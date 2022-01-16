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醫藥短波／東方人易無痛心梗 要做早期的檢測治療

顏世蓮

心臟病非典型的症狀：

．不一定會有心口痛

心臟病人的感覺，常常不會用「痛」來形容，而是用一些非常生動的形容詞，比如說「緊緊的、梆梆的、好像被大石頭壓到了、被大象的腳踩著了，悶悶的…」。

而典型的心臟病發的人通常是彎著身子、手捂著胸口的心絞痛。可是詭異的是，有的病人會發生其他部位痛，比如說下顎痛、頸部痛、後背痛、出現手臂酸痛、要不然就是胃痛等。

．有時只有喘，並沒有胸痛

有些病人，檢查告知對方曾經發生心肌梗塞的時候，病人卻因為當時只有喘沒有胸痛，而不自覺。

．暈眩的感覺

有心臟病的人，在運動時，氧氣需要量增加，但是因為心肌衰弱，使大腦的血液量不足，因此會感覺到暈眩。常讓人以為是運動過度，其實是心臟病發的先兆。

．沒有理由就會疲倦、焦慮和虛弱

平常體力活動沒有異常現象，現在卻突然開始會累，沒有力氣，做事也提不起勁來。

．出現心悸、冒冷汗的情況

當心肌缺氧的時候，常常會使病人感覺到心跳，冒冷汗。

心臟病有時症狀輕微到難以讓人察覺，一不小心就會忽略過去。而在美國史丹福醫學院所做的研究報告發現，在美國的東方人有很高比例是無痛性的心肌梗塞，引起的心臟病。

建議所有東方人應該採取更積極的態度，對心臟病做早期的檢測和治療。

心臟病 檢測

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