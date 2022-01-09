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娛樂／IMDb 2021最吸睛劇集《汪達幻視》排第一

娛樂新聞組
《汪達幻視》（取材自IMDb）
《汪達幻視》（取材自IMDb）

上周我們回顧了電影資料庫網站IMDb公布的「2021年用戶討論度最高的十部電影」，去年仍然是新冠疫情肆虐的一年，居家防疫追劇的機會更多，用戶討論度最高的美劇又是哪十部？IMDb數據顯示，最熱門的劇集寶座由漫威的《汪達幻視》（WandaVision）拿下，《魷魚遊戲》（Squid Game）排名第三。TOP10中有3部Disney+、6部Netflix 、1部HBO Max 。

劇集類排名如下，評分為IMDb評分：

01.《汪達幻視》

（WandaVision）／8.0分

串流平台：Disney+

《洛基》（取材自IMDb）
《洛基》（取材自IMDb）

02.《洛基》

（Loki）／8.3分

串流平台：Disney+

《魷魚遊戲》（取材自IMDb）
《魷魚遊戲》（取材自IMDb）

03.《魷魚遊戲》

（Squid Game）／8.1分

串流平台：Netflix

《獵鷹與酷寒戰士》（取材自IMDb）
《獵鷹與酷寒戰士》（取材自IMDb）

04.《獵鷹與酷寒戰士》

（The Falcon and the Winter Soldier）／7.3分

串流平台：Disney+

《柏捷頓家族：名門韻事》（取材自IMDb）
《柏捷頓家族：名門韻事》（取材自IMDb）

05.《柏捷頓家族：名門韻事》

（Bridgerton）／7.3分

串流平台：Netflix

《陰屍路》（取材自IMDb）
《陰屍路》（取材自IMDb）

06.《陰屍路》

（The Walking Dead）／8.2分

串流平台：Netflix

《東城奇案》（取材自IMDb）
《東城奇案》（取材自IMDb）

07.《東城奇案》

（Mare of Easttown）／8.5分

串流平台：HBO Max

《太陽召喚》（取材自IMDb）
《太陽召喚》（取材自IMDb）

08.《太陽召喚》

（Shadow and Bone）／7.7分

串流平台：Netflix

《眼鏡蛇道館》（取材自IMDb）
《眼鏡蛇道館》（取材自IMDb）

09.《眼鏡蛇道館》

（Cobra Kai）／8.6分

串流平台：Netflix

《魔鬼神探》（取材自IMDb）
《魔鬼神探》（取材自IMDb）

10.《魔鬼神探》

（Lucifer）／8.1分

串流平台：Netflix

Netflix Disney 電影

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