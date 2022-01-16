新聞眼／惡血女王編造的矽谷鬼故事

Theranos創辦人荷姆斯曾經是萬眾矚目的大發明家，最後卻變成詐騙惡女。(取自Theranos)

撼動美國社會與矽谷新創產業、甚至引發好萊塢投資 改編電影的Theranos「惡血」詐騙 案大審，加州聯邦法院日前針對37歲的詐騙主謀CEO、有「惡血女王」之稱的伊莉莎白．荷姆斯 （Elizabeth Holmes），發出了陪審團裁決：在荷姆斯被控的11條電信詐騙罪、或預謀詐騙罪中，陪審團雖然認為4項無罪、3項無法決定，但包括控訴最重的「預謀電信詐騙投資人」…等4項關鍵提告，卻都被裁決「有罪」——換言之，荷姆斯與辯護律師團，此前提出的「新創願景破滅」與前執行官男友對其的情感操控(PUA)，這些爭議的無罪主張全都失敗。

荷姆斯的4項詐欺重罪，每條都可重判有期徒刑20年。在最極端的狀況下，她也可能和「龐氏騙局之王」馬多夫（Bernard Madoff）一樣，被累積重判坐牢80年以上；但由於法院訴訟還未決定量刑，因此交保中的被告不僅沒有被收押，除了庭後仍可自由離開以外，未來半年至數年的上訴期間，荷姆斯仍有機會躲過牢獄之災。

炒作新創 騙得名人加持

然而荷姆斯的被判「有罪」卻仍有其畫時代的里程碑意義，因為這不僅是對美國新創界炒作投資的警世故事外，曾用詐術變出一家新創獨角獸的荷姆斯，更成為了「矽谷業界第一個白領犯罪被判有罪的墮落CEO」。

37歲的荷姆斯出身於富裕家庭，父親曾經擔任能源公司副總裁，母親則是國會的職員，一家與許多政商名流交好，包括後來成為她最早一批投資人的前國務卿舒茲。荷姆斯過去在媒體上塑造的形象，是一位有願景的古怪科學家——總是穿黑色高領跟黑長褲、有點神經質；希望打造小型的家用醫檢儀器，造福社會大眾隨時確認自己的健康狀況，若有異樣便可即早發現。

荷姆斯(右)在母親陪同下出庭。 （路透） 「惡血女王」荷姆斯被判定詐欺罪名成立，恐面臨數十年牢獄之災。(Getty Images)

荷姆斯個人的職涯發展，更是典型矽谷天才創辦人的故事：她在18歲時，進入史丹福大學主修化學工程。然而過了不久，2003年荷姆斯便決定輟學創業，成立了結合「治療」（Therapy）跟「診斷」（Diagnosis）的 Theranos。荷姆斯結合了許多投資人最愛的元素：「天才輟學」、「女性創業」、「科技革命」，創業之初便吸引到大量投資，董事會更是有許多政商名人——美國前國務卿季辛吉、前國防部長馬提斯、前國務卿舒茲，還有媒體大亨梅鐸等人——的加入。

荷姆斯因為「名人加持」受到媒體高度關注，使得Theranos得以募得高額資金，在2014年公司市值便超過90億美元，遠遠超過同期的新創公司UberCab以及Spotify，這也讓荷姆斯在30歲的年紀，就入選富比世的全美400大富豪，更曾被《時代》雜誌列入全球最有影響力的百大人物，並成為馬雲、比爾蓋茲等前輩背書賞識的「女版喬布斯」。

華爾街日報 揭開騙局

然而，名氣越來越大的荷姆斯，也因此吸引一些記者深入調查。2015年《華爾街日報》記者凱瑞魯發現，這個新創公司根本是場騙局，Theranos的血液檢測儀器「愛迪生（Edison）」並沒有辦法透過幾滴血就能夠測出數百種疾病，甚至查出Theranos曾提供給病患錯誤的診斷，並造假多項資訊。

不少離職員工出面爆料，Theranos的產品從裝置到檢驗成效都並不穩定。像是自家開發的血檢機「愛迪生」內部的機械手臂常常放錯位置、機體內部容易溫度過高導致檢驗失準、原本要用來裝血液的奈米容器設計失誤容易讓血液乾掉…等等無數技術性問題，在研發過程中都難以解決。

