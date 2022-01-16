封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準

擁有健康美麗的牙齒，更能綻放自信的笑容，齒列矯正的女性客戶居多。(Getty Images)

紐約明星牙科中心葉明琦牙醫博士（Mitchell Yeh, DMD）發現，齒列不好會產生很多問題，如牙齒咬合不好，左右牙齒不平衡，上前牙和下前牙相撞。「人們主要靠後牙咬東西，如果前牙不齊，就會相撞，導致牙齒磨損。」其他的問題包括暴牙、上牙齒向外凸出、牙齒漏風等。「而且，牙齒不好看，影響人們的自信心。」

小孩子牙齒不整齊，選擇鐵絲矯正的比較多。(Getty Images)

牙齒不整齊 影響咬合

齒列矯正是否存在客觀標準？他說，是否需要做齒列矯正，存在三個手術標準。「如果有其中的兩條，就符合齒列矯正的條件，就應該做齒列矯正。」這三個標準是：一、牙齒不好看；二、牙齒不整齊；三、咬合有問題。如果不解決，會產生更多的問題，導致更大的損失和痛苦。他建議，如果牙齒存在問題，應該在2、30歲的時候開始做，早解決比晚解決要好，可以避免未來的損失。「但這並不是說，年齡大就不做治療了。」

葉明琦說，齒列矯正雖然有著三條標準，但每個人的認識不同，也會產生不同的結果。例如，有的人牙齒已經很整齊了，但是自己卻認為不整齊，要求做齒列矯正術。而有的人牙齒存在很多問題，但是本人卻認為牙齒不錯，不去做齒列矯正。

他說，做齒列矯正的華裔病人的年齡以2、30歲的年輕人居多。當然，還有更年輕的患者，是十幾歲的青少年，而年齡大的多是5、60歲的人。「我做過最大患者的年齡是68歲。」他覺得牙齒有問題，希望治療一下。

女性患者多 年齡不設限

從性別上看，女性患者比較多，「應該說，絕大多數的患者是女性」。他說，女性比較注意外表，牙齒不好會影響形象，因此做齒列矯正的女性比例較高。齒列矯正不光是為了好看，而且還有其他的好處，如容易清洗牙齒、減少蛀牙、預防牙周病。

他說，做齒列矯正術沒有年齡範圍，但是年輕時做稍好一點。如果年齡大了，患有牙周炎，牙齒鬆動會加劇。他說，人的骨頭會隨著年齡的增大而收縮，但每個人的情況不同。有的人雖然已經70歲，但牙齒牙骨很好。而有的人儘管只有50歲，但是牙齒卻不好。

疫情過後前去牙科診所做齒列矯正（Orthodontics）人「變多了」。他說，這有兩個主要原因：一、因為疫情，牙科問題拖了很久了，疫情控制後趕快來做齒列矯正。二、手裡正好有政府發的一筆錢，可以支付整牙的費用。他說，許多醫療保險不包齒列矯正的費用，可以用這筆錢支付費用。

他說，有人因為牙齒不好看，平時很少說話，也不喜歡笑。 「有的患者前牙相撞，下牙都磨掉了三分之一，但是本人不知道。」 他說，一般人不知道這些事情。「這些病人應該早點治療，可以避免損失加重。」他的建議是，如果齒列不齊，就要看牙醫，了解情況，選擇比較理想的牙科醫師做治療。

半透明牙套 Light Bracket，與患者牙齒的顏色融為一體。 （Business Wire）

齒列矯正醫生就是幫助把不正的牙齒復位。（Pexels）

選擇適合的矯正器

葉明琦說，目前，齒列矯正主要分為兩種方式：一種是用鐵絲矯正器，另外一種是使用塑料矯正器，也稱隱形矯正。他說，採取哪種方式要根據患者的牙齒情況決定。

他說，如果是12、3歲的孩子需要矯正，因為孩子可能會覺得難受而不戴，因此使用鐵絲矯正器較好，而且鐵絲治療速度更快。例如，如果牙齒太亂，需要拔牙，要使用鐵絲矯正器，會比較可以閉合起來。「大約70-80%的病人需要使用鐵絲矯正器。」而成人比較自覺，可以使用隱形矯正術。

有的患者在做齒列矯正時需要拔掉幾顆牙齒。例如，有的牙齒歪了，被其他牙齒擠到外邊，需要拔牙。「這種情況，用隱形矯正也可以。」他說，有的牙齒移動度不大，可能不需要拔牙。「很多情況下，不拔牙也能矯正。」

