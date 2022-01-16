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醫藥／高瘦年輕女 易二尖瓣脫垂

／楊正海
二尖瓣脫垂好發於年輕、高瘦女性。圖為示意圖。（本報資料照片）
二尖瓣脫垂好發於年輕、高瘦女性。圖為示意圖。（本報資料照片）

藝人大S、安以軒、林依晨及何妤玟，都曾被診斷二尖瓣脫垂症候群，她們共同特質是身材纖細。台灣北市聯醫中興院區心臟血管內科醫師李修豪指出，少數病人會胸悶、心悸，因好發年輕、高瘦女性，又有「模特兒病」之稱，透過調整作息、少喝茶、咖啡、紓解壓力、睡眠充足，大部分可改善。

二尖瓣脫垂是一種常見的瓣膜性心臟病，盛行率約2.4%。發生原因主要為瓣膜先天構造較長，又以年輕女性比率居多。

李修豪表示，二尖瓣脫垂多數無症狀，有些可透過聽診聽到輕微心雜音，不過檢查仍以心臟超音波為主，不需特別治療。少數病人在壓力大、緊張、睡眠不足下，會胸悶、心悸、吸不到氣、喘等現象，也稱為「二尖瓣脫垂症候群」。

另外，高瘦年輕女性較易緊張、焦慮，是易有二尖瓣脫垂症候群的可能原因之一。二尖瓣脫垂症候群通常沒有危險性，有些人忍受不了，醫師會開立乙型阻斷劑，作用是降低心跳頻率、抑制心律不整，如有焦慮情形，會加開抗焦慮藥物。

李修豪說，極少數二尖瓣脫垂會出現瓣膜閉鎖不全的併發症，導致血液逆流，程度輕重不一。若血液逆流嚴重，易心律不整、心房顫動，可能形成血栓，增加中風危險性，甚至誘發猝死。

心臟病 中風 併發症

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