我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

醫藥／發燒嘔吐 小心腦脊髓膜炎

／黃惠群
新竹一名5歲女童確診流行性腦脊隨炎，甚至出現猛爆性紫斑。（圖：台灣兒童感染症醫學會提供）
新竹一名5歲女童確診流行性腦脊隨炎，甚至出現猛爆性紫斑。（圖：台灣兒童感染症醫學會提供）

一名五歲女童平時身體健康，某天突然整日高燒不退、腹痛嘔吐，送至診所後又轉診至大醫院，病況還持續惡化，陸續出現猛爆性紫斑、低壓休克、出血、腎臟衰竭，確診為流行性腦脊髓膜炎。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌提醒，一般人對流行性腦脊髓膜炎所知甚少，呼籲民眾留意流行性腦脊髓膜炎「4」大症狀、牢記預防「2」招，透過疫苗接種超前部署保護力，才能遠離「4」大併發症傷害。

流行性腦脊髓膜炎是一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，透過鼻咽喉分泌物或飛沫傳染，潛伏期約2至10天，根據統計，全球每年約有超過200萬人遭受腦膜炎危害，近30萬人死亡 ，因併發症而生活失能人數高達50萬人。目前中東、非洲等地為高盛行區，每年平均奪走數千條人命。

邱南昌表示，感染流行性腦脊髓膜炎的高風險族群，有一歲以下嬰兒及免疫力差族群，如持續性補體缺損、脾臟功能受損及人體免疫缺乏病毒感染者等；一歲以下嬰兒因免疫系統發展尚未完全，離開母體後，來自母親的抗體保護力開始消退，是所有年齡層中發生率最高的年齡層，且台灣確診個案中，高達三成為嬰幼兒。

收治5歲女童的台灣新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕表示，女童送至急診後就出現猛爆性紫斑，後來確診為流行性腦脊髓膜炎，陸續出現低壓休克、出血、腎臟衰竭，幸透過抗生素、插管治療、使用升壓藥物、血液透析，逐漸穩定病況，現在女童身體狀況良好，還參加田徑隊，猛爆性紫斑的傷口也沒有留下疤痕。

邱南昌指出，流行性腦脊髓膜炎一旦流行，每10位健康者中即有1人為無症狀帶原者，若長時間或密切接觸帶菌者，接觸者發病機率為一般人的500至800倍，各年齡層中，青少年的帶菌率最高，較其他年齡層高出1.8至5.3倍。

2017年台灣便曾發生群聚感染事件，確診3名案例，初期症狀均為發燒、頭痛、噁心、全身痠痛，後來更有1人死亡。邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎有「高度致死性」，可在24小時內從非特殊症狀，快速進展至死亡，因患者常缺乏立即治療，每2人就有1人死亡，更有5至20％的患者直接進展到最嚴重的腦炎。

因此，邱南昌提醒，成人若出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等「4」大症狀，定要立即就醫。平時預防應牢記「2」招，保持個人衛生、戴口罩，避免接觸呼吸道症狀病人，要前往國外盛行地區，務必接種疫苗。方能遠離患病後有腦性麻痺、腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷及癲癇「4」大併發症。

併發症 疫苗 高盛

上一則

醫藥短波／東方人易無痛心梗 要做早期的檢測治療

下一則

醫藥／腦動脈瘤破裂 無徵兆殺手

延伸閱讀

減少殘疾 中國要求提高婚前、產前檢查率

減少殘疾 中國要求提高婚前、產前檢查率
紐約因新冠重症住院兒童 多數有基礎病史

紐約因新冠重症住院兒童 多數有基礎病史
不是親人勝似親人

不是親人勝似親人
港校播南京大屠殺官方教材 嚇哭小一生 教局：戰爭本身殘酷

港校播南京大屠殺官方教材 嚇哭小一生 教局：戰爭本身殘酷

熱門新聞

昌發超市設立年貨專櫃，供人們選購。（韓傑攝影）

封面故事／年節貨品…進口斷鏈價飆漲

2022-01-09 14:32
在美國的華人十分看重春節，年度新春大遊行是慶祝的重頭戲。(Getty Images)

封面故事／春節將至…異鄉飄著家鄉味

2022-01-09 12:50
北京發行虎年賀歲金條，虎的造型為蹲坐回望，開口低嘯的形象，踞虎寓意「聚福」，福氣綿綿。 (中新社)

封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛

2022-01-09 15:20
英國豪門出身的麥斯威爾（左）被控替已死去的前男友、荒淫富豪艾普斯坦長期犯罪招募、訓練未成年少女供權貴淫樂。 （美聯社）

新聞眼╱荒淫島總管 英國名門女竟淪皮條客

2022-01-09 02:27
來美國留學的中國學生起來越多，兩國交流的學者與學生，各有一面偏斜的現象。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。(Getty Images)

新聞眼／留學生交流 中美出現偏斜現象

2022-01-09 02:26
張永祥榮獲電影金馬奬「終身成就奬」。（盧威╱攝影）

人物／張永祥多產才子 台灣永遠的「編劇匠」

2022-01-09 02:25

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