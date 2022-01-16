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旅遊／攀登珠穆朗瑪峰 親近世界第3極

周錫康
珠穆朗瑪峰。（圖片皆由作者提供）
珠穆朗瑪峰。（圖片皆由作者提供）

在地球的自轉軸兩端，各有南極和北極；在地球的中低緯地區，又聳立起一個高極，即青藏高原，稱為「第三極」，而珠穆朗瑪峰頂則是第三極的極點。

20億年前，喜馬拉雅山脈的廣大地區是一片汪洋大海，經歷漫長的地質時期，到3000萬年前的早第三紀末期，地殼發生強烈造山運動，稱為「喜馬拉雅運動」，使此地區逐漸隆起，形成世界上最雄偉的山脈；中國所有高山、高原現今達到的海拔高度，主要都是喜馬拉雅造山運動的結果。

喜馬拉雅山是世界海拔最高的山脈，其中有110多座山峰在海拔7350米以上，而全世界超過海拔8000米的山峰只有14座，喜馬拉雅山脈就占據10座。它西起喀什米爾的南迦─帕爾巴特峰（海拔8125米，世界第9高峰），東至雅魯藏布江的南迦巴瓦峰（海拔7782米），全長2450公里，寬200到350公里。主峰是世界最高峰珠穆朗瑪峰（又名聖母峰），2020年12月8日，中國與尼泊爾同時公布珠峰的最新高程為海拔8848.86米。

為了親眼目睹喜馬拉雅山造山運動的奇觀和親近世界第三極珠峰，我約上蘭姐和姜平，從拉薩開車出發，四天後到達後藏日喀則市。

從嘉措拉山口看喜馬拉雅山珠峰。（圖片皆由作者提供）
從嘉措拉山口看喜馬拉雅山珠峰。（圖片皆由作者提供）

嘉措拉山口 珠峰門戶

從日喀則出發，沿318國道開上兩小時的路程，就到了拉孜縣熱薩鄉。此地有5000公里紀念牆，吸引我們下車拍照留念。牆的正面上端標明318國道以上海人民廣場為起點，到達終點西藏拉孜縣有5000公里，下端則鐫刻著「中國最美的景觀大道」的字樣；背面有一段文字：「從海平面到地球最高點，從太平洋到印度洋，從中國地勢的第三階梯到第一階梯，從上海到珠穆朗瑪……。」旁邊還有一張地圖，記錄從上海到樟木各主要山峰的海拔高度，基本概括了318國道全程5476公里的地貌、高程、主要景點等。這塊紀念牆對於旅行者來講具有里程碑的意義，所以吸引了眾多南來北往的遊客在此拍照。

318國道5000公里紀念牆。（圖片皆由作者提供）
318國道5000公里紀念牆。（圖片皆由作者提供）

繼續西南行，遇到第一道大山就是措拉山。翻越了海拔4500米的措拉山口後，前行七、八公里就到達了查務鄉，此地是東西南北的岔路口，一道連接雅魯藏布江一線東西交通，前往阿里獅泉河、通向新疆的219國道；另一道西南交通線，是219國道的支線，行至中國與尼泊爾的邊境口岸——樟木。而珠穆朗瑪峰就位於這條西南交通線上的支路，因此我們繼續走西南交通線，第二道大山就是嘉措拉山。

5時半左右我們終於到達了海拔5240米的嘉措拉山口，珠峰的門戶。此處建了一座宏偉的珠峰牌坊，兩側繫著巨大的五色經幡，在大風中獵獵飛舞；牌坊外，遠在天邊的是一字排開的至高至大冰山雪峰，那就是喜馬拉雅山！我們又前進了約一個小時，看到珠穆朗瑪國家公園的紀念碑。

