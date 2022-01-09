封面故事／年節貨品…進口斷鏈價飆漲

昌發超市設立年貨專櫃，供人們選購。（韓傑攝影）

紐約華人經營的昌發超市（Chung Fat Supermarket）是連鎖超市，共有八家分店，分布在紐約市主要華人社區。昌發超市進貨部經理大威說，超市準備的年貨包括瓜子、花生、糖果、小吃等，如麻花、牛耳、鳳梨酥、開心果等。他們的年貨主要來自中國。「美國華人來自許多地方，我們也是從各個地方購買年貨。」

他表示，2022年的春節比較特殊，許多華人不能回國，只能在美國過春節。由於購買年貨的人增加，而年貨進口減少，因此他預計，2022年春節年貨將會「供不應求」。他對超市的年貨銷售充滿信心。「美國華人有這個消費能力，現在主要的問題是貨物不夠。」

消費者喜歡的金莎巧克力今年供應減少，價格也上漲。(本報檔案照)

「要100箱，只給30箱」

大威說，昌發超市主要通過其他貿易公司進口年貨，同時也有自己的管道，直接與年貨廠家聯繫，但感覺貨品非常緊張。「你要100箱，他們只給30箱。」現在由於中美之間的海運緊張，訂購的年貨進到美國存在諸多變數。

他舉例說，貨物進到美國港口，但是海關要一個個查驗，大約需要兩到三個月。進口的量少了一半，貨物價格卻上漲了60%，因此進到超市裡的貨物價格要翻一番。同時，進口公司的數量也減少了。過去，有十幾家公司做這個生意，現在只有幾家。

為了因應運費上漲，中國廠家也是精打細算，湊齊貨物才上集裝箱，以降低成本。「廠家不像以前，有訂單就發貨，而是要湊貨，耽誤了不少的時間。」他說，中國廠家上班的人少了，產量也減半。

他說，由於供不應求，進口的年貨銷售得很快。超市不久前進口的一種年貨，不到一天就賣完了。金莎巧克力比較受消費者的歡迎，2020年春節時，這種巧克力非常充足，但2022年的春節就不夠，而且價格上漲40%。

春節期間，禮包比較好賣。（韓傑攝影）

稻香村禮盒 華人捧場

年貨的分類有禮盒、糖果、麻花等類別。有的禮盒賣得很好。例如，溢湘齋出產的花生酥、麻花等，稻香村出品的花生酥等，很受歡迎。他說，有的糖果也很受消費者喜愛。同時，許多華人過春節要吃年糕，因此開運年糕也賣得很好。

昌發超市天景（Skyview）分店老史負責參茸的進貨和銷售。他說，參茸行主要銷售以下產品，如花旗參、高麗參、海參、魚肚（大黃花魚的魚泡）、鮑魚（乾）等。春節快要到了，也是華人購買節日禮物的時候。

他說，許多華人要購買鮑魚、干貝、燕窩這些高級禮物送人。現在有罐裝鮑魚，每罐80元至90元。干貝分為大包小包，小包要50至60元，大包要80至90元。燕窩的包裝更多，小的80元，中的100多元，大包裝要400多元。

有的華人商家還幫客人郵寄燕窩、海參等去中國。（韓傑攝影）

花旗參銷量「疫外」下降

參茸類產品是美國華人喜歡送的禮物。他說，一到春節，許多華人就要購買一些參茸產品送人。他估計，今年的參茸消費量不會有很大的變化，主要是華人無法回國。若是自己吃，頂多買個一兩磅，但若是送人，都是買好幾磅，有的甚至一下子買了一、二十磅。

他說，疫情 期間雖然花旗參銷量下降，但是許多華人購買日本出產的干貝。他說，由於花旗參銷售不佳，業績有所下降，但是日本干貝銷量好，彌補了花旗參銷量的減少。「不知道什麼原因，日本干貝最近降價很厲害。」

高麗參也是參茸類的一個品種。他表示，除了韓國正官莊出售的高麗參來自南韓以外，現在市面上的高麗參都是中國生產的，而且是散裝，買多少秤多少。他說，魚肚是廣東人的最愛，廣東人喜歡用魚肚煲湯，據說能夠養顏美容，但含有較高的膽固醇。

他說，燕窩也是華人送禮的品種之一。許多華人購買盒裝燕窩，在母親節時作為送給母親的禮物。還有一種冰糖燕窩也是常送的禮品之一。也有華人在父親節時購買原味雞精，作為禮物送給父親。

