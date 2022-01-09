我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

封面故事／年節貨品…進口斷鏈價飆漲

記者韓傑
昌發超市設立年貨專櫃，供人們選購。（韓傑攝影）
昌發超市設立年貨專櫃，供人們選購。（韓傑攝影）

紐約華人經營的昌發超市（Chung Fat Supermarket）是連鎖超市，共有八家分店，分布在紐約市主要華人社區。昌發超市進貨部經理大威說，超市準備的年貨包括瓜子、花生、糖果、小吃等，如麻花、牛耳、鳳梨酥、開心果等。他們的年貨主要來自中國。「美國華人來自許多地方，我們也是從各個地方購買年貨。」

他表示，2022年的春節比較特殊，許多華人不能回國，只能在美國過春節。由於購買年貨的人增加，而年貨進口減少，因此他預計，2022年春節年貨將會「供不應求」。他對超市的年貨銷售充滿信心。「美國華人有這個消費能力，現在主要的問題是貨物不夠。」

消費者喜歡的金莎巧克力今年供應減少，價格也上漲。(本報檔案照)
消費者喜歡的金莎巧克力今年供應減少，價格也上漲。(本報檔案照)

「要100箱，只給30箱」

大威說，昌發超市主要通過其他貿易公司進口年貨，同時也有自己的管道，直接與年貨廠家聯繫，但感覺貨品非常緊張。「你要100箱，他們只給30箱。」現在由於中美之間的海運緊張，訂購的年貨進到美國存在諸多變數。

他舉例說，貨物進到美國港口，但是海關要一個個查驗，大約需要兩到三個月。進口的量少了一半，貨物價格卻上漲了60%，因此進到超市裡的貨物價格要翻一番。同時，進口公司的數量也減少了。過去，有十幾家公司做這個生意，現在只有幾家。

為了因應運費上漲，中國廠家也是精打細算，湊齊貨物才上集裝箱，以降低成本。「廠家不像以前，有訂單就發貨，而是要湊貨，耽誤了不少的時間。」他說，中國廠家上班的人少了，產量也減半。

他說，由於供不應求，進口的年貨銷售得很快。超市不久前進口的一種年貨，不到一天就賣完了。金莎巧克力比較受消費者的歡迎，2020年春節時，這種巧克力非常充足，但2022年的春節就不夠，而且價格上漲40%。

春節期間，禮包比較好賣。（韓傑攝影）
春節期間，禮包比較好賣。（韓傑攝影）

稻香村禮盒 華人捧場

年貨的分類有禮盒、糖果、麻花等類別。有的禮盒賣得很好。例如，溢湘齋出產的花生酥、麻花等，稻香村出品的花生酥等，很受歡迎。他說，有的糖果也很受消費者喜愛。同時，許多華人過春節要吃年糕，因此開運年糕也賣得很好。

昌發超市天景（Skyview）分店老史負責參茸的進貨和銷售。他說，參茸行主要銷售以下產品，如花旗參、高麗參、海參、魚肚（大黃花魚的魚泡）、鮑魚（乾）等。春節快要到了，也是華人購買節日禮物的時候。

他說，許多華人要購買鮑魚、干貝、燕窩這些高級禮物送人。現在有罐裝鮑魚，每罐80元至90元。干貝分為大包小包，小包要50至60元，大包要80至90元。燕窩的包裝更多，小的80元，中的100多元，大包裝要400多元。

有的華人商家還幫客人郵寄燕窩、海參等去中國。（韓傑攝影）
有的華人商家還幫客人郵寄燕窩、海參等去中國。（韓傑攝影）

花旗參銷量「疫外」下降

參茸類產品是美國華人喜歡送的禮物。他說，一到春節，許多華人就要購買一些參茸產品送人。他估計，今年的參茸消費量不會有很大的變化，主要是華人無法回國。若是自己吃，頂多買個一兩磅，但若是送人，都是買好幾磅，有的甚至一下子買了一、二十磅。

