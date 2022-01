娛樂／蒙面歌手第6季 奪下金面具的「紅心女王」是她？

熱門歌唱競賽節目《蒙面歌手》第六季去年12月經過激烈競爭,由「紅心女王」眾望所歸獲得冠軍,「公牛」獲得第二名。(取材自《蒙面歌手》官方臉書)

熱門歌唱競賽節目《蒙面歌手》(The Masked Singer)第六季去年12月15日播畢,由「紅心女王」(Queen of Hearts)眾望所歸獲得冠軍,抱回「金面具獎杯」(Golden Mask Trophy),「公牛」(Bull)獲得第二名,第三名從缺。

《蒙面歌手》曾入圍艾美獎最佳實境節目,遊戲規則是每一季最多會有18位名人身穿從頭到腳的一整套華麗服飾和誇張面具,以匿名的方式競技歌喉。圖為節目錄製幕後。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

隨著冠亞軍的名次揭曉,蒙面歌手的真面目也先後公開,「公牛」是曾參與實境節目《美國偶像》(American Idol)第九季的創作歌手托德里克霍爾(Todrick Hall),「紅心女王」則是四度獲得葛萊美 獎(Grammy Award)提名 的「遺珠」珠兒(Jewel)。

《蒙面歌手》曾入圍艾美獎 (Emmy Award)最佳實境節目,遊戲規則是每一季最多會有18位名人身穿從頭到腳的一整套華麗服飾和誇張面具,以匿名的方式競技歌喉。參賽者每一次表演之前,會透過變聲技術講述他/她們的來歷與背景,提供評審與觀眾關於參賽者真實身分的線索。

每位參賽者用自己真實的聲音表演後,評審團必須猜測蒙面歌手的真實身分,接著由觀眾票選,決定哪位參賽者可以晉級,而誰又會面臨淘汰與提前公開廬山真面目的命運。

第六季明星評審團包括:傳奇火辣女團「小野貓」成員妮可舒辛格(右起)、韓裔喜劇演員鄭肯、艷星珍妮麥卡錫,以及流行歌手羅賓西克。(取材自《蒙面歌手》官方臉書)

第六季節目由饒舌歌手尼克卡農(Nick Cannon)擔綱主持,明星評審團包括參演電影《醉後大丈夫》(The Hangover)的韓裔喜劇演員鄭肯(Ken Jeong)、傳奇火辣女團「小野貓」(The Pussycat Dolls)成員妮可舒辛格(Nicole Scherzinger)、流行歌手羅賓西克(Robin thicke),以及曾獲選《花花公子》(Playboy)「年度玩伴」的艷星珍妮麥卡錫(Jenny Mccarthy)。

「紅心女王」表示,參加《蒙面歌手》的經歷,讓她可以更真實的過日子。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

決賽/「紅心女王」對決「公牛」

《蒙面歌手》第六季最後一集的兩小時決賽,剩下兩名參賽者角逐歌王寶座,分別是「公牛」和「紅心女王」,兩人在第一階段的一小時節目中,表演聖誕假期主題歌曲。

「公牛」演唱美國音樂家伯爾艾弗斯(Burl Ives)旋律輕快的《樂滿聖誕》(A Holly Jolly Christmas),「紅心女王」則哼唱傳奇歌王法蘭克辛納屈(Frank Sinatra)的《讓你自己過個美好小聖誕吧》(Have Yourself a Merry Little Christmas)。

在下半場的另一小時節目中,兩人各自表演兩首曲目。

「公牛」在決賽展現他令人驚豔的輕快、飆高音唱腔。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

「公牛」展現他令人驚豔的輕快、飆高音唱腔,甚至上演旋轉落地劈腿一字馬,展現他唱跳俱全且靈活的身段,重新詮釋1990年代英國藝術家黛絲瑞(Des'ree)的《你得這樣》(You Gotta Be)。

「公牛」/深情感動評審

第二首曲目,「公牛」改走深情路線,演唱鄉村樂手杭特海斯(Hunter Hayes)的《無形》(Invisible),觸動評審妮可舒辛格心弦,讓她不禁拭淚。妮可舒辛格說:「這首歌讓我感觸良多,我們最近有時候會感覺到無形且渺小,但當你(「公牛」)擁有這麼美妙的才能,你總是能讓人看見你。」

