封面故事／孩子做齒列矯正 有3個手術標準
紐約明星牙科中心葉明琦牙醫博士（Mitchell Yeh, DMD）發現，齒列不好會產生很多問題，如牙齒咬合不好，左右牙齒不平衡，上前牙和下前牙相撞。「人們主要靠後牙咬東西，如果前牙不齊，就會相撞，導致牙齒磨損。」其他的問題包括暴牙、上牙齒向外凸出、牙齒漏風等。「而且，牙齒不好看，影響人們的自信心。」
牙齒不整齊 影響咬合
齒列矯正是否存在客觀標準？他說，是否需要做齒列矯正，存在三個手術標準。「如果有其中的兩條，就符合齒列矯正的條件，就應該做齒列矯正。」這三個標準是：一、牙齒不好看；二、牙齒不整齊；三、咬合有問題。如果不解決，會產生更多的問題，導致更大的損失和痛苦。他建議，如果牙齒存在問題，應該在2、30歲的時候開始做，早解決比晚解決要好，可以避免未來的損失。「但這並不是說，年齡大就不做治療了。」
葉明琦說，齒列矯正雖然有著三條標準，但每個人的認識不同，也會產生不同的結果。例如，有的人牙齒已經很整齊了，但是自己卻認為不整齊，要求做齒列矯正術。而有的人牙齒存在很多問題，但是本人卻認為牙齒不錯，不去做齒列矯正。
他說，做齒列矯正的華裔病人的年齡以2、30歲的年輕人居多。當然，還有更年輕的患者，是十幾歲的青少年，而年齡大的多是5、60歲的人。「我做過最大患者的年齡是68歲。」他覺得牙齒有問題，希望治療一下。
女性患者多 年齡不設限
從性別上看，女性患者比較多，「應該說，絕大多數的患者是女性」。他說，女性比較注意外表，牙齒不好會影響形象，因此做齒列矯正的女性比例較高。齒列矯正不光是為了好看，而且還有其他的好處，如容易清洗牙齒、減少蛀牙、預防牙周病。
他說，做齒列矯正術沒有年齡範圍，但是年輕時做稍好一點。如果年齡大了，患有牙周炎，牙齒鬆動會加劇。他說，人的骨頭會隨著年齡的增大而收縮，但每個人的情況不同。有的人雖然已經70歲，但牙齒牙骨很好。而有的人儘管只有50歲，但是牙齒卻不好。
疫情過後前去牙科診所做齒列矯正（Orthodontics）人「變多了」。他說，這有兩個主要原因：一、因為疫情，牙科問題拖了很久了，疫情控制後趕快來做齒列矯正。二、手裡正好有政府發的一筆錢，可以支付整牙的費用。他說，許多醫療保險不包齒列矯正的費用，可以用這筆錢支付費用。
他說，有人因為牙齒不好看，平時很少說話，也不喜歡笑。 「有的患者前牙相撞，下牙都磨掉了三分之一，但是本人不知道。」 他說，一般人不知道這些事情。「這些病人應該早點治療，可以避免損失加重。」他的建議是，如果齒列不齊，就要看牙醫，了解情況，選擇比較理想的牙科醫師做治療。
選擇適合的矯正器
葉明琦說，目前，齒列矯正主要分為兩種方式：一種是用鐵絲矯正器，另外一種是使用塑料矯正器，也稱隱形矯正。他說，採取哪種方式要根據患者的牙齒情況決定。
他說，如果是12、3歲的孩子需要矯正，因為孩子可能會覺得難受而不戴，因此使用鐵絲矯正器較好，而且鐵絲治療速度更快。例如，如果牙齒太亂，需要拔牙，要使用鐵絲矯正器，會比較可以閉合起來。「大約70-80%的病人需要使用鐵絲矯正器。」而成人比較自覺，可以使用隱形矯正術。
有的患者在做齒列矯正時需要拔掉幾顆牙齒。例如，有的牙齒歪了，被其他牙齒擠到外邊，需要拔牙。「這種情況，用隱形矯正也可以。」他說，有的牙齒移動度不大，可能不需要拔牙。「很多情況下，不拔牙也能矯正。」
許多患者不喜歡金屬牙套的外觀，因此他們選擇透明的可拆卸塑料矯正器。因此，隱形矯正現在比較流行。
他說，Invisalign這家美國公司生產的隱形矯正器最為流行。「該公司經過多年的研究和改進，其產品的效果最好，因此價格也最貴。」
鐵絲矯正 選專科醫師
他說，由於這家公司生產的隱形矯正器最好，因此引起許多公司的模仿。他曾經見過有的病人使用的是仿冒的Invisalign。另外，美國第二大的隱形矯正器公司ClearCorrect，也生產隱形矯正器，但其治療效果與Invisalign有一定的差別。
