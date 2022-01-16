醫藥／發燒嘔吐 小心腦脊髓膜炎

新竹一名5歲女童確診流行性腦脊隨炎，甚至出現猛爆性紫斑。（圖：台灣兒童感染症醫學會提供）

一名五歲女童平時身體健康，某天突然整日高燒不退、腹痛嘔吐，送至診所後又轉診至大醫院，病況還持續惡化，陸續出現猛爆性紫斑、低壓休克、出血、腎臟衰竭，確診為流行性腦脊髓膜炎。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌提醒，一般人對流行性腦脊髓膜炎所知甚少，呼籲民眾留意流行性腦脊髓膜炎「4」大症狀、牢記預防「2」招，透過疫苗 接種超前部署保護力，才能遠離「4」大併發症 傷害。

流行性腦脊髓膜炎是一種革蘭氏陰性雙球菌的猝發性感染疾病，透過鼻咽喉分泌物或飛沫傳染，潛伏期約2至10天，根據統計，全球每年約有超過200萬人遭受腦膜炎危害，近30萬人死亡 ，因併發症而生活失能人數高達50萬人。目前中東、非洲等地為高盛 行區，每年平均奪走數千條人命。

邱南昌表示，感染流行性腦脊髓膜炎的高風險族群，有一歲以下嬰兒及免疫力差族群，如持續性補體缺損、脾臟功能受損及人體免疫缺乏病毒感染者等；一歲以下嬰兒因免疫系統發展尚未完全，離開母體後，來自母親的抗體保護力開始消退，是所有年齡層中發生率最高的年齡層，且台灣確診個案中，高達三成為嬰幼兒。

收治5歲女童的台灣新竹馬偕醫院小兒感染科主任林千裕表示，女童送至急診後就出現猛爆性紫斑，後來確診為流行性腦脊髓膜炎，陸續出現低壓休克、出血、腎臟衰竭，幸透過抗生素、插管治療、使用升壓藥物、血液透析，逐漸穩定病況，現在女童身體狀況良好，還參加田徑隊，猛爆性紫斑的傷口也沒有留下疤痕。

邱南昌指出，流行性腦脊髓膜炎一旦流行，每10位健康者中即有1人為無症狀帶原者，若長時間或密切接觸帶菌者，接觸者發病機率為一般人的500至800倍，各年齡層中，青少年的帶菌率最高，較其他年齡層高出1.8至5.3倍。

2017年台灣便曾發生群聚感染事件，確診3名案例，初期症狀均為發燒、頭痛、噁心、全身痠痛，後來更有1人死亡。邱南昌表示，流行性腦脊髓膜炎有「高度致死性」，可在24小時內從非特殊症狀，快速進展至死亡，因患者常缺乏立即治療，每2人就有1人死亡，更有5至20％的患者直接進展到最嚴重的腦炎。

因此，邱南昌提醒，成人若出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清，嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差等「4」大症狀，定要立即就醫。平時預防應牢記「2」招，保持個人衛生、戴口罩，避免接觸呼吸道症狀病人，要前往國外盛行地區，務必接種疫苗。方能遠離患病後有腦性麻痺、腦性麻痺、聽力喪失、智力損傷及癲癇「4」大併發症。