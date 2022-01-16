旅遊／喬治亞州北部公園 賞秋山紅葉、觀瀑布

雲鄉峽谷公園的岩上紅葉。（圖片皆由作者提供）

「老殘動身上車，一路秋山紅葉，老圃黃花，頗不寂寞……」，每次秋天岀遊，一上車不自覺地，就算嘴裡不嘟囔這幾句，心裡也少不了叨念。此行秋山紅葉，老圃黃花自不待說，一些沿途小鎮雖無泉水垂楊，但見家家門前多了南瓜和稻草人，也另有一番趣味。

途中所見。（圖片皆由作者提供）

喬治亞北部，是美東阿帕拉契山脈的尾端所在，峻嶺峽谷，飛瀑激湍豁人耳目；入秋樹色之美，更不亞於以此聞名的新英格蘭 諸州。已經蟄居了兩年，防疫第三針也打完了，靜極思動，實難再捨大山秋色於不顧，就決定出門探尋應尚美的秋色，作了四天三夜之行。我們選擇了地點適中的小城──海倫（Helen ) 作基地，海倫本城也是喬治亞北部的一個旅遊景點，房舍建築都是仿德國 巴伐利亞式，號稱喬治亞最美的德國小城。我們每天選定一個方向的公園，早出晚歸。

阿米卡羅拉 湍滾的水

第一天，西行去弗洛伊德公園（James Floyd State Park），我們喜歡它各有特色的上下兩個湖。上湖比較大，靜靜的，一條長長的木橋冷清地逶迤橫卧湖心，默默照影，湖畔的樹也是冷色無語的淡黃。四顧無人，我們走在那長橋上，頗有「獨立小橋風滿袖」的蕭索感；但我們走到下湖邊的濱水小徑後，落羽松、楓樹等就毫不保留的換上秋裝，一片亮黃艷紅，奪目喧嘩，感受到「青山綠水，白草紅葉黃花」的開朗歡暢。徘徊在上湖的長橋和下湖的小徑，短短的逗留裡，就看到兩種截然不同心境的景色。接著我們去附近小城吃中飯，繼續去喬州西北角的雲鄉峽谷公園（Cloudland Canyon State Park）。

弗洛伊德公園下湖落羽松。（圖片皆由作者提供）

夕陽中的雲鄉峽谷資訊中心。（圖片皆由作者提供）

雲鄉峽谷公園雖不能和亞利桑納州的大峽谷相提並論，但也占地3500多英畝，它由花崗岩構成，山高谷深，頗有崢嶸之勢；樹木品種繁多蓊鬱，春天時有雲霧自谷底繚繞升起，如美人面纱，亦增迷濛難測之美，這也是它得名之由來。而此時正值楓紅正妍，峽壁上下，夾雜著長綠松杉，斑駁點染，自成圖畫。山間通幽曲徑錯綜，那多半是真正的登山客才會去。時間已晚，這次我們只沿著峽谷邊緣曲徑觀賞谷景；往日我們會循著木築棧道，迂迴到谷底的一個小潭，一條小瀑布琮琤而下，落入潭心，把這裡的山襯得更幽靜。在此玩水或隨小溪徜徉谷底，尋賞魚蝦，兩壁大樹參天蔽日，即使夏天也很清涼。

第二天我們去阿米卡羅拉瀑布公園（Amicalola Falls State Park），這個公園是以它自豪的200多公尺、密西西比河以東最高的瀑布為名。「阿米卡羅拉」是印第安人語 「湍滾的水」，形容很恰當，因這個瀑布的水是撞著岩石奔騰曲折飛濺而下，不是像一般瀑布如一匹白練般掛在高處。這個瀑布最具特色的是，從瀑底潭邊傍著瀑布，向上築了條木梯棧道，快到四分之三高處時，棧道又從右邊在瀑布前加了個橋，跨到瀑布左邊，再繼續直達瀑頂。這個橫跨處有一條山徑通往停車坪，所以這裡就成了遊人最常觀景、攝影之處，當然也有很多人循木梯棧道或上或下逐段觀賞，但很可惜是無法拍攝到全瀑。瀑頂也有一個橋橫跨，在橋上可欣賞遠處迆邐群山的「樹樹皆秋色」和橋下的「清泉石上流」，也是遊人喜歡聚集的地方。這一次我們也只在這兩處留連了一陣，若要沿梯上或下，需有一人開車到另一端接應，我們自料上下往返瀑布木梯已非體力所能負荷。

