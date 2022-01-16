醫藥／心律不整瀕死 靠葉克膜保命

新竹台大分院採用傳統電燒方式以根除病人之沃夫-巴金森-懷特症候群，上方紅色箭頭為電氣燒灼手術成功位置處，下方紅色箭頭所指處為葉克膜管路。（圖：新竹台大分院提供）

一名21歲男子沒有心臟病 史，平常生活、運動表現也與同儕無異，雖曾被診斷有心律不整，卻因無異狀便不以為意。直到日前突然在家昏倒失去意識，救護人員到場後發現病人無意識、無脈搏，趕緊執行自動體外電擊術，持續急救施予心肺復甦術，送往台灣新竹台大分院急救，但一直無法恢復心律，院方立刻啟動葉克膜團隊，跨縣市至桃園協助裝置救援。

台灣新竹台大分院心臟血管內科醫師廖敏村說，從醫院醫師接到電話到葉克膜裝置完成至回復穩定循環僅花費約90分鐘。期間男子一直呈現反覆心室顫動，總共電擊十多次。

因心臟無法穩定運轉將血液輸送到全身器官，只能依靠葉克膜體外循環的方式，維持病人的血液輸送。最後在葉克膜維持下，體外電擊術才順利將心臟整流回正常心律。同時將轉心臟科加護病房，亦緊急照會心臟內科團隊，以協助後續照護。

廖敏村說明，男子到的第一張心電圖雖呈現正常竇性心律，但判讀後發現為「沃夫-巴金森-懷特症候群（Wolff-Parkinson-White syndrome, WPW syndrome）」，此心律不整有猝死 風險。其院外自動電擊器的紀錄也顯示，當時周接受體外電擊術後，心律變成心房顫動的節律，但很快又變成心室顫動，該心律不整即是造成男子到院前心臟停止的原因。

因此，醫護團隊緊急安排電氣燒灼手術，使用傳統電燒方式以根除周的「沃夫-巴金森-懷特症候群」。周也在術後第四天順利移除葉克膜，於12天後順利出院，且意識清楚正常，活動自如，沒有留下神經學的後遺症。