珠穆朗瑪峰牌坊。（圖片皆由作者提供）
珠穆朗瑪峰牌坊。（圖片皆由作者提供）

紀念碑旁的觀景平台上，已經能依稀看到遠方的珠峰。就在眾多遊客興高采烈、紛紛拍照之時，天上突然出現奇異天象，一朵烏雲擋住了陽光，形成一道不規則、發光的扁圓環狀，圓中發黑，圓環發出耀眼的光芒。一位喇嘛解釋說，那是「精魂雲」，平日很難看到這種特異天象。遊客們都為這個千載難逢的奇遇而雀躍不已。

喜馬拉雅山的精魂雲。（圖片皆由作者提供）
喜馬拉雅山的精魂雲。（圖片皆由作者提供）

四座高峰 宛如巨象

繼續前行，快到定日縣城前約十公里處，有一個小鎮叫白壩，設了一個檢查站，我們停車接受了進入珠峰的第一道檢查，被要求出示我們的邊境證。

由於近年來全國各地遊客去珠峰旅遊者增多，白壩檢查站漸漸發展成繁榮的小鎮。小鎮沿318國道兩側開滿了飯店客棧，而且還發展出橫豎幾條街坊，各行各業都有。鑒於該地區食宿較貴，我們棄白壩而繼續赴定日縣城。

從318國道右側轉入赴縣城的道路。整個道路正在修路，坑坑窪窪，高低不平，而且塵土飛揚，車輛經過時，揚起的塵土撲面而來，遮天蓋地。蘭姐放慢速度，左右顛簸搖晃了半個多小時，晚上8時終於到達定日縣城。我下車找了幾家賓館，最後確定入住一家客棧叫「互惠互利賓館」。

第二天早上8時，我們回到白壩，先到汽車維修店檢查一下車子。出白壩上了318國道，一個多小時後到達珠峰公園大門售票處。買票入園不久，經過檢查站時被進行了最嚴格的檢查；每個人都得下車，拿著自己的身分證和邊境證，進入檢查室接受檢查人員的一一核實。從檢查室出來，我們就開始進入了喜馬拉雅山的腹地、珠峰的核心區域，內心激動，我們不由得個個喜行於色。我心中唱起了才旦卓瑪的老歌：「喜馬拉雅山啊，再高也有頂啊；雅魯藏布江啊，再長也有源啊……。」為保證上高山的體力，我們都喝了行前準備的營養液。

我們非常幸運，前往珠峰的100多公里已全部鋪設好新路，而不是之前行經的搓板路。盤山公路在雄偉的喜馬拉雅山不斷地盤旋向上，穿越一道道大山，山體龐大無比，山勢圓渾、厚重、深沉，山脊線幾無棱角，而呈圓弧狀。

喜馬拉雅山。（圖片皆由作者提供）
喜馬拉雅山。（圖片皆由作者提供）

從山腰到山腳有垂直的褶皺線，山腳又有向外伸展的平台，遠遠望去就像大象的大腿與腳趾；大山呈赭色，山脊成拱頂狀，山體表面光滑沒有植被，好似一頭頭巨象；有的山還有類似疤痕的褶皺，看上去像極了大象的眼睛。

形象地說，喜馬拉雅山就像一群碩大無朋的巨象，行走在青藏高原上；那一道道高聳挺拔的群山，就是頂天立地的象群，令人無比敬畏又特感親切，給我們留下了深深震憾，激蕩著我們的心靈。我聯想起十年前崑崙山給我的印象，巍峨的崑崙山峻峭勁挺，山勢棱角鮮明，威風凜凜，似有凜然不可侵犯之王氣，像一群群威武的雄獅。而正是北有威猛懾人雄獅般的崑崙山，南有碩大無朋巨象狀的喜馬拉雅山，撐起了遼闊的青藏高原。

迄今，喜馬拉雅山仍處於地質造山運動中。上山途中，都能看到不少地方整個山體岩石扭曲猙獰，反映出地殼強烈上升過程中發生擠壓變形的地貌特徵，因而沿途設立了不少地質觀景台。

