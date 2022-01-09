封面故事／春節將至…異鄉飄著家鄉味

在美國的華人十分看重春節，年度新春大遊行是慶祝的重頭戲。(Getty Images)

紐約市 哥倫比亞大學東亞系對「農曆新年」的介紹是，對於世界各地的華人 來說，農曆新年是一年中最重要、最喜慶的節日。在這個時期，遠在外地的親人都要回家團聚，歡喜迎接新年的到來。他們可能因地而異，因村而異，甚至因家庭而異，但仍有許多習俗得以遵守。

溫州移民約有10萬名居住紐約，是紐約華人社區中較大的一個華人群體。美東溫州同鄉會會長吳洪光說，美國的溫州人過春節和家鄉差不多，仍然保持著古老的傳統，如吃年夜飯、請財神，給小孩發壓歲錢等。「大年初一，溫州移民經營的蔬果超市和商店都要關門，員工放假過年。」在春節期間，孩子要穿紅衣服。若是孩子長大不願意穿紅衣服，但也不能穿白衣服，「這是共識」。

北方人過年要吃水餃。華人超市都有水餃出售。（韓傑攝影）

東北人 初一餃子 初二麵

來自東北遼寧的阿勇說，過春節的習慣對文化的傳承非常重要。他有兩個孩子，老大在中國出生，老二在美國出生。四年前，他帶著美國出生的孩子回國看望家裡的老人。「四年沒有回國，我一到節日就想家。」他說，文化傳承不僅包括學習中華古代經典，如四書五經等，而且還應該包括遵守節日習俗。「習俗可以讓人們養成習慣，形成一種文化傳統。」

每到春節前，他都要購買年貨。他說，過去在家鄉，他家都要貼春聯，但是在美國就不在屋外貼了。「我們只是在屋內貼小對子以及紅福字。」總之，過年要有過年的氣氛。住在紐約市皇后區的他表示，這裡華人居民眾多，中國商品豐富，購買年貨非常方便。

華人過春節還要購買具有吉祥意義的水果。（韓傑攝影）

他說，從中國到美國，他都保持著家鄉的習慣，春節時吃年夜飯。過去在中國時，年夜飯是一年一次，都是要吃好的，雞鴨魚肉都要齊備，因此要準備很長時間。但是，現在每天吃得像過年，準備起來不太費事。同時，他還要購買鮮花和水果，遵守家鄉過春節的習慣，「要成雙成對」。「若是購買水果，買那些帶有吉祥包裝的水果。」

過去在家鄉，一到春節，人人都要穿新衣服。他說，他們家仍然保持這個習慣，但是只有內衣和襪子要穿新的，外衣就不講究了，穿舊的外衣也行。「這樣，我們在春節前要準備好。」

他說，他的家鄉靠海，過春節要吃海貨，現在居住的紐約也靠近海邊，採購起來很方便。他的家鄉有句順口溜，就是「初一的餃子初二的麵」。這就是說，大年初一要吃餃子，而且餃子裡要包一分錢。「誰要吃到錢，代表今年有好運。」現在，他們家也保持這個習慣。

南方人過春節要吃湯圓。圖為超市裡的湯圓。（韓傑攝影）

南方人 春節湯圓不可少

紐約華人張女士說，她是西南人，而先生是北方人。「我們家春節要吃湯圓，而先生的家鄉春節要吃餃子。」她說，她的父母在紐約幫她帶孩子，住了十幾年，因此購買年貨都是她的父母操辦，「家裡春節還是按照南方的習慣來過」。她說，由於紐約市法拉盛的華人越來越多，現已成為紐約市最大的唐人街，因此想買的年貨應有盡有。例如，他們春節吃的湯圓，就有各地不同的湯圓可選擇。

她說，由於父母年齡大了，兩年前就離開紐約，回到家鄉養老。於是，她的家裡現在由先生決定春節吃什麼，因此全家都跟著先生過北方的春節。「現在，我們春節吃餃子，孩子們反而不習慣，問為什麼春節不吃湯圓了。」

溫州人 禮尚往來重感情

吳洪光說，按照溫州當地的習俗，人們在大年初一至初五不能買東西，因此都要在初一前把年貨買好。春節前，溫州移民家家都要準備過年貨。「糯米年糕是必須的。」他說，過去都是自己做年糕。現在，經濟條件好了，都是去超市買。「我們的年糕要做成金元寶的形狀，放在米湯上面，用來迎財神。」

吳洪光說，春節期間，溫州人還要走親戚。「我們的親戚多在紐約，因此許多人都要走親戚。」他透露，溫州人走親戚要帶禮物，而且禮都很大。禮物包括兩瓶酒、海參、紅包等，還有其他有點意義的東西，如冬菇、紅棗等。

溫州人送禮的習慣帶到美國，韓國黃金梨成為節日四大樣之一。(Getty Images)

他說，溫州人講究有來有往。「你送過去了，他們還要回禮。」他舉例說，在家鄉，拜年的人挑著禮物去給丈母娘拜年，丈母娘一般只要一半，讓把另外一半再挑回來。在紐約，丈母娘也是只收一部分紅包，另外一部分要帶回來。如果是其他長輩，「你初五前去拜年，長輩初五以後還要回訪」。這樣，他們會把禮物送回來。他說，禮物送來送去，其實是聯絡了親戚之間的感情。

