娛樂／《蜘蛛人》幕後特效製作 流程大解密

《蜘蛛人：無家日》海報。（取材自IMDb）

《蜘蛛人 ：無家日》（Spider-Man: No Way Home）上映以來，不僅創下振奮全球的驚人票房，也佳評不斷，獲得影迷們極高評價肯定。更被譽為影史最棒的蜘蛛人電影 ，以及漫威 宇宙名列前茅的巔峰之作。我在Digital Domain參與這部影片6個多月之久，在電影螢幕前看到我們團隊做出來的精采畫面，感到相當興奮，並且有深刻的體會。

Humphrey Cheng個人照。（圖：作者提供）

Humphrey Cheng個人照。（圖：作者提供）

Digital Domain在後製視覺特效公司中有頂尖的地位，我們團隊參與的多項電影《蜘蛛人：無家日》、《黑寡婦》（Black Widow）、《脫稿玩家》（Free Guy）、《尚氣與十環傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）日前更入圍奧斯卡最佳視覺特效獎前十強名單。

《蜘蛛人：無家日》電影中，我們團隊主要負責高架橋上彼得和八爪博士互鬥畫面、邪惡六人組等角色齊聚在Happy公寓家的所有畫面，以及蜘蛛人、八爪博士、沙人、綠惡魔和電光人等人物模型建造。

團隊是跨地區專案組織，成員散布在洛杉磯（總部）、溫哥華以及蒙特婁。我們公司規模龐大，接的專案多以漫威英雄電影與電視劇為主。專案部門畫分有：Asset（素材部門）：Modeling（3D建模）、Texturing（材質／貼圖）、Lookdev（視覺開發），以及 Pre-viz（視覺預覽）、Layout（鏡頭布局）、Matchmove（鏡頭追蹤）、Animation（動畫部門）、 CFX（人體特效模擬）、 FX（物體特效模擬）、Lighting（燈光）和Compositing（合成）等等。我在這團隊擔任製片協調的角色，所協助的部門主要以FX和Compositing部門為主。

美國電影後期製作的分工極細。對於特效公司來說，我們會先從客戶收到鏡頭，接著團隊會召集所有視覺特效總監、各部門總監、以及製片團隊進行專案啟動會議（Kickoff meeting）。會議中，針對鏡頭所需的畫面給予各部門所需執行的指導方針，便於各部門依據此而進行後續的工作。

《蜘蛛人：無家日》中，彼得在高架橋上和八爪博士互鬥畫面。 （取材自IMDb）

以《蜘蛛人：無家日》中，彼得在高架橋上和八爪博士互鬥畫面的片段為例，客戶端提供的母片主要是湯姆霍蘭德（Tom Holland）和艾佛烈蒙利納（Alfred Molina）於藍幕前拍攝。我們需要考量畫面所需，來選擇是要用真人和CG場景做合成，或是全部角色、場景都做CG。真人的挑戰性在於真人與虛擬場景融合度，而且CG人物必須在角色材質和燈光上達到逼真性100%，讓觀眾分辨不出來。

《蜘蛛人：無家日》的特效團隊基本每天的行程會議大致上有：

1. 部門會議 Dailies

2. 全專案會議 Show Dailies (AM、PM)

3. 客戶會議

4. 跨部門會議：特定主題討論

製片團隊這些會議上通常會做會議記錄、後續執行計畫以及跨部門相關追蹤進度等。

1. 部門會議 Dailies

各部門每天有各自的會議，在動畫以及特效產業我們稱之為Dailies。在這會議上會做鏡頭工作分配、瀏覽部門成員工作進度並給予建議回饋，以及和團員討論目前所遇到的技術困難。通常部門的藝術師會參加此會議，並繳交自己最新的鏡頭工作版本。部門總監則瀏覽檢視並給予建議，再讓成員回去修改。若有版本完成度很高，達到部門總監認可，或是需要跨部門討論的版本，則會遞送到全專案會議（Show Dailies） 給視覺特效總監檢視。

2. 全專案會議 Show Dailies (AM、PM)

一般來說，專案的所有總監都會參與全專案會議。在此會議，主要瀏覽各部門完成度極高、且可以遞送給客戶瀏覽的版本。視覺特效總監會給予各版本意見，倘若滿意，則會將該版本作上標注並且寄給客戶。另外，我們也會在這會議討論跨部門的意見版本。

3. 客戶會議

每周通常會有一到三次的客戶會議，主要探討鏡頭時程的變動、電影剪接畫面更動、上下工程承接，以及哪些鏡頭和畫面的導演意見需做討論和確認。

4. 跨部門會議：特定主題討論

每周也會有不定時的跨部門會議，討論特定主題。例如八爪博士的的機器手臂進化細節，需要角色綁定團隊、動畫團隊以及物體特效模擬團隊探討機器手臂的延伸視覺、爪子動作程序技術上的困難性。另外，在路橋下蜘蛛人被八爪博士困在圓柱上時，背景行動中車輛的配置以及天空視覺建立的一致性，也需要腦力激盪和鏡頭布局探討。

製片團隊看似僅以管理為主，但是必須對於動畫視覺特效流程和技術，有很精深的瞭解和熟悉度。對於特效總監以及部門總監給的藝術指導意見，才能精闢傳達給團隊，並做好跨部門溝通協調。另外，對於電影鏡頭語言也要有一定的知識，對鏡頭剪接有一定的敏感度，才可以精準達到客戶需求。

在《蜘蛛人：無家日》的特效製作流程中，不論是特效合成鏡頭或是全CG鏡頭，每個元素組合起來的精緻畫面，都令人讚嘆。除了有頂尖的程度和技術，速度也很重要。此外，漫威有試片會，會根據一些專業人士的反應和回饋而更動電影剪輯，也會影響我們對於特效鏡頭時程更動，這些都是許多特效公司所需要面臨的挑戰與困難。