娛樂／IMDb 2021最吸睛劇集《汪達幻視》排第一
上周我們回顧了電影資料庫網站IMDb公布的「2021年用戶討論度最高的十部電影」，去年仍然是新冠疫情肆虐的一年，居家防疫追劇的機會更多，用戶討論度最高的美劇又是哪十部？IMDb數據顯示，最熱門的劇集寶座由漫威的《汪達幻視》（WandaVision）拿下，《魷魚遊戲》（Squid Game）排名第三。TOP10中有3部Disney+、6部Netflix 、1部HBO Max 。
劇集類排名如下，評分為IMDb評分：
01.《汪達幻視》
（WandaVision）／8.0分
串流平台：Disney+
02.《洛基》
（Loki）／8.3分
串流平台：Disney+
03.《魷魚遊戲》
（Squid Game）／8.1分
串流平台：Netflix
04.《獵鷹與酷寒戰士》
（The Falcon and the Winter Soldier）／7.3分
串流平台：Disney+
05.《柏捷頓家族：名門韻事》
（Bridgerton）／7.3分
串流平台：Netflix
06.《陰屍路》
（The Walking Dead）／8.2分
串流平台：Netflix
07.《東城奇案》
（Mare of Easttown）／8.5分
串流平台：HBO Max
08.《太陽召喚》
（Shadow and Bone）／7.7分
串流平台：Netflix
09.《眼鏡蛇道館》
（Cobra Kai）／8.6分
串流平台：Netflix
10.《魔鬼神探》
（Lucifer）／8.1分
串流平台：Netflix
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