而在Theranos與美國最大連鎖藥局Walgreens簽訂的合約中，雙方原本事先說好要讓Theranos在其門市設立小型血檢中心，使用「愛迪生」替民眾檢驗，然而最終卻被踢爆Theranos竟然曾拿別家公司的醫療設備來做部分檢驗，並謊稱檢驗報告是由「愛迪生」做出的。更誇張的是，Theranos出品的血檢報告亦錯誤百出，有許多實際上門的病患發現自己的檢驗報告，跟市面上其他血檢實驗室如奎斯特（Quest）、美國控股實驗室（Labcorp）做出來的結果都差異懸殊，有人甚至以為自己真的生了病。

總是穿黑色高領跟黑長褲的荷姆斯一度被稱作女版喬布斯。(美聯社) 民眾排隊等候進入法院，旁聽荷姆斯的庭審。 (Getty Images)

而目前由加州聯邦法院受理的荷姆斯11項被告案，也全都與Theranos「電信詐騙」的吸金犯罪有關。荷姆斯被判有罪的4項控罪，吸金總額粗估至少1億4430萬元。《華盛頓郵報》報導分析：最具關鍵性的「陰謀對Theranos投資者電信詐欺」、以及涉案吸金量最高的「Lakeshore Capital Management 案」都在其中，對於荷姆斯、或者是其他被爆出的矽谷詐欺企業而言，都已是最重也最要命的一擊。

《華爾街日報》表示，加州法院只是公布陪審團的裁決，荷姆斯真正被判的入獄刑度仍要由檢方與被告律師團對持續談判、交涉、訴訟，預計法官最快也須要六個月才能作出決定。但此後，除了主張數罪併罰與降低刑期之外，荷姆斯律師團隊還有提出抗告的上訴機會，「在可預見的幾年裡，荷姆斯應該都還不會被關到牢裡。」

事實上，荷姆斯的後續官司不僅牽扯其他被告——像是被控與他共謀詐騙的前男友、Theranos前首席執行官巴爾瓦尼（Ramesh “Sunny” Balwani），其被告官司就因為分案程序與美國疫情嚴重的關係而被多次推遲到2022年2月才要開庭。但在荷姆斯的被告自白裡，卻控訴巴爾瓦尼長期對自己施以情緒勒索與性侵暴力，藉此操控自己的外顯人格，「主導這一切越滾越滾大的詐騙巨怪。」

恐怖情人 是罪魁禍首？

「Theranos已從一樁瞞天過海的『新創詐騙案』，變成了另一部駭人毛骨悚然的『矽谷鬼故事』。」在加州法院最後一日的被告陳述中，荷姆斯再次主張自己「完全無罪」，並出示證據強調當時被擔任公司總裁的「前男友」巴爾瓦尼身心控制。荷姆斯自承：當初自己之所以從史丹福大學中輟創業，就是因為在大學裡遭到同學強暴性侵。沒想到比自己年長20多歲、因工作結緣的交往對象巴爾瓦尼，卻同樣以「高壓獨裁」的手段，強壓控制自己的精神與身體，不僅從中專制操控Theranos的營運，更屢次以管理教練的名義強暴荷姆斯，「他故意以各種形式的暴力強壓著我否定自己的所有一切，屈從這種扭曲關係的意志下…我必須殺死原本的自己，並創造一個替代人格——你們看見的『惡血之女』。」

荷姆斯不僅再度主張「自己全部無罪」，並強調自己才是被幕後真兇PUA洗腦的第一號受害者。

荷姆斯(左)參加《財星雜誌》論壇。(Getty Images) 荷姆斯前男友、曾擔任公司首席運營長的巴爾瓦尼（中）同樣涉案。 (Getty Images)

荷姆斯的辯護律師團主張，在Theranos的造假弊案與投資詐欺案中，最主要的負責人物應該是公司的總裁兼首席營運官巴爾瓦尼——但同一時間，他卻也是荷姆斯的同居男友——荷姆斯表示，自己在Theranos主要負責商業對外，實際的實驗室營運與技術管理全都被巴爾瓦尼一手包辦，正各種技術造假與偽造實驗資料的責任，與荷姆斯並無直接關係。

上述辯詞，是荷姆斯被告以來的主要「無罪主張」，但在最後陳述中，荷姆斯本人卻進一步地揭露了巴爾瓦尼對自己的「高壓操控式伴侶暴力關係」——在法庭上，荷姆斯不僅再次強調自己是遭到巴爾瓦尼「直接操控」的主張，更供出了自己長年屈從於巴爾瓦尼的施暴式伴侶控制，甚至屢屢遭到對方以強暴方式「調校人格」的駭人細節。