阿米卡羅拉瀑布及木梯。（圖片皆由作者提供）

這個公園另一個特點是，在瀑布頂端不遠處有一個大旅館，附設有一個景觀很好的餐廳，食物也很有南方特色，我們很喜歡在這裡吃美食、賞美景。這次一如往例，我們先去附近一個山頭的小徑轉悠了一圈，沿途有標示說明附近花草樹木和常見鳥名，對於想多認識鳥獸草木之名者很有幫助。小徑不到一英里，輕易遛完，去餐廳吃中飯；可能疫情 關係，這次冷鍋冷灶，菜餚只能充饑，好在窗外秀色依然，我們就以它為主菜了。

黑石山公園 湖景清幽

第三天去黑石山公園（Black Rock Mountain State Park），它座落在喬治亞東北角數個高峰之上，我們在它的瞭望岩上，極目天邊綿延的山嶺，和遠處隱約明滅在晨光中的克萊頓市（Clayton），也有「回頭下望人寰處」之感。但最令我心動的是，這次才發現不必走很長的山徑，有一條極窄的碎石路可讓車開到深藏在公園裡的小湖；這個湖從前因畏懼它那長而難走的山徑，每次都放棄嘗試。

這次我們來到湖邊一片小沙灘上，旁邊一條滿是小鵝卵石、水清得不能再清的溪；深色松杉繞湖圍出一個幽寂、令人渾然忘我、遺世而立的天地，真想像梭羅一樣在旁邊蓋個小木屋就此住下。這個公園和這一帶最有名的是春天漫山遍野的山杜鵑花，明年春天，少不得還要到百花盛大綻放的山徑來，享受步步被花簇擁的樂趣。回程繞到伯頓湖（Lake Burton），這湖極大，湖岸延伸曲折，望之不盡。天色已晚，我們只到莫卡辛溪公園（Moccasin Creek State Park）所占有的一角露營和碼頭區，欣賞了一陣水天相映的夕輝就回頭了。

第四天因天氣變壞，我們放棄原本打算去的公園，只邊開車邊賞景，繞道去一個販賣自家產品的農莊，買了些蔬菜和自烤的麵包等，打道回府。

空山不見人，但多半亦無人語響。因為疫情，我們又選在平日，所以經常一座山、一個湖就只有我們兩老攜手而行，伴隨的是繞身如彩蝶飛舞的落葉，和我們叨絮的讚嘆。我們在湖畔盤桓較久，一方面是喜歡天光水色，另一方面是安全顧慮，這些公園都有很多長而且複雜的山徑，不乏迷路者，我們向來都是淺嘗而止；這次更小心，像是從前每來必玩的雲鄉峽谷瀑布下小潭，這次就沒去。這些山徑最好是一伙人結伴而行，因為道路崎嶇、林深樹莪，這個季節更蕭然，很多山徑入口、路牌上都附有小心熊的標示，現在正是熊要飽食以備冬眠的時期，碰到熊的機率增大。

山徑中有小心熊的警告牌。（圖片皆由作者提供）

此行偶然碰到兩、三個同為銀髮族人，略為寒暄，也都是無憂無慮，乘興來看大山秋色。我不由得想，金秋年齡，趁此金秋時節，隨興山行，我們豈不同是悠遊在黃金歲月？

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