許多患者不喜歡金屬牙套的外觀，因此他們選擇透明的可拆卸塑料矯正器。因此，隱形矯正現在比較流行。

他說，Invisalign這家美國公司生產的隱形矯正器最為流行。「該公司經過多年的研究和改進，其產品的效果最好，因此價格也最貴。」

疫情過後，做齒列矯正的人增加了。（Getty Images）

鐵絲矯正 選專科醫師

他說，由於這家公司生產的隱形矯正器最好，因此引起許多公司的模仿。他曾經見過有的病人使用的是仿冒的Invisalign。另外，美國第二大的隱形矯正器公司ClearCorrect，也生產隱形矯正器，但其治療效果與Invisalign有一定的差別。

葉明琦說，究竟是使用鐵絲矯正器還是塑料矯正器？他說，許多人糾結這個選擇。如果患者是小孩子，牙齒較亂，大部分使用鐵絲矯正器。做這種手術的都是齒列矯正的專科醫師。「他們受過專業的系統訓練，可以做這種手術。」同時，這種手術的時間都比較長，還有助手協助。「在華人 社區，有這樣的專科牙醫，但比較少。」

他說，他本人是一般牙科醫師，主要使用塑料矯正器。他說，這種治療技術是Invisalign公司開發的，如果想學習，就可以向這家公司學習。「上過課程，就可以使用這種塑料矯正器。」他說，許多醫師都學會了這種矯正技術。但是，齒列矯正中的學問很深，須努力學習才能做好。

成人自控力比較好，大多選擇隱形矯正，也更美觀。(Getty Images)

隱形矯正器 更快更美觀

鐵絲和塑料兩種治療所需時間也不一樣。例如，鐵絲矯正器力量較大，矯正時間較長，需要兩年多時間；而使用塑料矯正器做隱形矯正，所需時間較短，一般都一年之內完成。「當然，具體需要多長時間，要看治療計畫。」

他說，鐵絲矯正器也存在不良的一面。例如，做過矯正手術後，患者會感到很疼，覺得到口腔裡有凸出物，吃東西不方便。由於不好刷牙，時間一長也會蛀牙。它的拉力大，需要時間長。另外，它也可能產生後遺症，包括牙齒牙根縮短。而用塑料矯正器，速度快，比較安全，也比較舒適美觀乾淨。

醫師魚龍混雜 患者當心

葉明琦說，在紐約華人社區也存在著一些混亂現象。例如，有的人並不知道怎麼做矯正，但是也在做。例如，有的醫師調整大牙（後牙）。「如果過度調整後牙，就會帶來問題。」有的患者的牙齒過度調整後，舌頭的活動空間減少了，出現了問題。

他說，齒列矯正的費用大致差不多，範圍在4000元至9000元。如果使用鐵絲矯正器，價格在4000元至7000元。「當然，每個醫師的收費不一樣。」有的醫師是交一次錢，治療到患者滿意為止，而其他的醫師按照治療次數收費。

紐約的齒列矯正醫師較多，不僅有華裔醫師，而且還有其他族裔的醫師。也有華人其他牙科診所做矯正手術，費用也是這個價。」他說，在紐約華人社區，由於華人比較會講價，矯正費用高不到哪裡去。

記者聯繫了幾位紐約的華人齒列矯正醫生，但是很少人願意談論齒列矯正的問題。

一位醫師表示，紐約有的牙醫不是齒列矯正專科，只是普通牙醫，但是現在也改成齒列專科。「只是廣告上改一下診所名字，實際上只是普通的牙醫，不是齒列專科的醫生。」一位知情者透露，紐約還有的人沒有美國執業牌照，也在私下做齒列矯正。他們沒有美國執照，不能購買X光機，就不能做相關檢查。

專業診所設施齊備，可透過先進的技術掃描牙齒並建模。(Getty Images)

違規矯正 紐約診所受罰

紐約州 禁止沒有執照的醫師做齒列矯正手術。紐約州檢察長辦公室網站（ag.ny.gov）2019年1月15日發布消息稱，州檢察長詹樂霞（Letitia James）宣布與齒列矯正診所Diamond Braces達成900萬元的和解協議，因為該診所允許未經認證的員工進行齒列矯正手術，然後申請了醫療補助（Medicaid）。

Diamond Braces是連鎖牙科診所，在紐約州12個地點運營，包括所有紐約市五個區以及長島和上州。紐約州法律，包括教育法及其實施條例，禁止未經認證的員工進行口內齒列矯正手術。和解協議要求Diamond Braces簽訂企業誠信協議或保留一名獨立監督員，後者將向州政府報告並確認Diamond Braces是否遵守法律。和解協議還要求Diamond Braces向醫療補助支付900萬元，其中450萬元用於賠償，另外450萬元作為罰款。

紐約州教育法和配套法規規定了要獲得紐約州教育局 認證的牙科助理的教育、臨床經驗和測試要求。未經紐約州認證的非專業人士不得執行任何這些任務。這些規定禁止未經認證的非專業人士「在患者口中進行任何操作」。