最有趣的一處觀景台叫「阿爸阿媽山」，但我們一時還看不出為何如此命名。令人驚訝的是，大山懷抱中居然還有不少村落，在洪荒蒼涼中依然炊煙裊繞，蠻荒中不乏生機勃勃。

喜馬拉雅山觀景台。（圖片皆由作者提供）
喜馬拉雅山觀景台。（圖片皆由作者提供）

中午11時半，我們到達海拔5198米的加吾拉山口。來到觀景台，喜馬拉雅山雪峰撲面而來，在湛藍的天空下，數不清的雪山羅列前方，海拔7000米以上的雪峰就有十幾座之多，一字形排列在天邊的蒼穹之下，銀光閃閃，熠熠生輝。

其中四座海拔超過8000米的冰峰在眾山之上，珠穆朗瑪峰居中，群山拱衛，那金字塔形的山體剛健穩固，氣勢逼人；洛子峰（海拔8516米，世界第4高）側身於珠峰身畔，如金剛衛士；馬卡魯峰（海拔8463米，世界第5高）和卓奧友峰（海拔8201米，世界第6高）一左一右遠遠矗立。此景氣勢磅礴，渾然大氣。

那天上的雲團如四海翻騰、如泰山壓頂，金剛般的冰山雪峰更顯威武莊嚴，不屈不撓。眾峰腳下，一重重大山如波濤起伏，又如奔騰巨象，背負起金剛般的冰山雪峰。 俯瞰重重大山中的盤山公路如同盤踞的蟒蛇，層層疊疊，來回穿梭，彎道之多之密，遠超怒江業拉山72道拐，震撼人心！

喜馬拉雅山盤山公路。（圖片皆由作者提供）
喜馬拉雅山盤山公路。（圖片皆由作者提供）

觀景台上五色經幡迎風飛揚，更加襯托出天邊眾多雪山的冰清玉潔，恍若瓊瑤仙境。我們在觀景台徘徊了一個多小時，任由大風吹拂。期間，我們泡上熱飯，邊吃邊觀景，欣賞大美風光，這是何等的享受，若非辛苦跋涉，豈可輕易飽得眼福？

珠穆朗瑪峰公園入口處。（圖片皆由作者提供）
珠穆朗瑪峰公園入口處。（圖片皆由作者提供）

絨布寺 世界最高

開車下山，到珠峰大本營尚有幾十公里。沿途各種地質構造景觀依次出現，富有觀賞價值，應該說我們進入了展示喜馬拉雅造山運動的天然「地質博物館」。可惜我們不懂地質學，不知如何區別、認識不同類型的地質構造，只是作為外行人觀賞眼前的奇觀。下午4時半，我們抵達世界上最高的寺廟——絨布寺。

該寺海拔約5100米，建於1899年，屬於西藏寧瑪派寺廟。整個寺廟依山而建，現已修葺一新，風景絕妙特殊。絨布寺離珠峰山頂僅20公里，從該處向南眺望，應當能看到珠峰；可惜適逢雲霧繚繞，珠峰若隱若現，始終未露真身。

我們在寺廟腳下廣場拍攝風景，逗留了約半個小時。蘭姐遇到了一個來自珠峰大本營的藏族小伙子，他推薦我們去他家帳篷過夜，蘭姐欣然應允。

世界上最高的寺廟──絨布寺。（圖片皆由作者提供）
世界上最高的寺廟──絨布寺。（圖片皆由作者提供）

從絨布寺到珠峰大本營還有八公里，但開車也就一會兒工夫，我們就到了一號大本營。大本營設立在兩山峽谷中間的碎石地面上，由為數眾多的帳篷連成左右兩長排，中間寬闊的空地就成為停車場。蘭姐按照小伙提供的旅館名「珠穆朗瑪峰聖地旅館」找到了右排中間的一頂帳篷，小伙請我們進去，只見三、四個藏式床榻圍成凹形，大約能睡十多個人。他給我們安排了靠近帳篷口的床榻，正好能睡三個人。

我們安頓行李後就走出帳篷，迎面就看到對面大山體岩石扭曲猙獰，在藍天白雲下傲然挺立，剛勁有力，空地中間一面紅旗迎風招展。再望向峽谷南面，珠峰頂已在雲氣中露出金字塔形的雄姿。我們趕緊上了一輛中巴車，開往十幾公里外的二號大本營。