他說，疫情期間雖然花旗參銷量下降，但是許多華人購買日本出產的干貝。他說，由於花旗參銷售不佳，業績有所下降，但是日本干貝銷量好，彌補了花旗參銷量的減少。「不知道什麼原因，日本干貝最近降價很厲害。」

高麗參也是參茸類的一個品種。他表示，除了韓國正官莊出售的高麗參來自南韓以外，現在市面上的高麗參都是中國生產的，而且是散裝，買多少秤多少。他說，魚肚是廣東人的最愛，廣東人喜歡用魚肚煲湯，據說能夠養顏美容，但含有較高的膽固醇。

他說，燕窩也是華人送禮的品種之一。許多華人購買盒裝燕窩，在母親節時作為送給母親的禮物。還有一種冰糖燕窩也是常送的禮品之一。也有華人在父親節時購買原味雞精，作為禮物送給父親。

興旺超市位於紐約市皇后區的北方大道。興旺超市的Kate說，該超市的年貨包括橘子、蘋果、年糕、糖果、冬瓜條、金莎巧克力等，其他還有大包的香菇等乾貨。她說，華人比較重視春節。2021年春節因為疫情，大家都沒有過好，估計「今年要補回，因此要多備貨」。

旺旺禮包較受華人消費者的歡迎。（韓傑攝影）
旺旺禮包較受華人消費者的歡迎。（韓傑攝影）

她說，興旺超市每逢春節前夕，都會從批發公司購進禮包，多是從中國和台灣進口。禮包主要是餅乾、糖果等。「台灣生產的旺旺禮盒比較受歡迎。」其他的禮盒有乾果、燕窩、罐頭鮑魚等。

因為興旺超市所在地的韓國移民較多，因此也被稱為韓國村。她說，他們的超市貨品價格比韓國人的超市韓亞龍超市（H-Mart）的價格低。而且，超市通常會出售一些華人和韓國超市都沒有的頂級日本肉品、海鮮、水果，甚至是手工麵等，很受當地居民的歡迎。

她說，她曾經問韓國朋友，過年要不要吃年貨，要不要送禮。而韓國朋友告訴她，他們春節不吃年貨，也不送禮。韓國移民對春節不太重視，只是把春節當作「普通的一天」。她說，當地來自中國延邊的朝鮮族不多，不知道他們如何過春節。

今年春節是2022年2月1日。但是，2021年聖誕節和元旦節，紐約市有許多人外出旅遊。「人們都旅遊，會導致疫情大爆發。」她希望大爆發以後，疫情減緩下來，讓華人過個安全的春節。「我們超市初一還要開門，希望一切如常。」

江醋 1.99元變3.99元

昌發超市的老史說，由於疫情的關係，現在華人超市的貨物價格也上漲不少。例如，一般貨品的價格都漲了50%，而中國運來的雜貨要上漲更多。例如，鎮江醋過去一瓶是1.99元，現在漲到每瓶3.99元。「這主要是貨品的供應鏈斷了。」

他說，過去超市的貨品的價格三個月或者半年調整一次，現在有的甚至每周要調整一次。尤其是中國來的雜貨，缺貨很多。而美國的貨品上漲不大，每年要調整5-10%。

在過去，華人回國探親都會買花旗參作為禮物，送給國內的親友。但是，由於疫情的影響，華人很少回國，因此花旗參的銷量下降了。「現在，我們出售的花旗參都是過去的庫存。」同時，海參的銷量增加了。華人不能回國，但也會購買海參通過快遞寄回國內親友。總的來說，寄回海參比寄回花旗參的性價比高。「在美國購買的花旗參與中國購買的花旗參價格差不多，而中國購買的海參價格是美國海參的四、五倍。」

華人春節期間喜歡送海參，因此海參價格上漲。（韓傑攝影）
華人春節期間喜歡送海參，因此海參價格上漲。（韓傑攝影）

他說，購買海參的人數占到七、八成，而購買花旗參的只占兩、三成。「這些變化主要是新冠疫情的影響，人流不動了。」除了量的不同外，還有價格的變化。他說，花旗參的價格變化不大，而海參的價格不停地上漲。「海參價格上漲有兩個原因：一是貨源跟不上；二為買家比較多。」

