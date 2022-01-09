娛樂／蒙面歌手第6季 奪下金面具的「紅心女王」是她？

熱門歌唱競賽節目《蒙面歌手》第六季去年12月經過激烈競爭，由「紅心女王」眾望所歸獲得冠軍，「公牛」獲得第二名。（取材自《蒙面歌手》官方臉書）

熱門歌唱競賽節目《蒙面歌手》（The Masked Singer）第六季去年12月15日播畢，由「紅心女王」（Queen of Hearts）眾望所歸獲得冠軍，抱回「金面具獎杯」（Golden Mask Trophy），「公牛」（Bull）獲得第二名，第三名從缺。

《蒙面歌手》曾入圍艾美獎最佳實境節目，遊戲規則是每一季最多會有18位名人身穿從頭到腳的一整套華麗服飾和誇張面具，以匿名的方式競技歌喉。圖為節目錄製幕後。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

隨著冠亞軍的名次揭曉，蒙面歌手的真面目也先後公開，「公牛」是曾參與實境節目《美國偶像》（American Idol）第九季的創作歌手托德里克霍爾（Todrick Hall），「紅心女王」則是四度獲得葛萊美 獎（Grammy Award）提名 的「遺珠」珠兒（Jewel）。

《蒙面歌手》曾入圍艾美獎 （Emmy Award）最佳實境節目，遊戲規則是每一季最多會有18位名人身穿從頭到腳的一整套華麗服飾和誇張面具，以匿名的方式競技歌喉。參賽者每一次表演之前，會透過變聲技術講述他／她們的來歷與背景，提供評審與觀眾關於參賽者真實身分的線索。

每位參賽者用自己真實的聲音表演後，評審團必須猜測蒙面歌手的真實身分，接著由觀眾票選，決定哪位參賽者可以晉級，而誰又會面臨淘汰與提前公開廬山真面目的命運。

第六季明星評審團包括：傳奇火辣女團「小野貓」成員妮可舒辛格（右起）、韓裔喜劇演員鄭肯、艷星珍妮麥卡錫，以及流行歌手羅賓西克。（取材自《蒙面歌手》官方臉書）

第六季節目由饒舌歌手尼克卡農（Nick Cannon）擔綱主持，明星評審團包括參演電影《醉後大丈夫》（The Hangover）的韓裔喜劇演員鄭肯（Ken Jeong）、傳奇火辣女團「小野貓」（The Pussycat Dolls）成員妮可舒辛格（Nicole Scherzinger）、流行歌手羅賓西克（Robin thicke），以及曾獲選《花花公子》（Playboy）「年度玩伴」的艷星珍妮麥卡錫（Jenny Mccarthy）。

「紅心女王」表示，參加《蒙面歌手》的經歷，讓她可以更真實的過日子。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

決賽／「紅心女王」對決「公牛」

《蒙面歌手》第六季最後一集的兩小時決賽，剩下兩名參賽者角逐歌王寶座，分別是「公牛」和「紅心女王」，兩人在第一階段的一小時節目中，表演聖誕假期主題歌曲。

「公牛」演唱美國音樂家伯爾艾弗斯（Burl Ives）旋律輕快的《樂滿聖誕》（A Holly Jolly Christmas），「紅心女王」則哼唱傳奇歌王法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）的《讓你自己過個美好小聖誕吧》（Have Yourself a Merry Little Christmas）。

在下半場的另一小時節目中，兩人各自表演兩首曲目。

「公牛」在決賽展現他令人驚豔的輕快、飆高音唱腔。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

「公牛」展現他令人驚豔的輕快、飆高音唱腔，甚至上演旋轉落地劈腿一字馬，展現他唱跳俱全且靈活的身段，重新詮釋1990年代英國藝術家黛絲瑞（Des'ree）的《你得這樣》（You Gotta Be）。

「公牛」／深情感動評審

第二首曲目，「公牛」改走深情路線，演唱鄉村樂手杭特海斯（Hunter Hayes）的《無形》（Invisible），觸動評審妮可舒辛格心弦，讓她不禁拭淚。妮可舒辛格說：「這首歌讓我感觸良多，我們最近有時候會感覺到無形且渺小，但當你（「公牛」）擁有這麼美妙的才能，你總是能讓人看見你。」

