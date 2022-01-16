封面故事／孩子首次齒列矯正評估 最好在7歲前

做齒列矯正的主要原因之一是為了牙齒的美觀。(Getty Images)

美國齒列矯正醫師協會（AAO）網站發文指出，孩子在首次發現齒列問題時要請矯正醫生檢查，但不要遲於7歲。當孩子7歲時，已擁有足夠的恆牙供矯正醫生評估發育中的牙齒和頜骨。齒列矯正醫生即使在幼兒中也能發現細微的問題。初步檢查通常有三種結果：不需治療；將來可能需要治療；有的問題需要早期治療。文章稱，戴牙套（齒列矯正）的理想年齡因患者而異。矯正治療最常在9到14歲之間開始，因為這個年齡段的孩子至少有一些恆牙，並且還在生長。

協會文章說，許多孩子都存在牙齒問題。而大多數問題包括牙齒擁擠、牙齒間距過大、上牙凸出、牙齒過多或缺失以及下頜生長問題。隨著時間的推移，當兒童吮吸拇指或手指、用嘴呼吸、牙齒衛生差、營養不良或其他問題時，會出現其他一些問題。

矯正醫師可以在任何年齡移動這些牙齒。戴上牙套後，患者將能夠繼續過完全正常的生活。「你將能夠唱歌、演奏樂器、外出就餐、親吻和拍照。」而且，一些現代牙套是隱形的，不注意幾乎看不見。重要的是，可以解決任何現存的問題，如牙周病或牙齒磨損、損壞、腐爛或缺失。

美國矯正醫師協會建議，孩子在首次尋求矯正醫師檢查時不要遲於7歲。(Getty Images)

9至14歲 理想矯正年齡

史丹福兒童醫院（Stanford Children's Health）網站刊登文章表示，兒童出現以下的問題，需要看矯正醫師。它們是：乳牙早、晚或不規則脫落、咀嚼或咬合困難、用口呼吸、吸吮拇指或手指、牙齒擁擠、錯位或堵塞、頜骨移動、發出聲音、凸出或凹陷、咬住臉頰或上顎、牙齒不正常或完全不合、下巴和牙齒與面部其他部分不成比例。

美國著名醫院馬友診所（Mayo Clinic）網上發文說，許多父母都很關心孩子幾歲開始使用牙套治療最為合適。作者回答說，在孩子7歲時進行「矯正評估」是個好主意。矯正醫生是接受過額外培訓的牙醫，專門從事牙齒對齊和矯正。孩子戴牙套的最佳時間取決於孩子牙齒錯位的嚴重程度和原因。

傳統上，當孩子失去大部分乳牙，並且大多數恆牙長出時，他們通常在8至14歲之間開始使用牙套進行治療。如果在此期間需要治療，預防護理可以利用孩子的成長來指導發育時的預期結果。一些矯正醫師建議採用攔截方法，即在兒童早期使用牙科器具（包括牙套），而孩子的大部分牙齒仍然是乳牙。然後，當孩子主要有成人牙齒時，開始第二階段的治療，通常使用牙套。

有些矯正醫師說，兩階段治療方法實際上增加了矯正治療的總時間，甚至是費用，而結果通常相似。然而，另外矯正醫生認為，在第二階段治療之前使用牙科器具進行生長指導會使矯正更加容易。

文章表示，最佳選擇在很大程度上取決於孩子牙齒問題的嚴重程度，家長應該與牙醫或矯正醫師討論最佳的治療方案。兒童應該在7歲之前接受矯正醫師的檢查。「無論年齡大小，孩子會從看矯正醫師中受益。」

史丹福兒童醫院文章稱，如果發現孩子上述問題中的任何一個，不必等到孩子7歲才去看矯正醫師。「父母可以隨時帶著孩子去看矯正醫師。」

非營利組織獨立編輯的網路雜誌「揭黑」（Undark）網站上發表一篇「證據和齒列矯正：孩子真的需要牙套嗎？」的長篇報導。報導稱，齒列矯正應該可以預防許多疾病，從蛀牙到下巴疼痛。但一些專家質疑其證據。

韋革（Peter Vig）在倫敦大學獲得面部形態學博士學位，在多所大學進行研究，並獲得國家衛生總署（NIH）的18項資助。在其他齒列矯正醫師眼中，這些壯舉將他推向了研究傳奇的地位。韋革說，齒列矯正組織並沒有停止在研究中提出毫無根據的主張。從小型診所到美國齒列矯正醫師協會（AAO），廣告承諾可以預防從蛀牙到下頜疼痛等一系列疾病。根據該組織的網站，缺乏治療會導致蛀牙、牙齦疾病、前牙斷裂以及固定牙齒的骨組織丟失。許多齒列矯正診所還警告說，「不治療會有持續的下巴疼痛和頭痛」。

包括韋革在內的世界部分牙醫和齒列矯正醫師仔細研究後，發現「證據不足」。多項研究的結果一起分析時，它們並沒有提供證據表明「齒列矯正會降低人患牙齦疾病和下頜疼痛等疾病的可能性」。

自1940年代以來，接受齒列矯正的兒童比例持續上升。從2010年到2012年，16.8% 的10至14歲的美國兒童訪問了齒列矯正醫生。華盛頓大學口腔健康流行病學家胡喬爾 （Philippe Hujoel）表示，大約一半的美國兒童接受了齒列矯正治療。每年用於齒列矯正治療的自付費用為54億元。

根據2015年發表在「臨床兒科牙科雜誌」(Journal of Clinical Pediatric Dentistry)上的一項調查，57%的家庭尋求齒列矯正主要是為了讓他們的孩子「擁有整齊的牙齒」。同一項研究還發現，近85%為孩子選擇治療的父母是因為「牙醫轉診」。有專家發表文章中指出，對於父母來說，這種轉診隱含著這樣的資訊，即治療對於他們孩子的健康來說「是必要且值得的」。