Dailies) 給視覺特效總監檢視。

2. 全專案會議 Show Dailies (AM、PM)

一般來說,專案的所有總監都會參與全專案會議。在此會議,主要瀏覽各部門完成度極高、且可以遞送給客戶瀏覽的版本。視覺特效總監會給予各版本意見,倘若滿意,則會將該版本作上標注並且寄給客戶。另外,我們也會在這會議討論跨部門的意見版本。

3. 客戶會議

每周通常會有一到三次的客戶會議,主要探討鏡頭時程的變動、電影剪接畫面更動、上下工程承接,以及哪些鏡頭和畫面的導演意見需做討論和確認。

4. 跨部門會議:特定主題討論

每周也會有不定時的跨部門會議,討論特定主題。例如八爪博士的的機器手臂進化細節,需要角色綁定團隊、動畫團隊以及物體特效模擬團隊探討機器手臂的延伸視覺、爪子動作程序技術上的困難性。另外,在路橋下蜘蛛人被八爪博士困在圓柱上時,背景行動中車輛的配置以及天空視覺建立的一致性,也需要腦力激盪和鏡頭布局探討。

製片團隊看似僅以管理為主,但是必須對於動畫視覺特效流程和技術,有很精深的瞭解和熟悉度。對於特效總監以及部門總監給的藝術指導意見,才能精闢傳達給團隊,並做好跨部門溝通協調。另外,對於電影鏡頭語言也要有一定的知識,對鏡頭剪接有一定的敏感度,才可以精準達到客戶需求。

在《蜘蛛人:無家日》的特效製作流程中,不論是特效合成鏡頭或是全CG鏡頭,每個元素組合起來的精緻畫面,都令人讚嘆。除了有頂尖的程度和技術,速度也很重要。此外,漫威有試片會,會根據一些專業人士的反應和回饋而更動電影剪輯,也會影響我們對於特效鏡頭時程更動,這些都是許多特效公司所需要面臨的挑戰與困難。