紐約長島的北方食品有限公司銷售部經理畢小川也持同樣看法。他說，持續將近兩年的新冠疫情對中國食品的銷售產生了較大的影響，主要是「成本增加很多」。他說，一個食品從中國進到美國，要經過包裝、運輸、倉儲等環節。一個環節的費用增加，將導致零售的價格上漲。

運費飆升 有錢搶不到櫃

他指出，中美之間的海運費用在過去兩年間增加了將近十倍。「過去，一個標準集裝箱的運費是3000多元，現在漲到2萬多元。」他說，即使把貨物從碼頭運到倉庫，一個集裝箱也曾增加了幾百元運費。而且，美國國內陸運費用也上漲得驚人。過去，從紐約到加州發一個集裝箱，運費不過4000多元，現在1萬多元還拿不到貨櫃。

除了運費增加外，公司還有防疫的費用。例如，公司要給員工提供防護裝備，這些都是過去沒有的費用。同時，電費也增加很多。他說，他是做銷售的，經常去外州出差，發現許多費用「都上漲了」。他曾經計算了他一個月的旅費，發現竟有5000多元。「我嚇了一跳，過去的旅費沒有這麼高。」

他表示，成本的增加直接導致產品價格的上升。例如，疫情前一瓶料酒是1.99元，現在是2.99元，價格上漲了50%。同時，行業的競爭也給價格帶來了壓力。「你不漲價，就不賺錢。」由於疫情的影響，進口食品對進口公司的運輸和倉儲的能力要求也高了。他透露，公司已經對冷藏車、冰庫進行的升級改造，以適應形勢的需求。同時，公司還有自己的農場和肉廠，可以降低成本。

畢小川說，北方食品公司主營食品的進口和批發，業務遍及全美的亞裔超市。他說，華人移民雖然居住美國多年，但是還是想吃家鄉的食物，尤其是幾個重要節日。他說，農曆春節快到了，美國華人有560萬，故「年貨都要提前準備，不然就來不及了」。

開運年糕好意頭，新年期間特別受消費者歡迎。(本報檔案照)
開運年糕好意頭，新年期間特別受消費者歡迎。(本報檔案照)

家鄉食品 選擇愈來愈多

他說，每個食品進口公司都有自己進口的重點。許多進口公司為了賺錢，也是到處尋找新的產品。「中港台和東南亞一旦有什麼新產品，馬上就會有公司將其引入美國市場。」由於大家都在做，互相競爭，結果是全美各地華人超市裡的食品更加豐富：消費者除了吃到自己家鄉食品外，也能品嘗到來自各地的不同食品。

北方食品公司進口北方的食品較多，但是也有不少南方的食品。公司代理中國許多特色食品，如北京食品京八件、天津十八街麻花、上海梅林食品系列產品、南方年糕等。他說，為了做好年貨，都是準備很多。

由於東北移民增加，北方食品引入東北酸菜。（北方食品公司提供）
由於東北移民增加，北方食品引入東北酸菜。（北方食品公司提供）

「總之，由於是家鄉食品，東西也好賣。」畢小川說，北方公司還把北方的糖炒栗子、上海梅林公司的麻球、油條、紅糖饅頭引入美國。他說，目前美國有許多東北移民，也希望能夠吃到家鄉的食品，於是他們就進口了東北酸菜等。

冰糖葫蘆也被引入美國。（韓傑攝影）
冰糖葫蘆也被引入美國。（韓傑攝影）

北京冰糖葫蘆 登陸美國

過去幾年，中國開發出許多新的食品，他們也做了幾次第一，如北京的冰糖葫蘆。「我們公司是第一次把冰糖葫蘆引入美國，反映很好。」現在，許多公司跟進，也引入其他品牌的冰糖葫蘆。「結果是，消費者的選擇更多了。」

