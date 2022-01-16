保險天地／買壽險價值重於價錢 受益人未成年慎選監護人

人壽保險是愛，投保人對家人有愛心，才會買人壽保險，保障家人的福祉。(Getty Images)

不久前世界日報報導，加州一華人不幸染疫去世，其壽險 受益人是未成年的孩子，遇到很多麻煩。這裡且雜談一些有關壽險受益人的事情、真實例子和我的看法。

保險 代理人失職

有一個阿婆拿著一封某保險公司的信找我。她的兒子在車禍中喪生，他買了人壽保險，受益人是現在13歲的兒子。她向保險公司辦理索賠，但保險公司回信說她是毫無關係的人，保險公司不會與她說什麼、辦什麼。我瞭解到兒子出事後她就叫男孩過來與她一起生活。小孩媽已經與爸離異幾年，不知下落。說實在，祖母也不想孩子的媽出現，免得大家心煩。她為什麼不找賣保險那個人呢？早已無影無蹤！

我解釋給這個祖母聽，有關保險賠償以及受益人的一些基本知識。看來可能會有很多麻煩，她要找律師處理，會拖上不少時間。只有微薄養老金的祖母，真的不知如何度過這難關。看來，這宗比一般的沒寫好受益人的案子，處理會更複雜。 祖母年紀一大把，而且不懂英文，孩子的媽媽不知所蹤，法庭會不會很爽快讓祖母做監護人？會不會另派一個與孩子、與兒子、與祖母毫無關係的陌生人作監護人？律師費呢？監護人費用呢？一大堆問題。

她請求我替她寫封信給保險公司，說明是她在負起這個13歲小孩的生活，希望保險公司能開通辦理，儘快發出壽險賠償金給她。我告訴她，我可用她的名義，或以朋友身分寫封信給保險公司說明情況，但不會有用，因為保險公司要依循嚴格的法律條文、規矩、程序辦事，我愛莫能助。看來她免不了要找律師幫忙，不知拖到什麼時候才能領到兒子的壽險賠償金。

很明顯，賣那份人壽保險給她兒子的代理人嚴重失職，可能沒受到恰當的培訓，亦可能沒努力學習，就是不懂；也可能不負責任，只顧把保險賣出去，但沒花點心思處理好。唉，這類保險代理人並不少。很多買保險的人，以為買保險與買白菜那般，買一件東西而已，付了錢帶回家，就那麼簡單。普通人如此「情有可原」， 但下面這個實例，確實令我對一些人缺乏「專業」這個概念感到無奈。

胡塗的採購員

有一次一個40來歲的男子找我諮詢，說他買了一份一百萬的人壽保險，希望我能給他更便宜的保險。他在一家公司當採購，貨比三家不吃虧嘛，所以找我看看有沒有更便宜的保險；若有，下次到期付保費時就給我生意，轉換過來。我說，哈，我竟然碰到老同行了。在做保險之前，我曾做過有500位員工的工廠採購部經理，希望我們有共同的語言，能夠溝通磋商。

我先瞭解了他的情況：妻子離異了，不要提她；他價值一百萬的大房子有六、七十萬的房子貸款，兩個十歲、八歲的小孩由剛來美國不久的祖母伺候照顧。他買這個一百萬的人壽保險，就是萬一他不幸去世，兩個小孩和祖母能繼續住在這裡。小孩已經熟悉這裡的環境，有要好的同學和鄰居。他不想小孩要搬去別的地方，想把房貸付清後，祖母還有幾十萬可以繼續照顧孩子。

我細心看過他的保單，說，你要更便宜的，我不想參與替你尋找；但如果你要可靠的，我可以幫忙。他問何以？我說，我們做採購的，不是買價錢，而是買價值。便宜的東西如果不可靠，再便宜也沒有用，還可能變成最貴的。尤其人壽保險，付出的保險費，英文是PREMIUM，不是價錢 (PRICE)。價錢是代價(COST)；但保險費(PREMIUM)包含代價和價值 (VALUE)。價值又包含可見的價值，以及不容易在表面上可以看到的内在價值 (INTRINSICT VALUE)。

