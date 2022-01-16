封面故事／孩子齒列矯正怎麼做？家長傷腦筋

美國齒列矯正患者中，三分之二是兒童。(Getty Images)

美國齒列矯正醫師協會（AAO）網站消息稱，美國齒列矯正患者中有390萬是兒童，占齒列矯正患者的三分之二。紐約華人 余女士的兒子就是其中之一。她說，她兒子的牙齒從小就看出來「長得不好」，在兒子7、8歲開始換牙時，一顆牙齒長到後面去了。由於牙齒後凸，前面有個洞口，看起來很醜。在兒子8歲時，她就帶著孩子尋找牙齒矯正醫師。

她說，因為法拉盛 的牙醫很多，她找了幾家比較大的牙醫診所。有些牙醫告訴她現在就要做，也有的牙醫建議等到孩子換完牙後再做。最後，她選擇「換完牙再做」的牙醫。經過兩年的治療，她兒子的牙齒現在很漂亮。她表示：「這不是費用問題，而是信任問題」。

鐵絲矯正器是齒列矯正的工具之一。（Getty Images）

疑問1：要不要拔牙？

余女士回憶，當初她帶著兒子看牙時，聽到的都是壞消息。「牙醫看後都把孩子牙齒說得很恐怖：現在就要做，不然來不及了。」她說，有的牙醫建議，由於孩子的下牙床較小，可以給他的下牙床裡面放個工具，把下牙床撐大。還有的牙醫建議，要拔除四顆牙齒才能矯正。「我覺得孩子太小，當時做可能太早，但為了孩子只好如此。」

但是，這名牙醫要求支付現金，首期支付1500元。於是，她去樓下銀行取現金。在準備取錢的時候，她感覺自己有點草率，「應該再找兩個牙醫諮詢一下」。於是，她沒有取錢，而是帶孩子去了兒科醫師處。兒科醫師反對當時就做手術，認為孩子尚未發育成熟，而且牙床會長大。「如果硬撐大，將來對牙齒不好。」

她開始上網查閱相關資料。資料說，如果給孩子放上牙撐，孩子會感到很痛苦，不能吃東西，說話也不清楚。「現在正是孩子生長期，不能吃飯就會影響孩子生長發育。」她又去看兒科醫師，兒科醫生給她推薦一位牙醫，說這位牙醫「醫德很好」，可以去看看。

她說，這位牙醫看過以後認為，孩子可以等到牙齒全部換完再做，也不需要撐牙床，說「孩子好好吃飯，過幾年再去找他」。她說，牙醫沒有擔心客人跑掉，而是從一個醫師的角度建議她兒子推遲幾年再做，說明他「醫德很好」。

患者或家長應該多諮詢一些齒列矯正醫生，然後做出決定。（Getty Images）

兒子長到15歲，牙齒全部換完後，她又帶著兒子再次找到那位牙醫。牙醫看過後說不需要拔牙，使用隱形牙套把向內的牙齒逐步扳到正常位置。牙醫解釋說，拔牙後容易做矯正，但是牙齒拔掉後牙床就會收縮，等到孩子老了就會出現問題。她兒子今年17歲，剛剛完成兩年的齒列矯正療程。她說，牙齒矯正前，兒子不敢大笑，有自卑感。「現在，他牙齒很整齊，也很自信。」更高興的是，牙齒矯正了，孩子沒有受罪。「現在兒子白天不需要戴隱形牙套，只是晚上才戴。」

她說，由於她把兒子的齒列矯正推遲到15歲，兒子可以正常吃飯和休息。「兒子發育很好，身高差不多一米八。」她說，當時做隱形矯正的費用都是7、8千元，她花了7千元，算是便宜的。她感到，現在牙齒矯正市場很混亂。有的牙醫巧立名目，讓孩子多做項目，為的是多賺錢，而不管牙齒矯正對孩子來說是不是最好的方案。

隱形矯正在不知不覺中讓牙齒變美，愈來愈受青睞。(Getty Images)

