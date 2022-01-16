娛樂／《蜘蛛人：無家日》救得了世界 還扛得了票房

《蜘蛛人：無家日》是去年底最萬眾期待的娛樂特效大片，也是2021年最賣座電影。（取材自IMDb）

《蜘蛛人 ：無家日》（Spider-Man: No Way Home）是去年底最萬眾期待的娛樂特效大片，在上映的第二個周末全球累計票房就突破10億美元，成為2021年最賣座電影 。由於劇情機密、極多爆點，各地影迷為防被爆雷，首日就衝戲院觀賞，助攻首日票房衝出3916萬佳績，不僅是年度開片票房冠軍，還打破「復仇者聯盟4：終局之戰」（Avengers：Endgame）以來最高開片票房紀錄，被外界一致認定為疫情期間的「票房救世主」。

《蜘蛛人：無家日》中，反讓八爪博士也回歸。（取材自IMDb）

根據統計，《蜘蛛人：無家日》北美票房突破6億美元大關，是索尼影業在北美有史以來賣座數字最高的電影，也無怪乎他們還想跟漫威再攜手把「蜘蛛人」系列繼續發展下去，現任蜘蛛人湯姆霍蘭德（Tom Holland）亦成為今年最出風頭的年輕男星，前途更被看好。

《蜘蛛人：無家日》動作場面是系列之最。（取材自IMDb）

《蜘蛛人：無家日》是湯姆霍蘭德的「蜘蛛人」三部曲最終章，導演 瓊華茲（Jon Watts）這集不僅讓蜘蛛人「三代同堂」，更找回前系列所有反派，讓八爪博士、綠惡魔以及電光人共同對抗蜘蛛人，更有許多緊張刺激的動作場面，連湯姆霍蘭德也大讚「這是前所未見的超級英雄電影」。

細膩／導演刻畫成長過程

《蜘蛛人：無家日》從《蜘蛛人：返校日》（Spider-Man：Homecoming）到《蜘蛛人：離家日》（Spider-Man：Far From Home），導演細膩刻畫出年輕版的彼得帕克成長過程，湯姆霍蘭德也對導演表示認同：「導演瓊華茲真的打造了前所未見的超級英雄類型電影，這部電影就像他穿起更大的鞋子、成為一名大人、甚至最後成為蜘蛛人。」

湯姆霍蘭德加入漫威電影宇宙已有五年，六度演出「蜘蛛人」。（取材自IMDb）

漫威影業總裁凱文費吉（Kevin Feige）也對導演讚譽有加：「看過導演瓊華茲之前的作品，知道他非常擅長角色刻畫，也是為什麼會想找他來拍《蜘蛛人：返校日》。而現在《蜘蛛人：無家日》是史上最有野心的蜘蛛人電影，瓊華茲已經從新人變成專家，他在動作場景的運籌帷幄更是許多現今其他導演想要學習和致敬的。」

湯姆霍蘭德加入漫威電影宇宙已有五年，六度演出「蜘蛛人」，提到這部電影，他大力誇讚《蜘蛛人：無家日》不僅是串聯前兩集，動作場面更是系列之最。

《蜘蛛人：無家日》是去年底最萬眾期待的娛樂特效大片，也是2021年最賣座電影。（取材自IMDb）

訪問中，當湯姆霍蘭德說出大場面動作戲（huge action sequences）時，不小心口誤念成休傑克曼（Hugh Jackman），被女主角辛蒂亞（Zendaya）笑說，「我都不知道金鋼狼有演這部電影」，讓湯姆霍蘭德只能開玩笑答「沒錯，你是全世界第一個知道這件事」，互動相當可愛。

重聚／前2代主角來客串

前兩代「蜘蛛人」陶比麥奎爾（Tobey Maguire）、安德魯加菲（Andrew Garfield）都在這集客串，湯姆霍蘭德強調安德魯加菲非常厲害，「安德魯加菲很會設計一些特別的小動作，像是搖頭晃腦、拚命甩筆，很古怪但也很酷」，辛蒂亞則說陶比麥奎爾版「蜘蛛人」就等於是她的童年，「我6歲就進戲院看『蜘蛛人』，超精采的，睡一覺起來發現自己變成超級英雄，真的是一件很棒的事」。

雖然湯姆霍蘭德的「蜘蛛人」合約已經到期，不過製片艾米帕斯卡（Amy Pascal）先前受訪時，主動提及會再拍全新的「蜘蛛人」三部曲，湯姆霍蘭德則說自己還沒收到通知，「我只能說無論如何，未來的『蜘蛛人』都只會愈來愈好，我其實]不知道，我接下來是否在他們未來的規畫內，但我現在只想放假，先休息一下」。

湯姆霍蘭德（下）、辛蒂亞的戀情從戲裡談到戲外，圖為劇照。（取材自IMDb）

放閃／蜘蛛人情侶狂示愛

湯姆霍蘭德、辛蒂亞因戲結緣，發展成情侶關係，近期他們接受媒體採訪時，湯姆霍蘭德更在回答問題時偷放閃示愛，被詢問「曾在片場偷走什麼東西」時，毫不猶豫脫口而出：「辛蒂亞的心。」

不只湯姆霍蘭德刻意放閃，跑電影宣傳的訪問中，被問及兩人合作多次，這次再度演情侶，是否需要多做些什麼練習，才能增進彼此化學效應？辛蒂亞立刻甜喊「我們才不用練習」，湯姆霍蘭德也搞笑表示「很高興我不用每天早上對著鏡子，假裝自己喜歡她」。

湯姆霍蘭德（左）、辛蒂亞因戲結緣，發展成情侶關係。（取材自IMDb）

（取材自聯合新聞網）