「公牛」托德里克霍爾被淘汰後,反思匿名表演帶給他的勇氣,面對且克服恐懼。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

「公牛」在當天的表演中,情緒特別豐沛,他一度哽咽地說:「我感覺到每一首歌的旋律都能與我對話並引起共鳴,有時候,會感覺到很無力,彷彿自己無法做到那麼好。然而,我依然將自我展現得淋漓盡致,因為我熱愛唱歌表演這件事。我從8歲就開始唱歌,無論發生什麼事,我都不會放棄唱歌。」

「紅心女王」珠兒奪冠後說:「能在此殿堂與其他令人驚豔的歌手同台較勁,是我的榮幸」。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

「紅心女王」/激昂炒熱氣氛

「紅心女王」的選歌策略與「公牛」相反,她從抒情入手,在倒數第二首曲目選擇了「摩城唱片」(Motown Records)靈魂歌手馬文蓋伊(Marvin Gaye)黃金時期的代表作《發生什麼事》(What's Going On),透過說唱的方式,重新詮釋亂世的複雜、矛盾情緒。

第二首曲目,「紅心女王」選擇了凱蒂佩芮(Katy Perry)的《煙火》(Firework),以高亢激昂的嗓音將現場氣氛推升到爆點,並在輕快、動感的節奏中,讓現場所有人的屁股都不自主地離開椅子,隨著音樂搖擺、起身跳躍。

正如樂曲名稱「煙火」,表演在全場歡騰、舞力全開、焰火四射的激昂情緒中畫下句點。評審接續高呼:「太棒了!太讚了!」、「多麼棒的閉幕方式!」

「紅心女王」表示,參加《蒙面歌手》的經歷,讓她可以更真實的過日子。她說:「除了我自己以外,沒有人可以阻止我。若我贏得獎杯,會讓我感到非常驕傲,因為我是為了兒子參賽,我希望我兒子可以看到,我如何迎戰各項挑戰。」

「公牛」是著名的斜槓YouTube創作歌手托德里克霍爾(右)。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

「公牛」克霍爾:「匿名表演給我勇氣」

本季《蒙面歌手》最終由「紅心女王」奪冠,「公牛」排名第二,這意味這「公牛」的身分率先揭露。

舒辛格猜中「公牛」的真實身分,「公牛」正是著名的斜槓(multi-hyphenate)YouTube創作歌手托德里克霍爾(Todrick Hall)。

舒辛格眼見猜對後,興奮說道:「我的寶貝,我好驕傲,全世界都看到你了,真正的你;你不僅獨具特色,也締造傳奇。」

托德里克霍爾被淘汰後,反思匿名表演帶給他的勇氣,面對且克服恐懼。他說,最初穿上這套服裝時,覺得彆扭也沒有產生迴響,後來才漸漸體會到「公牛」其實就像鬥牛士一樣,是一名「浪漫的鬥士」。

「紅心女王」的身分,是實力唱將、現年47歲的歌后珠兒(Jewel)。 (取材自《蒙面歌手》官方臉書)

「紅心女王」珠兒:「做自己是畢生特權」

接著,珍妮麥卡錫、羅賓西克和舒辛格等三位評審,猜中了「紅心女王」的身分,她就是實力唱將、現年47歲的歌后珠兒(Jewel)。珠兒的本名為珠兒克爾奇(Jewel Kilcher),身兼創作歌手、吉他樂手、演員,還是一名詩人。

珠兒四度獲得葛萊美獎提名,全球專輯銷量突破2700萬張,成名曲包括《你註定屬於我》(You Were Meant For Me)、《誰將拯救你的靈魂》(Who Will Save Your Soul)等。

珠兒奪冠後說:「能在此殿堂與其他令人驚豔的歌手同台較勁,是我的榮幸。在這個節目中,每個人都非常有才華。做自己是畢生特權,而這個節目卻詭異的攫住你的本質,我發現,這正是《蒙面歌手》與眾不同之處。」