疑問2：幾歲該矯正？

紐約華人Angela說，她有兩個女兒，大女兒牙齒很好，而小女兒牙齒很糟。她說，小女兒的牙齒是上牙向內，下牙向外，俗稱「地包天」。她說，小女兒這種情況與遺傳無關。「我們夫妻牙齒都很好，上一輩也沒有這個問題。」在女兒小時候，她喜歡在女兒的嘴裡放進一個奶頭。「我估計，這個奶頭使得女兒牙齒變成這樣。」

在女兒小時候，牙科醫師就說女兒的「牙齒有問題，需要做齒列矯正」。醫師說，要做就要趁早做，孩子的骨頭沒有固定。若是等到骨頭固定了，就要開刀矯正。於是，她到處打聽哪個醫生做得好。有一次，她在接待客戶時發現客戶的牙齒很漂亮，就打聽是不是做過齒列矯正術，客戶回答是。於是，她請客戶推薦牙醫，客戶就將法拉盛的一個齒列矯正醫師介紹給她。

她說，她女兒的齒列矯正術是在2018年開始的，當時女兒才9歲。醫生給她的女兒的上面口腔放進一個擴張器，她每天晚上要給女兒擰螺絲。「我有一個螺絲刀，每天擰一點，把上面牙齒往外推。」她說，女兒戴上這個擴張器，仍然可以吃東西，晚上還要在下巴上放上一個塑料支撐。由於上牙床往外推，上牙齒之間縫隙擴大了。於是，醫師又用鐵絲把牙齒往一起拉。

女兒的擴張器用了9個月，到最後一次檢查時，整整是一年時間。她說，現在女兒什麼都不戴，「牙齒笑起來很好看」。整個治療費用是3000多元，她分期付款。她說，這只是第一期手術。若做第二期，費用更高。她說，自己沒有錢，公司保險也不包。「女兒現在13歲，等到她大學畢業，有了工作，自己出錢做第二期。」

她說，有朋友介紹了另外一家診所。她也去諮詢過，但是這家診所建議使用隱形牙套，她感覺沒有第一家靠譜。於是選擇了第一家。她說，現在看來自己的選擇是對的。

患者或家長應該多諮詢一些齒列矯正醫師，然後做出決定。（Pexels）

余女士說，她的朋友的女兒則沒有她的兒子那麼幸運。朋友的女兒和她的兒子一樣大，同時時間去看牙醫，她選擇推遲幾年再做，而朋友馬上交錢就做。牙醫還拔掉女兒4顆牙齒。「她女兒今年17歲，至今還沒做好。」她說，小孩子處在生長發育階段，口腔在逐漸長大。「等到孩子長大成熟再做，比較符合邏輯。」

紐約華人張女士說，她女兒13歲時就抱怨自己上牙齒突出，希望做齒列矯正。她原計畫2020年夏季帶女兒看醫師，但由於新冠疫情 推遲到2021年夏季。她說， 全家人都注射疫苗後，女兒又提出齒列矯正的要求。於是，她就到處打聽哪位牙醫做得好。最後，有人推薦了一個牙醫診所，說這家診所第一次諮詢免費。於是，她帶著女兒來到這家診所諮詢。

她說，這家診所裝修豪華，非常氣派。牙醫看過女兒的牙齒後說道，上牙齒外凸，與下牙齒錯位，需要做牙齒矯正，要把上牙拉回來。接著，牙醫給她們放錄像，介紹手術過程。「錄像結束，牙醫開始與我談何時進行手術，如何收費。「費用4800元，分幾次交。」最後，牙醫說需要拔除女兒的左右上牙齒各一顆。

她回家後，就將醫師意見告知先生，並且想盡快把牙齒矯正醫生定下來。先生一聽說要拔牙，就立刻拒絕，說牙齒拔掉就無法長回。因此，先生建議還是要多看幾個醫師，做個比較，然後再做決定。「最好是不拔牙齒，也能矯正。」