「就讀史丹福大學期間，我遭人強暴，所以我才決定不繼續讀書、全心投入打造Theranos。」在法庭上，荷姆斯如此說：「被性侵之後，我沒有辦法繼續上課，我開始質疑自己究竟能不能從創傷中真正復原。所以我決定透過創業的過程，重新打造一個全新的人生…但之後出現的，卻是巴爾瓦尼。」

比荷姆斯年長19歲的巴爾瓦尼，大約是在2003年與遭遇傷害的荷姆斯相遇。兩人於2005年正式交往同居，巴爾瓦尼不久後也加入Theranos成為公司首席營運長。直到兩人於2016年破局分手、巴爾瓦尼辭職離任之前，交往中的兩人都是主導Theranos的「惡血雙璧」。

在Theranos泡沫爆發、破產解散之前，荷姆斯巔峰時期的業界形象，都被視為「女版喬布斯」。荷姆斯對外主打自己的科學專業背景，並以略顯偏執、強迫的高壓控制風格，讓自己順理成章地接納了外界對於「鬼才傳承」的聯想。但在法院的被告陳述上，荷姆斯卻以驚人的證詞，強調自己其實是被巴爾瓦尼完全主宰身心自由的禁臠。

荷姆斯表示，她與巴爾瓦尼的男女交往，一直是處在極為扭曲、失衡又不對等的「被控制狀態」。較自己年長許多的男友，一開始總自詡是荷姆斯的「導師」，他總是能說服荷姆斯相信自己只是一個受傷、天真、平凡的小女孩，並以長者的與愛人的雙重姿態，「重新指導荷姆斯的人格存在。」

在這樣的扭曲關係下，巴爾瓦尼開始從公司經營端入侵到私人生活端，他開始控制荷姆斯的外表打扮、接著控制她的飲食習慣，然後再直接插手干預女友的日常作息，並要求她開始習慣自己為「成功創業女性」所設計的外顯小動作與表達習慣。

「巴爾瓦尼一直告訴我：在商業管理上，我就是一竅不通，我的商業認知總是錯的，每次都是錯的，接著他就會對我的『平庸無能』感到無比吃驚，並以悲憫兼恐嚇的口氣，威逼我尊崇他的每一個指示——如果我按照我的直覺與感官行事，那我一定會一敗塗地。」

但如果兩人有衝突呢？如果荷姆斯不願意繼續接受巴爾瓦尼所設計的「成功人格」呢？根據荷姆斯的說法：巴爾瓦尼會使用暴力，直接強暴自己，「他總是解釋『這是為了提醒你——我是一直愛你的』。」

在呈堂證詞之前，外界雖然知道被告律師團隊會主張「前男友控制論」，但眾人並不知道巴爾瓦尼的操控手段會如此扭曲、甚至直接涉及性侵伴侶的嚴重犯罪，因此荷姆斯的庭上證詞也隨即在新聞輿論中引發了巨大衝擊，但荷姆斯在形容自己遭到性侵的同時，卻也坦言自己確實「只能順從著巴爾瓦尼的扭曲控制」，她往往會對男友的強暴行為感到噁心與憤怒，但卻又總是順從的坦誠「全新的自己確實是由巴爾瓦尼一手形塑」。

畸戀控制 「我只是受害者」

「我必須殺死原本的那個自己，這樣才蛻變成一位成功的實業家——變成前男友他口中的『一個全新的伊莉莎白』。」荷姆斯如此敘述著巴爾瓦尼對自己長達10年的「人格重建」，並強調在兩人分手、公司倒閉後，自己已接受了長期的治療，並確認了這段11年的畸戀互動已構成了親密關係暴力，「我只是受害者而已。」

事實上，荷姆斯的「控制論」辯詞，在新聞輿論中也出現了各種扭曲與衝突的解讀判斷。一部分人認為，荷姆斯與巴爾瓦尼「公私不分且高壓失控的男女關係」，本來Theranos內部人盡皆知的已知事實，作為被告的巴爾瓦尼當然會一口否認，但荷姆斯的被害說法也並不是無跡可循。

但另一派意見則認為，Theranos的投資詐騙案是矽谷史上最離譜精巧、且受害層級超乎想像的「智慧菁英詐騙事件」，如果連前美國國防部長「瘋狗」馬提斯與一幫投資富豪們都會被荷姆斯的謊言設計，「我們怎能確定『惡血女王』今日的告白說法…不是精算好的連環計中計中計？」