葉明琦說，究竟是使用鐵絲矯正器還是塑料矯正器？他說，許多人糾結這個選擇。如果患者是小孩子，牙齒較亂，大部分使用鐵絲矯正器。做這種手術的都是齒列矯正的專科醫師。「他們受過專業的系統訓練，可以做這種手術。」同時，這種手術的時間都比較長，還有助手協助。「在華人社區，有這樣的專科牙醫，但比較少。」
他說，他本人是一般牙科醫師，主要使用塑料矯正器。他說，這種治療技術是Invisalign公司開發的，如果想學習，就可以向這家公司學習。「上過課程，就可以使用這種塑料矯正器。」他說，許多醫師都學會了這種矯正技術。但是，齒列矯正中的學問很深，須努力學習才能做好。
隱形矯正器 更快更美觀
鐵絲和塑料兩種治療所需時間也不一樣。例如，鐵絲矯正器力量較大，矯正時間較長，需要兩年多時間；而使用塑料矯正器做隱形矯正，所需時間較短，一般都一年之內完成。「當然，具體需要多長時間，要看治療計畫。」
他說，鐵絲矯正器也存在不良的一面。例如，做過矯正手術後，患者會感到很疼，覺得到口腔裡有凸出物，吃東西不方便。由於不好刷牙，時間一長也會蛀牙。它的拉力大，需要時間長。另外，它也可能產生後遺症，包括牙齒牙根縮短。而用塑料矯正器，速度快，比較安全，也比較舒適美觀乾淨。
醫師魚龍混雜 患者當心
葉明琦說，在紐約華人社區也存在著一些混亂現象。例如，有的人並不知道怎麼做矯正，但是也在做。例如，有的醫師調整大牙（後牙）。「如果過度調整後牙，就會帶來問題。」有的患者的牙齒過度調整後，舌頭的活動空間減少了，出現了問題。
他說，齒列矯正的費用大致差不多，範圍在4000元至9000元。如果使用鐵絲矯正器，價格在4000元至7000元。「當然，每個醫師的收費不一樣。」有的醫師是交一次錢，治療到患者滿意為止，而其他的醫師按照治療次數收費。
紐約的齒列矯正醫師較多，不僅有華裔醫師，而且還有其他族裔的醫師。也有華人其他牙科診所做矯正手術，費用也是這個價。」他說，在紐約華人社區，由於華人比較會講價，矯正費用高不到哪裡去。
記者聯繫了幾位紐約的華人齒列矯正醫生，但是很少人願意談論齒列矯正的問題。
一位醫師表示，紐約有的牙醫不是齒列矯正專科，只是普通牙醫，但是現在也改成齒列專科。「只是廣告上改一下診所名字，實際上只是普通的牙醫，不是齒列專科的醫生。」一位知情者透露，紐約還有的人沒有美國執業牌照，也在私下做齒列矯正。他們沒有美國執照，不能購買X光機，就不能做相關檢查。
違規矯正 紐約診所受罰
紐約州禁止沒有執照的醫師做齒列矯正手術。紐約州檢察長辦公室網站（ag.ny.gov）2019年1月15日發布消息稱，州檢察長詹樂霞（Letitia James）宣布與齒列矯正診所Diamond Braces達成900萬元的和解協議，因為該診所允許未經認證的員工進行齒列矯正手術，然後申請了醫療補助（Medicaid）。
Diamond Braces是連鎖牙科診所，在紐約州12個地點運營，包括所有紐約市五個區以及長島和上州。紐約州法律，包括教育法及其實施條例，禁止未經認證的員工進行口內齒列矯正手術。和解協議要求Diamond Braces簽訂企業誠信協議或保留一名獨立監督員，後者將向州政府報告並確認Diamond Braces是否遵守法律。和解協議還要求Diamond Braces向醫療補助支付900萬元，其中450萬元用於賠償，另外450萬元作為罰款。
紐約州教育法和配套法規規定了要獲得紐約州教育局認證的牙科助理的教育、臨床經驗和測試要求。未經紐約州認證的非專業人士不得執行任何這些任務。這些規定禁止未經認證的非專業人士「在患者口中進行任何操作」。
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