我向他解釋，他的這份「便宜」的保險有幾個大問題。第一，那家保險公司的財務狀况那麼糟糕，我絕對不會推介不可靠的公司給我的客戶。你付錢給保險公司，如果它出現了嚴重的財務問題，是要它保你不死，還是你保它不倒？誰保誰？我替你或任何人辦一份保險，我先要讓我自己晚上睡得好。

第二，那份保單沒有因傷病喪失工作能力後不必付保險費這一項福利，就如一輛汽車，前面後面沒有防撞桿那樣，太不可靠了。他說，加上那一項福利要多付保費喲。我說，這是問題的關鍵。

第三，還有其他有關保單質量的問題，我一一指出，這裡就省略不提了。

第四，非常非常重要的是，萬一你真的出了事，你雖然買了一百萬保險，但你媽媽和兩個孩子，仍有很大的機會給趕出這個房子。看，受益人是寫給兩個小孩，你媽媽和兩個小孩不能順利、很快領到那一百萬。每個月的巨大房子貸款帳單接踵而來，她們拿不出錢來應付銀行，拖上一陣子，銀行可能把房子收回拍賣，收回你仍欠銀行的六、七十萬貸款，你媽媽和孩子很可能被趕出門。

這裡是講法律的，不是講人情的。經過一大串煩人的法律程序後，有可能你媽媽，或你的前妻，以監護人身分替孩子領到那一百萬，但可能已經太晚了。你媽媽剛來美國，不熟悉美國環境，英文也不靈，你叫她怎麼應付這些！甚至，老人家給急出病或發愁病倒了怎辦？何況，法庭還可以找陌生人代庖。另外，請留意，銀行只想收回你欠的六、七十萬房貸，沒義務替你媽和孩子賣出合理市值約一百萬的房價。

買保除千萬不能貪便宜，要請保險人員提供詳細的保單規畫。(Getty Images)

便宜保單風險不小

我說，很明顯，你向一個賣保險的人買了保險。賣保險是很容易的，只需講你中意的話就可以了。你喜歡便宜，就給你便宜的。反正打開電腦，哪家公司的便宜，電腦已經替你排好隊了，把最便宜的拿出來給你，就萬事大吉，做成了你的生意。

但是做保險，尤其要做好保險，卻很辛苦。首先要先瞭解你的情況，否則只能隨便唬弄，瞎猜亂撞。還要向你解釋清楚，提供的資料、訊息和諮詢要正確，所給的意見要有水平和恰當。你也要提出很多問題，大家一起探討和安排，所決定的計畫方案要合適、實際、可靠和盡可能得到所預期的效果；最後還要有服務。大多數人把服務理解為「售後服務」，其實售前服務同樣甚至更加重要，尤其在專業知識和能力、敬業精神和責任感，往往給很多人忽略。那個人是賣保險的，隨便給他一個「便宜」保險，沒有水準、不負責任，有可能導致老媽和小孩還會被趕出門。

其實他買的保險不可靠，還不止於保險公司的財務和理賠能力不可靠，不只保險單子的設計和運作不可靠，不光賠償處理不順利，最大的風險是他與不學無術、不負責任的代理人打交道。猶如一個病人，可能會遇到各種風險，諸如手術不成功、服的藥有副作用、治療成效不佳、治療後很多後遺症狀和痛苦等等，但最大的風險是與不負責任的庸醫打交道。

會買壽險必有真愛

有些人不願意買保險，生怕自己死了，配偶領到賠償金後再嫁或再娶，自己很冤啊。其實這個憂慮的解決方法很多，例如可以把受益人定為小孩，並指定配偶或其他人(例如老媽、兄弟姐妹等)作監護人，這樣就一方面照顧到小孩的生活、學業和醫療等等需要，又不怕小孩的繼父或繼母占用了賠償金。