紐約市法拉盛昌發超市天景（Skyview）分店的老史負責參茸的進貨和銷售。熟悉情況的他表示，來自不同地方的華人送禮習慣也不一樣。他說，溫州人的禮物最講究，「把家鄉的習慣帶到美國」。他們要送四大樣，包括鮑魚、干貝、紅酒、黃金梨（南韓產）。

華人社區出售的年節飾品，充滿濃厚的節日氣氛。(Getty Images)

廣東人 年年有餘好采頭

他說，廣東人送的禮物要包含祝福的意義，如蠔豉、魚肚、鮑魚。蠔豉與髮菜炒在一起，寓意「發財」。魚肚和鮑魚表示「年年有餘」。作為上海人，他對上海人的送禮習慣比較了解。他說，上海人比較實惠，送的禮物不太貴重，如雞精、燕窩和兩瓶酒就行了。而北方人沒有那麼講究，送的禮物不多，形式不拘，價格不貴，但是大家過年要在一起熱鬧熱鬧。

張女士說，最不能適應的是春節拜年。「父親家是大家族，他有兄弟姐妹七人，堂兄弟姐妹和表兄弟姐妹很多，春節期間很熱鬧。」但是，她在美國只有堂妹一個親戚，而且還在中部，多年都不見面。

她說，她和堂妹曾經計畫定期聚一聚，讓孩子們之間建立聯繫，但是新冠疫情一直不退，她們只能無限期推遲這個計畫。「國內的親戚說，姐妹倆都在美國，想見面應該很容易。」其實，大家都忙，平時根本沒有時間見面。「我們在春節期間只是打個電話，沒有一點春節氣氛。」

海外華人堅持發紅包的傳統，向下一代傳承過年的意義。(Getty Images)

發紅包 錢多錢少有講究

阿勇堅持每年給孩子發紅包。他說，過去，北方人過春節都是要給孩子壓歲錢，那時的壓歲錢都很小，「只有五毛錢」。那時對壓歲錢的概念是，壓歲錢可以辟邪，期望孩子能夠平安長大。但在1980年代，隨著改革開放的擴大，港台文化在中國盛極一時，因此人們開始把壓歲錢改稱為「紅包」。

他說，隨著經濟的發展和科技的進步，物質越來越豐富，紅包的數額也越來越大，離開了壓歲錢的本意。按照家鄉的習慣，給未成年的孩子發紅包，但孩子有了工作就不發紅包。現在，他的大孩子已經工作，老二在上高中。「我還是兩個都給，圖個熱鬧。」

紅包裡裝多少錢也有講究。他說，他每年春節給孩子各送一個紅包，一個紅包裡有200元。如果見到親戚的孩子，也要給個紅包，每個紅包裡100元。而送給朋友孩子的紅包裡是20元。

吳洪光說，溫州人發壓歲錢更為講究，春節前把壓歲錢放進紅包裡，放在孩子的枕頭下面，孩子初五以後就能用了。小小孩每人發50元，大孩子每人100元。「如果孩子已經結婚，父母就不給紅包了。」

他說，送給不同的人，紅包裡的錢也不同。如果去看父母、岳父母等長輩，紅包裡要有1000元。若是叔伯娘舅等親戚，紅包裡是500元。給侄子、外甥的紅包要有100元。如果是朋友的孩子，20元的紅包就行了。他說，這只是普通溫州人的水平。「溫州籍的大老闆多，他們送多少，我不知道。」

溫州同鄉會2019年舉辦迎春晚會，1000多人參加。（吳洪光提供）

迎春宴 同鄉席開逾百桌

吳洪光說，溫州同鄉會每年都組織迎春晚會，地點選擇法拉盛地鐵口的君豪酒店，因為場地比較大。2019年，迎春晚會共開108桌。「按照每桌10人計算，共有1000多人參加。」他說，2021年春節，因為疫情的關係，迎春晚會取消。「我們已經計畫了，但無法舉行，酒店退了訂金。」

他說，溫州同鄉會2022年迎春晚會定在2022年2月12日，就是農曆正月十二，地點還是君豪酒店。同鄉會對出席者的要求是，每人都要提供注射兩次新冠疫苗的紀錄。「如果出席者在80歲以上，不僅不出錢，還可以領到同鄉會的紅包。」

如果溫州鄉親要參加這個同鄉聚會，就要「買桌子」。他說，有的社團為本會的成員買桌子，也有的家族為自己家人買桌子。「人人都會參加，因為是與親朋好友見面的好機會。」他估計，2022年迎春晚會的參加人數也會達到千人以上。

他說，中國的親人在大年三十晚上要看春節聯歡晚會。「晚會在夜間12點結束，於是親戚就開始打電話拜年。」美東與中國相差13個小時。中國那邊打電話拜年，正是紐約這邊的下午1點鐘。「由於打電話的人多，電話常常打不通。」