幾天後，她帶著女兒去孩子的牙醫診所洗牙，與前台聊起齒列矯正的事情，前台說，「我們這個牙醫也做齒列矯正」。於是，在牙醫給女兒洗牙時，她就問牙醫，「能否不拔牙就能矯正」。牙醫的回答讓她吃驚，說「可以，把牙齒兩邊磨窄一點就行」。

她回家後告知先生，先生抱怨牙醫都是「順著你說」，建議還是要再看別的牙醫。於是，先生買了一份中文報紙，找出幾家帶有「齒列矯正」字眼的牙醫廣告，決定一個個比較。她說，這些廣告還附上價格，都是5000元上下。先生覺得公開價格好，免得再談價格，於是就聯繫標明價格的幾位牙醫。

患者或家長應該多諮詢一些齒列矯正醫生，然後做出決定。（Getty Images）

疑問3：矯正要磨牙？

聯繫的結果是，一家廣告最大的牙醫診所取消了齒列矯正的業務，原因是「新冠疫情」。接著，他聯繫第二家牙醫，第二家牙醫診所表示，他們要先看看牙齒，第一次諮詢免費。於是，他們約好周末去看看。她說，這家診所空間不大，但是醫生病人很多，一派繁忙景象。醫生使用的儀器也很先進。「他把一個攝像頭放進孩子的嘴裡，可以很快在電腦上呈現牙齒的模樣。」

一位醫師看了後說，「要拔兩顆牙，然後用鐵絲矯正」。等這位醫生走後，女兒說，她不希望拔牙，而是希望把牙齒磨窄，用隱形牙套。當時，他們正在與診所經理談價格，診所報價是5400元。「我把女兒的想法講出後，經理又喊出另外一位醫師。」這位醫生看後說，明說，「這裡沒有教科書式的答案，取決於你要怎樣」。如果不拔牙，而是磨牙，只能改善牙齒「80%至90%」。女兒對這個改善度表示滿意。回家後，一家人開會商量，初步定下這家診所。

張女士給這家診所打電話，前台要求稍後再打。這時，先生給她轉發一個微信，說女兒學校的家長群裡有位家長談到她的孩子牙齒矯正，覺得那位醫師不錯。於是，她與這位家長聯繫後，拿到了牙醫的聯繫方式。「雖然這位牙醫首次諮詢收費，我們還是決定去看看。」

她說，那位醫生仔細檢查過女兒的牙齒後，肯定地說，孩子的確上牙前凸，可以做矯正手術，並說「現在做並不晚」。醫生還說，孩子的牙齒不需要拔牙，也不需要磨牙，也能矯正好。「我聽了以後，不敢相信自己的耳朵。」

這位醫師解釋說，美國牙醫都在牙醫學院接受過專業培訓，教授們的確是這樣教的，最好拔牙後矯正。這位醫師說，拔牙後做齒列矯正是最省事的、也最簡單的手術，但是對孩子影響太大。「而且，有的牙齒本來就細，若是再把牙齒磨細，將來怎麼咀嚼食物？」

齒列矯正是一個手術，需要許多手術工具。（Getty Images）

牙醫說，他在美國讀齒列矯正博士的時候，就在思考這個問題。不拔牙，也不磨牙，牙醫要想好一個治療方案，才能把孩子的齒列矯正好。「但是，這個過程比較複雜，治療過程大約是兩年。」張女士說，她已經諮詢過5位牙醫，「結果沒有重樣的」。

例如，有的醫師說要拔兩顆牙齒，也有的說不拔牙也可以；有的醫生建議使用鐵絲糾正器，也有的表示塑料矯正器也行。一圈問下來後，她覺得這位牙醫信得過，準備請這位牙醫給女兒做矯正。她透露，目前正在做術前準備。

余女生建議，在給孩子做牙齒矯正前，家長一定要多諮詢牙醫。如果會說英語，也可以諮詢講英語的牙醫。家長也可諮詢兒科醫生，因為兒科醫生與齒列矯正沒有利益衝突。現在，許多家長是病急亂投醫，就像她當初一樣。她表示，家長一定不要太著急，要對醫生說法保留一個問號，比較不同的牙醫，從中選擇有醫德的那個。