興旺超市位於紐約市皇后區的北方大道。興旺超市的Kate說，該超市的年貨包括橘子、蘋果、年糕、糖果、冬瓜條、金莎巧克力等，其他還有大包的香菇等乾貨。她說，華人比較重視春節。2021年春節因為疫情，大家都沒有過好，估計「今年要補回，因此要多備貨」。

旺旺禮包較受華人消費者的歡迎。（韓傑攝影）

她說，興旺超市每逢春節前夕，都會從批發公司購進禮包，多是從中國和台灣進口。禮包主要是餅乾、糖果等。「台灣生產的旺旺禮盒比較受歡迎。」其他的禮盒有乾果、燕窩、罐頭鮑魚等。

因為興旺超市所在地的韓國移民 較多，因此也被稱為韓國村。她說，他們的超市貨品價格比韓國人的超市韓亞龍超市（H-Mart）的價格低。而且，超市通常會出售一些華人和韓國超市都沒有的頂級日本肉品、海鮮、水果，甚至是手工麵等，很受當地居民的歡迎。

她說，她曾經問韓國朋友，過年要不要吃年貨，要不要送禮。而韓國朋友告訴她，他們春節不吃年貨，也不送禮。韓國移民對春節不太重視，只是把春節當作「普通的一天」。她說，當地來自中國延邊的朝鮮族不多，不知道他們如何過春節。

今年春節是2022年2月1日。但是，2021年聖誕節和元旦節，紐約市有許多人外出旅遊。「人們都旅遊，會導致疫情大爆發。」她希望大爆發以後，疫情減緩下來，讓華人過個安全的春節。「我們超市初一還要開門，希望一切如常。」

鎮

江醋 1.99元變3.99元

昌發超市的老史說，由於疫情的關係，現在華人超市 的貨物價格也上漲不少。例如，一般貨品的價格都漲了50%，而中國運來的雜貨要上漲更多。例如，鎮江醋過去一瓶是1.99元，現在漲到每瓶3.99元。「這主要是貨品的供應鏈斷了。」

他說，過去超市的貨品的價格三個月或者半年調整一次，現在有的甚至每周要調整一次。尤其是中國來的雜貨，缺貨很多。而美國的貨品上漲不大，每年要調整5-10%。

在過去，華人回國探親都會買花旗參作為禮物，送給國內的親友。但是，由於疫情的影響，華人很少回國，因此花旗參的銷量下降了。「現在，我們出售的花旗參都是過去的庫存。」同時，海參的銷量增加了。華人不能回國，但也會購買海參通過快遞寄回國內親友。總的來說，寄回海參比寄回花旗參的性價比高。「在美國購買的花旗參與中國購買的花旗參價格差不多，而中國購買的海參價格是美國海參的四、五倍。」

華人春節期間喜歡送海參，因此海參價格上漲。（韓傑攝影）

他說，購買海參的人數占到七、八成，而購買花旗參的只占兩、三成。「這些變化主要是新冠疫情的影響，人流不動了。」除了量的不同外，還有價格的變化。他說，花旗參的價格變化不大，而海參的價格不停地上漲。「海參價格上漲有兩個原因：一是貨源跟不上；二為買家比較多。」

紐約長島的北方食品有限公司銷售部經理畢小川也持同樣看法。他說，持續將近兩年的新冠疫情對中國食品的銷售產生了較大的影響，主要是「成本增加很多」。他說，一個食品從中國進到美國，要經過包裝、運輸、倉儲等環節。一個環節的費用增加，將導致零售的價格上漲。

運費飆升 有錢搶不到櫃

他指出，中美之間的海運費用在過去兩年間增加了將近十倍。「過去，一個標準集裝箱的運費是3000多元，現在漲到2萬多元。」他說，即使把貨物從碼頭運到倉庫，一個集裝箱也曾增加了幾百元運費。而且，美國國內陸運費用也上漲得驚人。過去，從紐約到加州發一個集裝箱，運費不過4000多元，現在1萬多元還拿不到貨櫃。

除了運費增加外，公司還有防疫的費用。例如，公司要給員工提供防護裝備，這些都是過去沒有的費用。同時，電費也增加很多。他說，他是做銷售的，經常去外州出差，發現許多費用「都上漲了」。他曾經計算了他一個月的旅費，發現竟有5000多元。「我嚇了一跳，過去的旅費沒有這麼高。」