其實，如果夫妻真心相愛，不會介意配偶再婚。有些人甚至鼓勵配偶再嫁或再娶，因為他們知道，真心相愛，並不是獨占對方，永遠獨占對方，甚至連自己入土後還要幽靈般綁住對方，這不是真愛。人壽保險辦理的基礎是愛心，是當事人對家人的愛心。若果對孩子有愛心，即使夫妻間有什麼芥蒂，缺少互信，配偶感情不太融洽，但買了人壽保險，雖然配偶再嫁或再娶，但有賠償金可以幫助照顧小孩，減少了繼父或繼母的負擔，讓孩子在新家庭中少受罪。人壽保險創造積極因素和經濟條件，讓孩子有比較正常的生活環境和人際關係。無論夫妻間感情好壞，不為孩子而買人壽保險，是對自己的孩子的冷漠、失情，卻起不到對配偶再婚的報復作用。

順便一提，這裡所提到的代小孩領取、保管和使用保險賠償金的監護人，不一定是照顧小孩生活的監護人。比如，祖母或阿姨可能會在生活上很好照顧小孩，但伯伯或表姐更適合處理小孩名下的壽險賠償金。

另外，若當事人立有遺囑，說自己離世後讓誰代管房產和其他財產，也交代清楚誰將照顧小孩，但保險公司在處理賠償時也不一定爽快地把賠償金交給遺產管理者或小孩的照顧人。保險受益人，與遺囑或信託的財務受益人不一定是相同、相關的。如果遺囑說「我死後將所有的財產交給張三」，但保單記錄上卻是「死後將賠償金給李四」，那麼張三將碰不得、拿不到一毛錢保險賠償金。

壽險的賠償與債務

同樣道理，若當事人欠了一大筆債，突然離世，有幾百萬的賠償金給王五，在通常情况下，他生前的債主大多不能向王五討債。所以，很多醫生、做生意的人，甚至大富豪，不但買了很多有資金累積功能的人壽保險，還儘量多塞些錢進去。

若果當事人時日無多，很明顯地借債行騙，把借到的錢塞進保險，然後等自己走後留一大筆放大了的賠償金給王五，債主就有可能作出法律挑戰。另外，如果國稅局發現死者生前欠了大筆稅，有錢不交稅，卻大筆大筆地塞進保險，國稅局就可能不放過王五，要他把領到的賠償金吐出來。

一個人要得到政府的生活救濟或醫療資助，政府允許受救濟的人擁有百萬元大宅，但只能有少少幾千元的零用錢，包括現金、存款和存在人壽保險內的錢。如果當事人的人壽保險內儲的錢，連銀行存款，超過所規定的幾千元數目，政府就會要求先將保單內的錢取出來用了再說。政府允許當事人繼續繳交保險費，或別人代交。最後當事人去世了，其保險賠償金給受益人，政府大多不會追討。但是如果當事人有欺騙、隱瞞不規行為，例如申請政府救濟資助時，沒有如實報上人壽保單內儲有相當數量的錢，那麼政府可能向受益人追討政府所墊付的救濟費用或醫療費用。

各方的關係和利益

通常保單的持有人（OWNER）與投保的當事人是同一個人。如果保單持有人不是當事人，或在多年前已經將保單持有人從當事人轉給了別人，例如成年孩子，那麼保單内儲了很多錢也沒關係，因為保單不算當事人的財產，在辦理申請救濟時將不會被算進去。但是，如果持有人的轉移時間不久，例如少於五年，則有可能受到追討。

通常保單由持有人指定受益人，並可以由其更改。保單的詳細內容，例如投保額、保單內儲了多少錢，以及受益人是誰等等資訊，只有保單持有人有權知道，其配偶、家人或受益人無權過問，保險公司和保險代理人也不會輕易告訴或洩漏給他們。

保單代理人或服務代理人，往往處於很微妙、敏感和難為情的狀態，要小心處理；否則本來小事都可能掀大風波。我有一個客戶，其受益人是他自己的孩子，但他二婚妻子要他將受益人寫給她，他唯唯諾諾答應，卻悄悄地告訴我們千萬不要改給她，也不要讓這二婚母老虎知道真正的受益人是誰。我們要格外小心，不能在無意中洩漏給母老虎知道受益人不是她，也不能破壞他倆之間的和諧。當然，我們也要有心理準備，萬一他出事走了，她發現不是賠給她，肯定會找我們麻煩。要把保險做得好，真的有很多學問和高超的待人處事技巧。