珠峰大本營。（圖片皆由作者提供）
珠峰大本營。（圖片皆由作者提供）

珠峰大本營 克難過夜

我們下車後費勁地爬上一個小山坡，昂首看到的一塊石碑，上書「珠峰大本營，海拔5200米」。登上小山頭，迎面而來的就是珠穆朗瑪峰，彷彿就在跟前，近在咫尺，感覺竟是如此神聖而又親切，猶如久違的老朋友；「今天終於見到您了」，我神神叨叨地在心裡與它對話，「2008年，我曾經想來拜見，可惜中途變故，卻終究緣慳一面。這次一路上多次遠遠望到了您，終為雲霧所遮擋。而今面對面看見您，多年來的願望終於實現了，我怎能不感到激動與興奮？」

時近傍晚，氣溫下降，雲霧散去，珠峰一覽無遺，氣勢磅礴，雄偉莊嚴，巍峨屹立，藍天之下唯我獨尊。大風獵獵，寒氣逼人，我們緊裹冬裝，站立在山頭，懷著崇敬與敬畏之心朝向著珠峰。夕陽冉冉西下，珠峰漸漸染上淡淡的金黃色，峰頂上開始出現一片旗雲。一批批遊客川流不息，我們卻始終不離不棄，直到晚間8時最後一輛中巴車催大家上車回大本營，我們才依依不捨地告別珠峰，回到大本營。

大本營條件比較艱苦，除了提供一瓶熱水外，沒有任何水源可供洗漱，更沒有電視或任何娛樂場所，所以我們回到帳篷，沒有洗漱就準備上床。我把一條厚被褥墊在睡袋下，另一條蓋在上面，鑽進睡袋入睡。地處海拔5000米，我很擔心睡到後半夜頭痛，更擔心半夜起來撒尿，因此入睡前不敢喝水，竟奇蹟般一覺睡到天明。

第三天，凌晨5時多醒來，居然沒有任何高原反應。我很慶幸這次來藏區，除剛進藏時有些高原反應外，千辛萬苦地一路走來居然沒有任何高反，跋涉在海拔四、五千米高原上如履平地。起床後我乘天未亮，就走出帳篷觀看珠峰日出。我走出帳篷區，往前走了百十米外，來到一汪水潭前，發現已有許多人在那裡等候日出，原來眼前是一個人工湖，能看到珠峰的倒影，想必是為了遊客拍照而特地蓄水成池。一會兒工夫後日出了，珠峰披上了金色霞光，但因雲氣瀰漫，日照金山的效果不顯著。而在我們身後側的高山冰川卻染上金紅色，彤雲相伴，風光絕美。

珠穆朗瑪峰大本營的住宿地。（圖片皆由作者提供）
珠穆朗瑪峰大本營的住宿地。（圖片皆由作者提供）

天下沒有不散的筵席，終於到了分別的時刻。我們回帳篷收拾行李上車，離開大本營已近9時。驅車10分鐘後回到絨布寺，又逗留了半個小時，久久不忍離去，遠眺珠峰，作最後的道別。此時雲氣散開，唯珠峰頂被一團旋轉的雲繚繞，彷彿纏繞上一條潔白的哈達。惜別寺廟後，我們踏上來路往回開車，準備開上世界屋脊上的天路。

注意事項

到達2700米以上的高度，人都會發生高原反應，因而需要注意的是：

1.初上高原，走路要緩，節奏要慢，不飲酒不洗澡。

2.帶足禦寒衣服，因為高原氣候迅變多樣，即使夏季，夜間氣溫也可能降至攝氏零度以下。 

3.以平常心對待高原反應，不要太緊張，心理負擔過重，會加重高原反應。

4.感冒時不可上高原，在高原一旦感冒，也應盡快下至低海拔地區，否則，稍有不慎，就會引發嚴重的高原疾病，危及生命。

5.要尊重當地藏族的風俗習慣。

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