「公牛」托德里克霍爾被淘汰後，反思匿名表演帶給他的勇氣，面對且克服恐懼。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

「公牛」在當天的表演中，情緒特別豐沛，他一度哽咽地說：「我感覺到每一首歌的旋律都能與我對話並引起共鳴，有時候，會感覺到很無力，彷彿自己無法做到那麼好。然而，我依然將自我展現得淋漓盡致，因為我熱愛唱歌表演這件事。我從8歲就開始唱歌，無論發生什麼事，我都不會放棄唱歌。」

「紅心女王」珠兒奪冠後說：「能在此殿堂與其他令人驚豔的歌手同台較勁，是我的榮幸」。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

「紅心女王」／激昂炒熱氣氛

「紅心女王」的選歌策略與「公牛」相反，她從抒情入手，在倒數第二首曲目選擇了「摩城唱片」（Motown Records）靈魂歌手馬文蓋伊（Marvin Gaye）黃金時期的代表作《發生什麼事》（What's Going On），透過說唱的方式，重新詮釋亂世的複雜、矛盾情緒。

第二首曲目，「紅心女王」選擇了凱蒂佩芮（Katy Perry）的《煙火》（Firework），以高亢激昂的嗓音將現場氣氛推升到爆點，並在輕快、動感的節奏中，讓現場所有人的屁股都不自主地離開椅子，隨著音樂搖擺、起身跳躍。

正如樂曲名稱「煙火」，表演在全場歡騰、舞力全開、焰火四射的激昂情緒中畫下句點。評審接續高呼：「太棒了！太讚了！」、「多麼棒的閉幕方式！」

「紅心女王」表示，參加《蒙面歌手》的經歷，讓她可以更真實的過日子。她說：「除了我自己以外，沒有人可以阻止我。若我贏得獎杯，會讓我感到非常驕傲，因為我是為了兒子參賽，我希望我兒子可以看到，我如何迎戰各項挑戰。」

「公牛」是著名的斜槓YouTube創作歌手托德里克霍爾（右）。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

「公牛」克霍爾：「匿名表演給我勇氣」

本季《蒙面歌手》最終由「紅心女王」奪冠，「公牛」排名第二，這意味這「公牛」的身分率先揭露。

舒辛格猜中「公牛」的真實身分，「公牛」正是著名的斜槓（multi-hyphenate）YouTube創作歌手托德里克霍爾（Todrick Hall）。

舒辛格眼見猜對後，興奮說道：「我的寶貝，我好驕傲，全世界都看到你了，真正的你；你不僅獨具特色，也締造傳奇。」

托德里克霍爾被淘汰後，反思匿名表演帶給他的勇氣，面對且克服恐懼。他說，最初穿上這套服裝時，覺得彆扭也沒有產生迴響，後來才漸漸體會到「公牛」其實就像鬥牛士一樣，是一名「浪漫的鬥士」。

「紅心女王」的身分，是實力唱將、現年47歲的歌后珠兒（Jewel）。 （取材自《蒙面歌手》官方臉書）

「紅心女王」珠兒：「做自己是畢生特權」

接著，珍妮麥卡錫、羅賓西克和舒辛格等三位評審，猜中了「紅心女王」的身分，她就是實力唱將、現年47歲的歌后珠兒（Jewel）。珠兒的本名為珠兒克爾奇（Jewel Kilcher），身兼創作歌手、吉他樂手、演員，還是一名詩人。

珠兒四度獲得葛萊美獎提名，全球專輯銷量突破2700萬張，成名曲包括《你註定屬於我》（You Were Meant For Me）、《誰將拯救你的靈魂》（Who Will Save Your Soul）等。

珠兒奪冠後說：「能在此殿堂與其他令人驚豔的歌手同台較勁，是我的榮幸。在這個節目中，每個人都非常有才華。做自己是畢生特權，而這個節目卻詭異的攫住你的本質，我發現，這正是《蒙面歌手》與眾不同之處。」