通常保單持有人可以在任何時候，用書面要求保險公司修改受益人，保險公司以最後的一份受益人的安排為準。我有一個客戶，患了絕症，天天與他吵鬧的妻子在他去世那天不在他身邊，他下午去世，但在上午就將受益人改為紅顏知己，結果他太太一毛錢也沒拿到。

我有一個生意人客戶，他去世後不久，有一個女人抱著一個娃娃出來說是他的，也應分一份財產，他的遺產清理就更複雜了。後來經過曲折和拖延，搞清楚那個娃娃與他無關，他的遺產花了好幾年才梳理清楚和放行。但他去世後不到兩周，他的家人就領到50萬元的壽險賠償金。

賣保險很簡單，但要把保險辦好，十分不容易。(Getty Images)

看似簡單實在複雜

不學無術、不負責任的代理人在替客戶辦理人壽保險時，隨便替客戶填寫受益人，但有水準和負責任的代理人卻會花心思和時間與客戶解釋和填寫，力求符合客戶的情況和心意，清楚、實際、合理和有效，儘量避免模糊、漏洞、誤解、多解、矛盾，不實際、不合規範或難以執行落實。以下舉些例子來說明。

假設投保人是有配偶和兩個孩子的平常的家庭，大多數投保人的受益人，首先是配偶，第二（順序、候補的）受益人是兩個小孩。（第二順序或候補受益人的意思是，第一受益人在投保人去世前已經或同時去世，賠償金將交給第二受益人）。若孩子仍未成年，應寫上監護人的姓名和關係。例如老大已經成年，可以考慮作為未成年的老二的監護人。也應寫清楚，如果其中一個孩子也不在了，其本來應得的賠償金將怎麼處理？給另一個仍在的孩子？給其他人？如果沒有交代清楚，這筆賠償金也可能要經過複雜的、麻煩的法律程序來確定最後怎樣處理。

比如買了50萬的保險，有些人喜歡兩個孩子平分，每人得25萬以示不偏心。有人考慮到老大已經在念大學，不久將可以工作掙錢，但老二只15歲，因此把20萬寫給老大，30萬寫給老二。也有人覺得女兒遲早要嫁出去，所以40萬給男孩，10萬給女孩，（我們暫不要捲進這種思想是否合理、保守、歧視這類的爭論）。也有人覺得其中一個孩子不聽話、不肯念書，常惹上麻煩，只寫10萬給他。但也有人恰恰相反，覺得這個孩子將來在社會上難混得好，應該多照顧，於是寫40萬給他。年老的投保人，可能覺得其中一個孩子經常來探望、照顧自己，寫多點，給40萬，另一個好像沒那麼孝心，只給10萬……。

通常，寫清楚受益人的安排，將比較少受到法律的挑戰，例如上述不常來探望、侍候老人家只領到10 萬的孩子，不能向保險公司爭要多些賠償金，他與另一個孩子可以很快分别地領到10萬和40萬。但是如果不受寵愛的孩子向法庭申訴，分到的其他財產不公平，這樣逝者留下的其他各種財產，都可能糾纏很久才能梳理清楚和放行。明白保險機制和好處後，很多人樂意多買和善用人壽保險。

賣單容易做好不易

每個人、每個家庭都有不同的情況，不同的想法，負責任的代理人會細心傾聽和處理好。當然，在這個過程中，不宜介入、干涉客戶與其家人的是非、曲折情感、經濟及其他各種糾紛，因此應有相當的對人、處事的能力，把事情辦好。賣保險很簡單，但要把保險辦好，十分不容易。

若果夫妻倆已離婚或準備離婚，照常理不會將配偶列入受益人，但實際上有人仍願意將其列入受益人。一日夫妻百年恩，雖然緣分已盡，世人的關係和感情是很複雜的，壽險代理人不宜主觀地自作主張把配偶排除出去，但又要避免挑起當事人對離異的配偶的不快的情緒，因此高水準的代理人要有相當的智慧和技巧，才能把事情處理好。

