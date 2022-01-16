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養生／別洗太乾淨 寶寶皮膚更好

／黃惠群
寶寶洗澡水溫控制在34至36℃，泡澡時間不超過10分鐘。（Getty Images）
寶寶洗澡水溫控制在34至36℃，泡澡時間不超過10分鐘。（Getty Images）

幫寶寶皮膚滅菌，也要養好菌，洗太乾淨，小心皮膚發炎更嚴重。台灣一位2歲女童飽受異位性皮膚炎困擾，爸媽誤以為是皮膚表面壞菌過多作祟，想幫女童「消滅皮膚壞菌」，遂購買抗菌沐浴乳、增加洗澡次數，反加劇全身乾癢、皮膚紅疹等問題。小兒科診所醫師指出，日常洗沐與保養「勿過度清潔」，應維持皮膚表面「弱酸」、「好菌多壞菌少」等環境，適度保濕，才能防止過敏，維持正常皮膚生理功能。

皮膚是人體最大器官，也是第一道免疫防線，台灣小兒專科診所醫師巫漢盟表示，皮膚問題是家長最頭痛孩子健康的狀況之一，若未正確控制過敏問題，維持弱酸性健康膚表，恐影響孩子免疫系統發展。

巫漢盟表示，寶寶皮膚的pH值相比成人偏鹼性，較難維持膚表好壞菌平衡，更易出現過敏問題，建議寶寶肌膚維持pH5.5酸鹼值、適度保濕、勿過度清潔，維持正常皮膚生理功能。

由於嬰幼兒皮膚發育尚未成熟，過度或錯誤的清潔方式會破壞膚表好壞菌的平衡，影響天然皮脂膜的形成，對於皮膚敏感或異位性皮膚炎的寶寶，日常護理須重視「保濕」。

巫漢盟指出，家長過去偏重在寶寶洗澡後，使用保濕、舒緩、止癢等功效的保養品，但補充皮膚所流失的水分，最有效的方法是浸泡盆浴或泡泡澡，水溫需控制在34至36度，泡澡時間不超過5至10分鐘。

巫漢盟進一步表示，選擇含有保水、皮膚修復功能的植物醣體沐浴品，浴後保持身體微濕不要完全擦乾，並立刻擦上保養品，確保水分可以留在皮膚上，也能為寶寶打造良好的菌相環境。

「菌並不是越少越好」巫漢盟強調，傳統觀念講求「抗菌、滅菌」來保護孩子，反而破壞寶寶膚表菌相的平衡，他提醒，絕大部分的肥皂都含有皂鹼，清洗後會破壞健康皮脂膜應有的弱酸性環境，恐讓有疾病感染風險的壞菌趁虛而入。

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