畢小川說，有的食品雖然能夠在美國生產，但是沒有中國生產的質量好。他舉例說，豆腐是華人喜歡的食物，美國工廠也能生產，但美國生產的豆腐與中國生產的豆腐就是不一樣，中國生產的味道更好。例如，高碑店的豆腐片質量好，獲得很多消費者的認可，賣得也很好。「如果食品質量好，消費者會回頭。」

中國生產的高碑店豆腐片在美國較受歡迎。（北方食品公司提供）
中國生產的高碑店豆腐片在美國較受歡迎。（北方食品公司提供）

現在，美國有一些華人經營的小公司，專門做中國零食生意，面向年輕人和留學生，生意很紅火，經常被媒體報導。「我們的目標是廣大的美國華人家庭，與零食公司的不同。」

美國華人來源廣泛，口味不一，如何能夠掌握消費者口味呢？畢小川說，在多年前，由於美國的南方移民較多，因此南方食品比較好賣，食品進口公司多是進口南方食品。過去十幾年，來自中國北方的移民增加很多，因此北方食品公司也增加很多北方食品的進口。

春節快到了，華人也開始採購年貨。（韓傑攝影）
春節快到了，華人也開始採購年貨。（韓傑攝影）

老闆家鄉 影響進口貨品

他說，一般情況是，進口公司的老闆是哪裡人，就進口哪裡的食品。例如，福州老闆進口福州的食品較多，廣東老闆進口廣東的食品較多，而台灣老闆進口台灣的食品較多。現在，進口公司較多，老闆也來自各地，因此幾乎各類食品都有公司進口。

老闆喜歡進口自己家鄉的食品，是因為當地人找貨拿貨比較方便，有時還可能有優惠，甚至做獨家。他說，在過去，北方食品公司也從香港、台灣和東南亞進口食品，但是現在很少做，因為做不過來自當地的食品進口公司。

他說，北方食品公司的客戶包括華人超市和韓國人超市，如紐約的大中華超市、加州的99大華超市、韓國人經營的韓亞龍超市（H-Mart）等。「除了向實體零售商銷售外，我們也做起網路銷售。」

華人超市 疫情 移民

上一則

封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛

下一則

封面故事／春節將至…異鄉飄著家鄉味

延伸閱讀

60年來合作最密切 WSJ：中俄軍事結盟 美想從中拆夥不易

60年來合作最密切 WSJ：中俄軍事結盟 美想從中拆夥不易
拜登與烏克蘭總統通電話 俄若侵烏「美將斷然因應」

拜登與烏克蘭總統通電話 俄若侵烏「美將斷然因應」
台加入美國「州夥伴專案」 聯合軍事訓練

台加入美國「州夥伴專案」 聯合軍事訓練
15國RCEP生效 美國在亞太邊緣化 中國勢力擴張

15國RCEP生效 美國在亞太邊緣化 中國勢力擴張

熱門新聞

聆聽適合的音樂，讓人感受放鬆、專注且平靜。(Getty Images)

封面故事／邁入2022年 3個小改變淨化身心靈

2022-01-02 09:50
疫情時期，在家工作成為主流，很多人需要升級網路系統。(Getty Images)

封面故事／後疫情時代 科技幫手讓你省錢又安全

2022-01-02 15:29
億萬富豪斯坦哈特交出7000萬元的被盜文物，換取免於起訴。(路透)

新聞眼／斯坦哈特 慈善家卻掠奪文物

2022-01-02 02:28
西好萊塢的一對同性戀人在酒吧慶祝最高法院允許同性婚姻。(Getty Images)

美國現象／女同志酒吧 「疫」蹶不振

2022-01-02 02:26
持綠卡人士可以有條件的在國外獲得社保福利。(Getty Images)

稅務漫談／離美逾半年 社安金停發

2022-01-02 02:09
投資大師林奇將自己與妻子50年的藏品捐贈給波士頓學院的美術館。(美聯社)

新聞眼／林奇 投資家慷慨捐收藏

2022-01-02 02:27

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