律師手記／若無計畫D 數百萬非法移民困境難解

解除移民困境方案悠關數百萬人未來。圖為之前非法移民想盡辦法要進入美國。(Getty Images)

西維吉尼亞州民主黨 參議員曼欽（Joe Manchin）12月19日在「福斯周日新聞」節目上表示，他不會支持「重建美好未來法案」(Build Back Better)。此法案是民主黨的主要立法重點。若是所有50名民主黨參議員都贊同，該法案即可通過，否則此法案將終結。

參議院議員麥唐納 (Elizabeth McDonough) 拒絕了計畫C，再次打擊了民主黨欲將解除移民困境的計畫加入2021年12月16日的「和解法案」中，這個計畫C的組成部分包括長達10年的有條件假釋（每個申請案要5年的時間），並為那些在2011年之前入境美國的人提供工作和旅行的許可。此前，計畫A曾包括為基本工人、DACA夢想生和TPS臨時保護身分受益人獲得一條入籍公民身分的途徑。而計畫B更新了登記日期，即在一個特定的日期人在美國的人，可以將目前調整身分的資格日期從1972年1月1日變為2010年1月1日。

這位國會參議員表示，這個擬議的有條件假釋政策，與我們之前考慮過的提案效果沒有太大區別。這個提案在10年內會將赤字增加至1310億元，將創造了一個符合條件的類別：在美國已居住10年或以上的人，讓他們有資格獲得有條件假釋資格。這個新類別將使美國650萬人有資格獲得假釋，幾乎與前兩個計畫的數字相同。 國會預算 辦公室(CBO)估計有300萬人將可調整為合法的永久居留身分( LPR)，其中200萬人按現行法律的要求是不符合資格調整的。為了實施這個政策，這個假釋提案改變了當前就地假釋(parole in place)計畫的框架，使其成為對符合條件的申請人強制授予身分，而不是目前國務卿酌情使用其權力和評估。美國移民局 網站指出，國務卿的授予「是謹慎的」。授予假釋將隨同強制簽發工作許可證、旅行證、認定真實身分證(REAL ID) 的資格和自動更新就地假釋的延期。這些是具有持久影響的重大政策變化，就像我們之前考慮過的那樣，它超過了預算的影響，並且將受制於313(b)(1)(D)提案。

現在，是否有機會建立計畫D呢？如果計畫C的內容不那麼廣泛，只包括帶有工作許可和旅行證件的假釋計畫，而不給真實身分證和自動更新就地假釋的資格，那麼麥唐納是否會更願意接受計畫C呢？民主黨是否有可能、甚至可以接受一個不等同於就地假釋( PIP) 的假釋計畫，來允許人們調整身分呢？即使是現在，國安部出於多種原因允許將當事人假釋入境美國，但此假釋身分不賦予持有人調整身分的權利。

如果這位議員不同意任何包括對數百萬人進行解除移民困境的方案，那麼民主黨人似乎有只兩個選擇：放棄或推翻麥唐納女士的指導。放棄不僅會在中期選舉投票方面付出巨大代價，而且一些立法者表示他們不會支持沒有移民部分的立法，會使「和解方案」進一步處於危險之中。另一方面，若不顧議員的指導會帶來雙重風險，民主黨將因為溫和派而無法獲得選票；但若成功通過此法案，它將開創先例，造成執政黨的一方可以簡單地通過和解程序來達到其目標。

如果現在沒有一些可解除移民困境的條款，要再次出現這種機會可能需要很多年。 最新民意調查顯示，共和黨準備在中期選舉中取得更多的席位。所以，民主黨只有在他們能夠團結一致的情況下才能做得到，因為失去一名參議院議員和多名眾議院議員將意味著厄運。 如果民主黨能達成一致，不該局限於最有限的計畫C，而需認真的去考慮它，當然它會有法律上的挑戰。但這個計畫對政策沒有實質性的改變，對預算產生巨大影響是站得住腳的。