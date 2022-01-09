娛樂／IMDb 2021最吸睛劇集《汪達幻視》排第一

《汪達幻視》（取材自IMDb）

上周我們回顧了電影 資料庫網站IMDb公布的「2021年用戶討論度最高的十部電影」，去年仍然是新冠疫情肆虐的一年，居家防疫追劇的機會更多，用戶討論度最高的美劇又是哪十部？IMDb數據顯示，最熱門的劇集寶座由漫威的《汪達幻視》（WandaVision）拿下，《魷魚遊戲》（Squid Game）排名第三。TOP10中有3部Disney +、6部Netflix 、1部HBO Max 。

劇集類排名如下，評分為IMDb評分：

01.《汪達幻視》

（WandaVision）／8.0分

串流平台：Disney+

《洛基》（取材自IMDb）

02.《洛基》

（Loki）／8.3分

串流平台：Disney+

《魷魚遊戲》（取材自IMDb）

03.《魷魚遊戲》

（Squid Game）／8.1分

串流平台：Netflix

《獵鷹與酷寒戰士》（取材自IMDb）

04.《獵鷹與酷寒戰士》

（The Falcon and the Winter Soldier）／7.3分

串流平台：Disney+

《柏捷頓家族：名門韻事》（取材自IMDb）

05.《柏捷頓家族：名門韻事》

（Bridgerton）／7.3分

串流平台：Netflix

《陰屍路》（取材自IMDb）

06.《陰屍路》

（The Walking Dead）／8.2分

串流平台：Netflix

《東城奇案》（取材自IMDb）

07.《東城奇案》

（Mare of Easttown）／8.5分

串流平台：HBO Max

《太陽召喚》（取材自IMDb）

08.《太陽召喚》

（Shadow and Bone）／7.7分

串流平台：Netflix

《眼鏡蛇道館》（取材自IMDb）

09.《眼鏡蛇道館》

（Cobra Kai）／8.6分

串流平台：Netflix

《魔鬼神探》（取材自IMDb）

10.《魔鬼神探》

（Lucifer）／8.1分

串流平台：Netflix