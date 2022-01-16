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移民信箱／自提退黨證詞無效 需第三方證據

耿婷律師主答

讀者問：

我有一個共產黨黨員的問題請教。看到很多說法是來美5年以上，就可以認為問題不大？這個5年怎麼算呢？是從第一次入境時間算嗎？中間如果回國又來美的話，5年怎麼算？我的情況是2018年來美，然後2019年回國一次，3月返美。5年的話是應該從2018年算，還是2019年3月算起？

答：

依據移民法的規定，中國共產黨員是沒有資格移民美國的。但如果申請人能夠提供充分證據證明其已退黨五年以上，並且自己的移民不會對美國安全有任何威脅，那麼申請人的綠卡申請則可以被批准。請注意，最近的趨勢是移民局已經不再單純採信申請人自己提出的已經退黨五年以上的證詞，而是要申請人提供第三方證據，特別是黨組織出具的相關證據。關於如何向移民局證明已經退黨五年以上方面的問題，建議申請人找資深的移民律師針對具體情況進行個案分析。

你在問題裡提及的只要來美國五年以上黨員申請移民的問題就不大，是一種錯誤的說法。單純用來美國多年這一事實並不能證明申請人已經退黨以及是何時退黨的。這個五年是從申請人有證據證明申請人已經不再是中共黨員之日起算的。

移民局 共產黨 綠卡

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