很多時候，夫妻辦理離婚時，離婚協議或法庭判決，會要求經濟能力較強的一方要買一份人壽保險，直至小孩成年或完成學業為止。其受益人可能是離異的配偶，也可能是小孩，但由離異的配偶作監護人。有時，辦結婚移民(綠卡)，律師會叫原本已經在美國的一方買一份人壽保險，受益人是申請移民來美國的配偶。律師說這會有利於申請的批准。

一個有孩子的家庭，保單受益人大多數是投保人的配偶和孩子，亦可能把父母老人家寫進去，因為一來老人年紀大了，沒什麼資產，養老金也微薄，作為孝順的子女，會盡力供養照顧老人家，因此把老人家列入受益人，順理成章。另一方面，老人家還可能多多少少幫助照顧小孩，更應考慮將一部分賠償金寫給老人。以前面買了一百萬人壽保險、從事採購工作那個人的例子來說，比如可以將一百萬中的其中25萬寫給他的老媽，這樣老媽就可以比較從容地應付她和兩個小孩的生活開支。

人壽保險可做公益

對公益事業熱心的人，也可以將公益團體或項目列入受益者。例如，一個經濟不太寬裕的老者，子女已經長大自立，不需要或不想老人家留下人壽保險金給他們，但老人家可能會保留或購買一份小額的人壽保險，例如保五萬或十萬，將其中幾萬元讓子女用來辦理後事，其餘的寫給教堂或廟堂。老人家平時經常去教堂或廟堂，多多少少捐些錢，因此有心在自己走後仍能盡點微薄之力留一點錢給喜愛的組織。平常人留一些小錢給公益，有錢的人可能留下數十萬、數百萬，甚至數千萬作為公益。我們平時可能在公園看到幾張椅子釘上某人的名字銅牌，在醫院某一大樓，或圖書館某一大廳，以某人來命名，或者某些科研專項經費是得到某某人為名的基金資助的，其中很多是去世後壽險賠償來的。

人壽保險是愛，投保人對家人有愛心，才會買人壽保險，保障家人的福祉。一個普通的老人家，對公益團體、公益事業，也會通過小小的人壽保險來表達愛心。至於有錢人的大手筆捐贈，則比較複雜，有對公益的支持，也有出於減稅的好處，有的則出於政治和商業的考慮。

有人感嘆中國人的捐贈不如美歐國家，這是很片面、缺乏客觀的看法。並非洋人比華人更加有愛心，而是很複雜的經濟基礎和發展，以及文化、法律等等因素而成的表面現象。中國文化中，一人有難，親戚、朋友、鄉里之間的幫助怎樣算啊？據了解，在中國已註冊的公益團體，數以萬計。

有一個老太婆，她放一萬元在保險公司，叫我把十多個孫子孫女都寫進受益人名單內，我手抄寫完，手有點痠痛了。這是她對孫輩的愛，她有更大的愛，她把家鄉的一座有亭臺樓閣、小橋流水的大莊園捐給了國家，成為當地公共的文化和休閒勝地。

通常我與客戶填寫受益人時會建議寫上第三受益人，例如當事人的配偶和孩子都不在了，賠償金給誰？偶爾我們會聽到消息，某某一家人在同一不幸事故中都喪生了，雖然這種情況發生機率不高，但是不怕一萬，就怕萬一。大多數人接受我的建議，有少數人不願意，心裡不舒服，有這麼邪嗎？我也不堅持己見，尊重其決定。人壽保險以及世界上很多事情，並不是完全用講道理來思考和處理解決的。如果我堅持他們要寫上第三受益人，在道理上、技術上我做得對，但是給他們長期蒙上一層非常不吉利的陰影，也不妥當吧？

申請辦理人壽保險時，保險公司想知道受益人與投保人的親情和社會關係，以免申請理賠時產生糾紛。(Getty Images)

