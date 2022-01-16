我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

澳洲法院駁回上訴 約克維奇認輸將離境

德州猶太教堂遭挾持案落幕 州長：所有人質平安獲釋

醫藥／腦壓上升 恐是腦袋進水

／王國川
「腦袋進水」是造成腦壓上升常見的原因之一。（Getty Images）
「腦袋進水」是造成腦壓上升常見的原因之一。（Getty Images）

大腦是人體的指揮中樞，有堅固的頭殼保護，腦袋的容積是固定的，一旦腦袋內的病變產生質塊效應，則勢必造成空間壓縮而引起腦壓增高。「腦袋進水」即是造成腦壓上升常見的原因之一。

「腦袋進水」有幾種狀態，若過多的水積在腦室系統內稱為「水腦症」；若過多水分子積聚在腦實質，即為「腦水腫」。腦袋進水症狀，可從輕微頭痛、意識障礙到危及生命。

「水腦症」俗稱腦積水，是神經外科常見的問題，指的是腦脊髓液不正常的堆積在腦室系統內，正常人每分每秒都在製造腦脊髓液，腦脊髓液經過腦室循環後圍繞在大腦和脊髓的表面，當腦脊髓液分泌過多或脊髓液流動與吸收受阻，會造成腦室擴大引起症狀。

水腦症常見症狀，包括失智症、步態不穩與小便失禁。大腦導水管阻塞，可考慮內視鏡第三腦室開孔治療；其他水腦症治療，以外科引流為主，如腦室腹膜分流手術或腰椎腹膜分流管手術。

「腦水腫」是過多水分子積聚在腦實質細胞內外的空間，可分為二種，與腦部直接相關常見的，包括中風、腦腫瘤與腦部感染、發炎；和腦部無直接相關的，有糖尿病酮症酸中毒、惡性高血壓、肝性腦病或低血鈉症與高山症。

有時腦細胞受到損傷後，釋放的發炎物質影響了細胞內電解質平衡，導致過多水分進入細胞，造成細胞腫大，此為「細胞毒性水腫」。另外，發炎物質也可能造成腦血管通透性增加，導致水分從血管進入細胞間隙，此為「間質性水腫」。

腦水腫本身未必會有症狀，但如果腦水腫造成腦壓上升引起症狀，則必須考慮治療。最常用的是滲透療法治療腦水腫，亦即利用藥物製造滲透梯度，把多餘水分帶走；也可因應病情，使用類固醇來改善血管通透性，改善間質性水腦。

其他治療方式，包括使用呼吸器，降低血中二氧化碳引起血管收縮，降低腦壓；適當的麻醉或低溫療法減低腦部代謝，並減少發炎反應。有時可能要考慮手術將顱骨切除，提供腦部腫脹空間，可有效降低腦內壓力。（作者為台灣台大醫院外科部主治醫師）

高血壓 中風 失智

上一則

醫藥／腦動脈瘤破裂 無徵兆殺手

下一則

醫藥／心律不整瀕死 靠葉克膜保命

延伸閱讀

缺牙不補 形成健康阻力

缺牙不補 形成健康阻力
關於失智症

關於失智症
心肌梗塞 逾5成猝死前無症狀

心肌梗塞 逾5成猝死前無症狀
糖吃過量 精神疾病罹患風險增

糖吃過量 精神疾病罹患風險增

熱門新聞

昌發超市設立年貨專櫃，供人們選購。（韓傑攝影）

封面故事／年節貨品…進口斷鏈價飆漲

2022-01-09 14:32
在美國的華人十分看重春節，年度新春大遊行是慶祝的重頭戲。(Getty Images)

封面故事／春節將至…異鄉飄著家鄉味

2022-01-09 12:50
北京發行虎年賀歲金條，虎的造型為蹲坐回望，開口低嘯的形象，踞虎寓意「聚福」，福氣綿綿。 (中新社)

封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛

2022-01-09 15:20
英國豪門出身的麥斯威爾（左）被控替已死去的前男友、荒淫富豪艾普斯坦長期犯罪招募、訓練未成年少女供權貴淫樂。 （美聯社）

新聞眼╱荒淫島總管 英國名門女竟淪皮條客

2022-01-09 02:27
來美國留學的中國學生起來越多，兩國交流的學者與學生，各有一面偏斜的現象。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。(Getty Images)

新聞眼／留學生交流 中美出現偏斜現象

2022-01-09 02:26
張永祥榮獲電影金馬奬「終身成就奬」。（盧威╱攝影）

人物／張永祥多產才子 台灣永遠的「編劇匠」

2022-01-09 02:25

超人氣

更多 >
獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光

李嘉欣「加護病房搶救48小時」 病床上蒼白模樣曝光
時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」

時報廣場推華女入鐵軌致死 嫌犯自首「她非首個目標」
2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）

2022迎虎年 12生肖運勢排行一次看（上）
郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻

郎朗偕妻巴黎參加酒會 吉娜「螞蟻腰」網看傻