他表示，成本的增加直接導致產品價格的上升。例如，疫情前一瓶料酒是1.99元，現在是2.99元，價格上漲了50%。同時，行業的競爭也給價格帶來了壓力。「你不漲價，就不賺錢。」由於疫情的影響，進口食品對進口公司的運輸和倉儲的能力要求也高了。他透露，公司已經對冷藏車、冰庫進行的升級改造，以適應形勢的需求。同時，公司還有自己的農場和肉廠，可以降低成本。

畢小川說，北方食品公司主營食品的進口和批發，業務遍及全美的亞裔超市。他說，華人移民雖然居住美國多年，但是還是想吃家鄉的食物，尤其是幾個重要節日。他說，農曆春節快到了，美國華人有560萬，故「年貨都要提前準備，不然就來不及了」。

開運年糕好意頭，新年期間特別受消費者歡迎。(本報檔案照)

家鄉食品 選擇愈來愈多

他說，每個食品進口公司都有自己進口的重點。許多進口公司為了賺錢，也是到處尋找新的產品。「中港台和東南亞一旦有什麼新產品，馬上就會有公司將其引入美國市場。」由於大家都在做，互相競爭，結果是全美各地華人超市裡的食品更加豐富：消費者除了吃到自己家鄉食品外，也能品嘗到來自各地的不同食品。

北方食品公司進口北方的食品較多，但是也有不少南方的食品。公司代理中國許多特色食品，如北京食品京八件、天津十八街麻花、上海梅林食品系列產品、南方年糕等。他說，為了做好年貨，都是準備很多。

由於東北移民增加，北方食品引入東北酸菜。（北方食品公司提供）

「總之，由於是家鄉食品，東西也好賣。」畢小川說，北方公司還把北方的糖炒栗子、上海梅林公司的麻球、油條、紅糖饅頭引入美國。他說，目前美國有許多東北移民，也希望能夠吃到家鄉的食品，於是他們就進口了東北酸菜等。

冰糖葫蘆也被引入美國。（韓傑攝影）

北京冰糖葫蘆 登陸美國

過去幾年，中國開發出許多新的食品，他們也做了幾次第一，如北京的冰糖葫蘆。「我們公司是第一次把冰糖葫蘆引入美國，反映很好。」現在，許多公司跟進，也引入其他品牌的冰糖葫蘆。「結果是，消費者的選擇更多了。」

畢小川說，有的食品雖然能夠在美國生產，但是沒有中國生產的質量好。他舉例說，豆腐是華人喜歡的食物，美國工廠也能生產，但美國生產的豆腐與中國生產的豆腐就是不一樣，中國生產的味道更好。例如，高碑店的豆腐片質量好，獲得很多消費者的認可，賣得也很好。「如果食品質量好，消費者會回頭。」

中國生產的高碑店豆腐片在美國較受歡迎。（北方食品公司提供）

現在，美國有一些華人經營的小公司，專門做中國零食生意，面向年輕人和留學生，生意很紅火，經常被媒體報導。「我們的目標是廣大的美國華人家庭，與零食公司的不同。」

美國華人來源廣泛，口味不一，如何能夠掌握消費者口味呢？畢小川說，在多年前，由於美國的南方移民較多，因此南方食品比較好賣，食品進口公司多是進口南方食品。過去十幾年，來自中國北方的移民增加很多，因此北方食品公司也增加很多北方食品的進口。

春節快到了，華人也開始採購年貨。（韓傑攝影）

老闆家鄉 影響進口貨品

他說，一般情況是，進口公司的老闆是哪裡人，就進口哪裡的食品。例如，福州老闆進口福州的食品較多，廣東老闆進口廣東的食品較多，而台灣老闆進口台灣的食品較多。現在，進口公司較多，老闆也來自各地，因此幾乎各類食品都有公司進口。

老闆喜歡進口自己家鄉的食品，是因為當地人找貨拿貨比較方便，有時還可能有優惠，甚至做獨家。他說，在過去，北方食品公司也從香港、台灣和東南亞進口食品，但是現在很少做，因為做不過來自當地的食品進口公司。

他說，北方食品公司的客戶包括華人超市和韓國人超市，如紐約的大中華超市、加州的99大華超市、韓國人經營的韓亞龍超市（H-Mart）等。「除了向實體零售商銷售外，我們也做起網路銷售。」