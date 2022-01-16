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生活／趣採雞菇 一嘗素中鮮

莫分
橘紅色的雞菇。(作者提供)
橘紅色的雞菇。(作者提供)

如果您懂得採野菇、吃野菇的話，應該對雞菇不陌生。它的英文名字就叫Chicken of the woods， 簡稱 Chicken mushroom，或叫Sulfur shelf，學名 Laetiporus sulphureus。它通常長在腐朽的硬木或松柏之類的樹幹或樹樁上，秋後一陣小雨，就可能冒出菇來。

往年我們都開車往Sierra Nevada Mountains去尋找採收，但是過去兩年，因為疫情的關係沒去。可就在一個月前，在我們住家附近經常散步的步道旁，居然發現了它們。它們長在一個已死去很久的樹樁上，猜想可能是尤加利樹。真是喜出往外，趕緊把它們切割下來，帶回家享用。原以為非得跑到山上才可得到此菇，沒想到菇跑來家門口，送上門來。太好了，不費吹灰之力，就有鮮美野菇可吃。

一盤雞腿菇。(作者提供)
一盤雞腿菇。(作者提供)

雞菇 絲絲像雞胸肉

雞菇是因為它的組織，一絲一絲的像是雞胸肉，所以名為雞菇。它們的菇色從淺黃到橘黃，長的豐盛的話，大片大片結在樹幹/樁上，像是一排排金子，十分壯觀。吃的部分主要是每片邊緣，比較滑嫩的部分，靠近裡頭（連接樹木的地方）就比較木質化，不好吃了。

採收回家以後，先清洗乾淨，然後用水川燙五分鐘左右，切薄片，涼拌或與一些青菜拌炒，都十分可口。它有一股菇的清香，沒有雞肉的油膩，是頂級的素中鮮。因為每次一個樹幹或樹樁上就可以採收一大堆，重約十來磅，一下子吃不完，我就把它們醃漬在吃剩的豆腐乳汁裡，或是洋式酸黃瓜汁裡，泡上個把星期，吃起來特別爽脆，別有風味。

像雞胸肉的雞菇。(作者提供)
像雞胸肉的雞菇。(作者提供)

雞腿菇 別讓它化了

前幾天，在住家附近的一個公園裡散步時，發現另一種可口的野菇－毛頭鬼傘菇，又名雞腿菇，英文Shaggy Mane 或shaggy ink cap（學名 Coprinus comatus）。老中為什麼叫它雞腿菇，可能只是它們白色鐘形的菌傘，頂在細長的菌幹上，像雞腿吧。它們是一種十分普遍也很特別的野菇，在歐洲、亞洲及北美洲都可發現。通常在初春秋冬之際，雨水較多時，會在路旁草地、樹底下冒出來。出土之後，在幾小時之內，菌傘很快就變黑，然後化成墨汁，所以要吃它就得快。此菇燙火鍋一級棒，炒蛋也不錯。

我們找尋野菇、吃野菇，也有將近三十年的經驗了。吃慣了天然的野菇，商店裡的人工養殖的菇，吃起來就如同嚼蠟，沒有野菇特有的香氣與口感。在此要特別提醒大家，千萬不要隨便亂採野菇去吃，要具備充分的野菇知識與經驗，最好有專家的指導，而且不能看到「像是」某某菇就很快去吃它， 一定要百分之一百(99%都不行)確定了以後才能放心去吃。往往看起來最無辜的白色菇，就以為沒毒，其實，最毒的菇就是白白的，像 Destroying angel 和 Death cap，這兩個名字聽起來就夠嚇人，是最毒的菇，能致人與死的，不能大意。

雞腿菇炒蛋。(作者提供)
雞腿菇炒蛋。(作者提供)
雞菇炒青蔬。(作者提供)
雞菇炒青蔬。(作者提供)

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