道德風險不能忽略

申請辦理人壽保險時，保險公司想知道受益人與投保人的親情和社會關係，經濟上、利益上的關係。比如某甲投保，把「朋友」某乙列為第一受益人，保險公司可能會詳細瞭解為什麼要這樣做？如果得不到合理的解釋，可能不願批下來。人家願意掏錢買保險，有生意做，保險公司為什麼要拒絕呢？這是因為保險公司在審核申請時，不但要評估投保人的健康風險、職業風險、行為和活動風險，經濟和利益的風險等等之外，還要瞭解和評估道德風險。什麼是道德風險？

舉例子說明一下。某人收入不高，買幾十萬的保險很正常，他的家人大多不會為幾十萬元謀殺他吧？但是如果他申請500萬的保險，是否會引起家人起貪心而下毒手呢？或當事人有自殺傾向，布局為家人留下一筆大錢？同樣道理，一個普通的朋友，在經濟上、親情上與投保人沒什麼必要辦個保險賠給他，保險公司自然傾向於不願批下來。但是如果投保人能給保險公司一個恰當的理由，則可能會批下。例如這朋友一直與這個家庭很密切，如果投保人出了事，這朋友會大力照顧投保人走後的老人和小孩。

談到這裡，想起大約20年前，保險業刮起一陣歪風，替陌生人投保人壽保險作為投資 。事情是這樣的，有人找些投資者集資，找一些老人作人頭，申請大額的人壽保險，替他們付保險費，還給他們一點錢，受益人是這些投資者。申請保險時，作假吹牛，說投保人很富有，收入很高云云。投資者的算盤是，這些投保人會比較早死，他們收到大筆賠償金就發財了。但是這些人頭投保人若長命，投資人還需繼續付保險費，就可能虧大了。有些歪心的搞手，就指望投保人早死，結果鬧出一些命案。

更離譜的是，有人找些流浪漢充人頭申請人壽保險，在申請時向保險公司吹說投保人很有錢……。那些流浪漢領到一些錢，誰知卻招來殺身之禍。可恨的是，有些保險推銷員還參與上述勾當。記得曾有華文報紙記者採訪了一個推銷這些陌生人保險的代理人，那人還很興高采烈推介這發財之路，甚至教唆歪招，譬如投保總額是一千萬，分十家保險公司，每家投保一百萬，避開保險公司的注意。可悲的是，該華文報紙似沒有批判之意。

別淪貪婪圖利工具

十多年前，華人社區也曾出現過類似的歪風，情況大致是這樣的：退休老人在家無所事事，或只看電視或陪著孫輩。幾個子女合夥替老人買大額人壽保險，譬如五十萬，甚至一百萬，每年幾萬元的保費由子女承擔。賣保險的讓老人和子女覺得是一項很好的投資，引來很多人紛紛購買。通常對普通的老人，保險公司只願意批五萬到十萬的保額，作為善後費用。但賣保險的教唆在申請時說老人有很大的生意、財產，收入很高云云。絕大多數客戶並不知道這些高保額低保費的人壽保險，只保證15~20年有效，到老人80多歲時若要繼續保下去，保險費會每一年大漲，根本沒辦法應付。然而，很多賣保險的並不告訴客戶這些潛在的巨大風險；有的雖然告訴客戶保費會漲，但輕描淡寫，讓人 以為只漲一點點；有的還誤導欺騙客戶，以為到時没錢供下去，也可以將過去十多、二十年的保險費取回來；有些則對客戶說人哪裡有那麼長命，肯定是穩賺的。

有一天我接到一個陌生人的電話，說他幾個兄弟姊妹合夥替老媽買了一份大額人壽保險，但他沒參與。他抱怨，老媽摔倒了，與她一起的子女並不送她去治療……。他感覺到，他的兄弟姊妹替老媽買了保險之後，沒有好好待她。他問我該怎麼辦？有什麼方法可以取消這份保險？

我無言以對。本來以愛心和責任感為基礎的人壽保險，被扭曲成為滿足貪婪圖利的工具。看看當今很多人壽保險的買賣，雖然與上述的情況有所不同，但以挑起和滿足貪婪之心的歪理，配合不當的推銷方法，本質上沒多大分別。美國社會沉淪，保險業沉淪，無奈！（文內容與觀點，與任何保險公司或媒體無關，文責作者自負）