荷姆斯(左)2015年參加富比世「30歲以下」峰會。 (Getty Images) 荷姆斯(中)在「柯林頓全球倡議年會」上，與美國前總統柯林頓、企業家馬雲交談。 (Getty Images)

此外，巴爾瓦尼操控論不僅被同樣分案被告的巴爾瓦尼本人全盤否認，在30日的交叉詰問中，同樣存疑的檢察官也當題質問荷姆斯「在與巴爾瓦尼交往期間的其他交往狀況」——據荷姆斯的30日說法，他與巴爾瓦尼一直是分分合合，自己也曾至少在2010年「與其他男性發生短暫關係」，但最後都還是回到巴爾瓦尼身邊「直到泡泡戳破為止」。

不過荷姆斯的「恐怖情人論」雖然很有話題，但於法庭上除了短暫吃驚之外，卻沒有引發太多共鳴。這可能是因為荷姆斯在身敗名裂、被11項詐騙重罪官司纏身的同時，其實已於2019年與家裡經營連鎖飯店業的新男友埃文斯（Billy Evans）結婚，兩人在熱戀與新婚期間時常高調遊山玩水，甚至在本案開審之前的2021年夏天，荷姆斯還懷孕產子。

白領犯罪 戳破新創信仰

於是，兩人在上流社會中幸福與恩愛形象，不僅與後來的巴爾瓦尼禁臠敘述有著頗大差異，官司前的被告快樂模樣與官司中血本無歸的投資者血淚控訴，也都讓荷姆斯的無罪主張顯得蒼白無力。

除此之外，荷姆斯案被判有罪的消息，也讓這位「惡血女王」成為矽谷新創產業圈裡，第一位因白領犯罪而被判有罪的著名CEO——其重要也爭議的衝擊點在於：Theranos案的訴訟官司正面揭開了矽谷新創圈的一些結構性扭曲，對於新創人長期信仰「Fake it till you make it」（裝模作樣直到你實現夢想）的吹泡泡習性，亦是一齣極為諷刺的警世預言。

在被告抗辯的過程中，除了「恐怖情人控制」論與「相信員工能辦到」論以外，荷姆斯其實也一直主攻公司與外界投資者之間的認知落差，她不斷強調自己並沒有「故意造假研究進度」，只是「過於樂觀地放大了『成功』的願景」，Theranos只是「還來不及掌握可靠技術」而不是惡意吸金，「Theranos的錯誤是溝通與商業決策的失敗——是經營不善，但絕不是預謀罪犯。」

荷姆斯2015年在舊金山舉辦的名利場新創峰會上發表演講。(Getty Images) 年紀輕輕的荷姆斯曾入選《時代雜誌》百大人物。 (Getty Images)

但檢方的說法與解釋卻嚴厲地駁斥了荷姆斯的脫罪論述，因為在「商業決策錯誤」與「造假犯罪」之間，仍有非常明確的法律界線。在大紅大紫的幾年過程中，Theranos內部的各級員工，都曾直接或間接地向荷姆斯或巴爾瓦尼「具名舉報」，公司的研發進度已出現嚴重進度缺口或「實驗與數據兜不攏」的偏差問題，但荷姆斯的做法就是冷凍、威脅，以職場霸凌的方式懲罰這些員工「內部封口」——在這些證詞之中，荷姆斯絕非「誤解員工浮報誇大的誤導報告」，而是根本選擇性地封殺檢討舉報。

除此之外，荷姆斯本人直接負責的行銷與投資合作，也屢屢出現「蹭來的吹牛背書」。譬如說Theranos的驗血裝置，其實還沒有得到美國國防部的正式採用合約，但荷姆斯對外卻不斷宣稱「美軍力薦」；此外，在給投資者的定期報告裡，荷姆斯也會誘導性地在關鍵技術章節裡使用非經授權的輝瑞藥廠商標印記，並以暗示性語氣誘導投資者相信「輝瑞藥廠也認可Theranos的技術可靠」。

但相關的小動作手法，往往是游走法律邊緣但常見於矽谷新公司的「膨風炒作技巧」。因此在辯護律師的辯護主張裡，也屢屢強調荷姆斯是真心想要打造出尖端的驗血科技，「荷姆斯是真心想要創業打造偉大企業，他從來沒有經營犯罪公司的意圖。」

但對此，檢方則顯得不以為然：「犯罪是荷姆斯的選擇，她不願接受商業失敗而寧可了違法、寧可不誠實，但這種冷酷的選擇不僅害人無數，也是紮紮實實必受制裁的犯罪行為。」