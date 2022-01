封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛

北京發行虎年賀歲金條,虎的造型為蹲坐回望,開口低嘯的形象,踞虎寓意「聚福」,福氣綿綿。 (中新社)

紐約珍珍珠寶玉器批發公司老闆吳太太說,春節是她舉行珠寶展銷的最佳時機。「我在美國做春節珠寶展銷,持續了將近40年。」她說,在春節期間,銷售最好的東西主要是金器、玉器和珍珠。她說,華人 有12生肖,每個生肖都有相對應的金器動物。例如,2022年是虎年,因此就有金器「福虎」。同時,其他生肖的人也可購買自己相對應的生肖金器。「我們按照運程設計,消費者很喜歡,賣得非常好。」

農曆新年快到了,黃金虎寓意保平安,受到消費者歡迎。(Getty Images)

年節期間「銷售非常好」

吳太太說,按照中國傳統文化,金器代表有錢,玉器可保平安。「金玉滿堂寓意富裕平安。」她解釋說,玉器可以保護家人平安。過年買玉器,具有美好的意義。「華人認為人可以養玉器,玉器也可以養人。」她說,不僅華人喜歡玉器,也有的其他族裔的人喜歡玉器。

貔貅只進不出,被視為具有聚財的功能。(韓傑攝影)

珍珠的寓意是對家人的呵護。許多人要在春節購買珍珠,如珍珠項鍊、珍珠手串,送給女性親人,如送給奶奶、媽媽和姐妹等。另外,她銷售貔貅,因為貔貅只進不出,寓意聚財的意思。她還出售平安扣,含有平安之意,價格有貴的,也有一般的。

春節期間,是黃金、玉石、珍珠銷售的好日子。(富家珠寶提供)

她回憶說,2020年春節,中國出現新冠病毒,當時紐約尚未受到影響,「我一共舉辦了三場展銷會」。但是,2020年3月,紐約封城,她在唐人街的珠寶店也被迫關門。2021年8月,紐約市開放珠寶店後,中秋節到了,她共舉辦了兩場展銷會,銷售非常好,因為大家憋得太久,屬於報復性消費。

有人想買玉器,但是不敢買,是擔心買到假貨,因為玉器差別較大。她說,如果是機器生產的玉器,價格比較便宜。但是若是人工雕刻的玉器,比較精細,價格就比較貴,因為這是獨一無二的。

她說,如果是要購買傳家寶,將來傳給後代,應該買帶有美國寶石學院(GIA)證書的玉器。美國寶石學院是一家非營利機構,是寶石學和珠寶藝術領域的研究和教育機構,總部位於加州,比較可靠。她出售的玉器都出自緬甸,在中國加工。「我在中國有自己的工廠,費用可以控制。」她說,她出售的玉器都有保單。「我們只賣A貨,即真貨,不怕鑑定。」

春節期間,前來購買珠寶的華人較多。(富家珠寶提供)

黃金添喜 有錢沒錢都買

法拉盛 富家珠寶老闆翁明壯說,華人喜歡買金,其中一個原因是黃金可以保值。由於疫情反復,美國經濟動盪不安,華人希望家藏黃金,不怕貶值。他說,他的兩個珠寶店都在法拉盛,因為法拉盛現在是紐約最大的唐人街,華人居民最多。「你去街上看看,都是人。」他表示,困難是「進貨很難」。

春節前後,是華人購買黃金珠寶的季節。有的是自用,有的是送給親友。例如,2022年是農曆虎年,生肖為虎的人會購買黃金虎,希望本命年保佑平安。有人買黃金送給剛剛生孩子的人,金貨的背面都有吉祥字,如「五子登科」、「一路平安」等字樣。

翁明壯說,華人喜歡購買金貨保值。(韓傑攝影)

他說,還有人購買玉器,送給親戚。例如,有人購買平安圈,春節期間走親戚時送給親戚的孩子。也有人購買玉如意,過春節時送給父母,感謝父母的辛勞。玉器的寓意很好,如平安、如意。「華人都很孝順,也捨得花錢給父母買禮物。」許多年輕人購買鑽石,作為訂婚的禮物。不管有錢沒錢,大家都要買,成為一個慣例。

他的貨物主要來自香港 ,但是香港現在也缺貨。由於疫情,香港工廠關門,工人放假。同時,批發商要自己把貨物帶來紐約。他們進到紐約不要隔離,但回到香港要隔離半個月,故批發商很少來了。「過去,批發商半年來一次,現在是一年來一次。」他說,不僅他的珠寶店缺貨,其他的珠寶店一樣。

中國人民銀行推出虎年金幣,具有收藏價值。(新華社)

2021年12月6日,著名的讀者文摘(Reader's Digest)雜誌發表題為「八個中國新年傳統」的文章,解釋「中國新年習俗背後的意義」。文章說,農曆新年是全球華人慶祝的中國節日。不同區域的華人通過不同的活動和食物來慶祝。例如,北方人在大年三十吃餃子,南方人則吃年糕,寓意在新的一年裡「升得更高」。

文章列出華人慶祝春節的八項內容,包括大掃除、裝飾招財、會見親戚、吃美味吉祥的食物、發紅包、觀看舞龍舞獅、放鞭炮和在生肖年保護自己(Protect yourself in your zodiac year)。

文章說,生肖在12種動物之間循環,這意味著每過12年,每隻動物都會重複一次。2022年是虎年,按照生肖,屬於水虎。如果出生在虎年(2010年、1998年、1986年、1974年、1962年等),今年需要採取一些額外的預防措施。

人的生肖年也稱為本命年。有人認為,本命年是一個動盪的時期。因此,有種方法可以將處在本命年的人從厄運中推向積極的一面。例如,人們穿紅色內衣和襪子以及戴紅色手鐲可以避免厄運。同時,玉石製成的飾品被認為「具有保護作用」,因此在生肖年很受歡迎。