星座／1月16日至22日 摩羯座平穩安逸 獅子座別做承諾
1月16日至22日，12星座運勢如何呢？
牡羊座 總運指數：★★☆☆☆
嫉妒這種可怕的情緒正開始吞噬你的靈魂，看到朋友秀恩愛、同事被老闆大肆稱讚，會讓你感覺很刺眼。若不及時抑制這種情緒的蔓延，小心你的人際關係會走向低谷。
幸運色彩：鉑金灰
速配星座：天秤座
貴人星座：雙魚座
金牛座 總運指數：★★★★☆
自信的標籤這一周都會牢牢貼在你的身上，這也讓你散發出獨特的魅力。一旦你決定的事情，沒人會質疑你的能力。
幸運色彩：馬鞍棕
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
雙子座 總運指數：★★☆☆☆
好運將被雲霧所遮蓋，你的光芒本周無法被外界發現，隨之造成的最直接的影響便是人氣下滑，本周衰運都與此相關。唯有讓自己的外型顯眼、或主動強勢表現才能改善這種格局。
幸運色彩：古銅色
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
巨蟹座 總運指數：★★★☆☆
本周許多事都不在你的掌控之內，但這並不會影響你所想要的最後效果。你過去看起來不起眼的人，在某個時刻卻扮演你的貴人；而你認為輕而易舉的事，卻會耗費你不少精力。
幸運色彩：珍珠白
速配星座：處女座
貴人星座：水瓶座
獅子座 總運指數：★★☆☆☆
本周不建議你對他人做承諾，雖說此時你會因為向人許諾而嘗到被信任、仰慕的優越感，但事後難以兌現，就連最初對你的好感也會失去。
幸運色彩：辣椒紅
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
處女座 總運指數：★☆☆☆☆
氣場很弱的一周，小心你的優點易在人潮中淹沒。想要讓人看到你的長處、正視你的付出，你務必要高調一些行事，發表見解時音量也可以大一些。
幸運色彩：雲母白
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
天秤座 總運指數：★★★★☆
本周你一旦投入到某一件事就會變得特別熱衷，凝聚力也特別強，在團隊中表現會異常活躍。宜進行團隊活動，可取得好成績。
幸運色彩：玉石白
速配星座：牡羊座
貴人星座：摩羯座
天蠍座 總運指數：★★★☆☆
愉快安穩的一周，雖然會遇到言語刻薄的人，但也只是當時令你感到不爽，很快你就會被其他開心的事抹去那段討厭的記憶。
幸運色彩：寶石藍
速配星座：雙子座
貴人星座：水瓶座
射手座 總運指數：★★☆☆☆
這周情緒有些低落，同樣一件事別人能順利做好，你卻總是有些笨拙。這絕非你的能力問題，而是你對自己要求太高，給自己壓力過大。
幸運色彩：生態綠
速配星座：射手座
貴人星座：雙魚座
摩羯座 總運指數：★★★★☆
平穩與安逸將會主宰著你的內心，可以讓你在極其輕鬆的心態下，自在地做著每一件事，而且身邊的事務大多能如你所願處理妥當。
幸運色彩：番茄紅
速配星座：金牛座
貴人星座：射手座
水瓶座 總運指數：★★★☆☆
自信不足是導致你這一周運勢波動大的關鍵因素，別人隨便一句話都能在你的生活激起千層浪。聽取好聽的，你就能積極向上；聽取潑冷水的，則會讓你消極。
幸運色彩：丁香紫
速配星座：牡羊座
貴人星座：金牛座
雙魚座 總運指數：★★★★★
運勢衝高，好運連連。濃情蜜意會是你與戀人的相處狀態；工作效率也比以往要高出很多；投資有風險，用錢還應多加謹慎。
幸運色彩：胭脂粉
速配星座：金牛座
貴人星座：天秤座
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