封面故事／金飾玉器…辟邪聚財華人愛

北京發行虎年賀歲金條，虎的造型為蹲坐回望，開口低嘯的形象，踞虎寓意「聚福」，福氣綿綿。 (中新社)

紐約珍珍珠寶玉器批發公司老闆吳太太說，春節是她舉行珠寶展銷的最佳時機。「我在美國做春節珠寶展銷，持續了將近40年。」她說，在春節期間，銷售最好的東西主要是金器、玉器和珍珠。她說，華人 有12生肖，每個生肖都有相對應的金器動物。例如，2022年是虎年，因此就有金器「福虎」。同時，其他生肖的人也可購買自己相對應的生肖金器。「我們按照運程設計，消費者很喜歡，賣得非常好。」

農曆新年快到了，黃金虎寓意保平安，受到消費者歡迎。(Getty Images)

年節期間「銷售非常好」

吳太太說，按照中國傳統文化，金器代表有錢，玉器可保平安。「金玉滿堂寓意富裕平安。」她解釋說，玉器可以保護家人平安。過年買玉器，具有美好的意義。「華人認為人可以養玉器，玉器也可以養人。」她說，不僅華人喜歡玉器，也有的其他族裔的人喜歡玉器。

貔貅只進不出，被視為具有聚財的功能。（韓傑攝影）

珍珠的寓意是對家人的呵護。許多人要在春節購買珍珠，如珍珠項鍊、珍珠手串，送給女性親人，如送給奶奶、媽媽和姐妹等。另外，她銷售貔貅，因為貔貅只進不出，寓意聚財的意思。她還出售平安扣，含有平安之意，價格有貴的，也有一般的。

春節期間，是黃金、玉石、珍珠銷售的好日子。（富家珠寶提供）

她回憶說，2020年春節，中國出現新冠病毒，當時紐約尚未受到影響，「我一共舉辦了三場展銷會」。但是，2020年3月，紐約封城，她在唐人街的珠寶店也被迫關門。2021年8月，紐約市開放珠寶店後，中秋節到了，她共舉辦了兩場展銷會，銷售非常好，因為大家憋得太久，屬於報復性消費。

有人想買玉器，但是不敢買，是擔心買到假貨，因為玉器差別較大。她說，如果是機器生產的玉器，價格比較便宜。但是若是人工雕刻的玉器，比較精細，價格就比較貴，因為這是獨一無二的。

她說，如果是要購買傳家寶，將來傳給後代，應該買帶有美國寶石學院（GIA）證書的玉器。美國寶石學院是一家非營利機構，是寶石學和珠寶藝術領域的研究和教育機構，總部位於加州，比較可靠。她出售的玉器都出自緬甸，在中國加工。「我在中國有自己的工廠，費用可以控制。」她說，她出售的玉器都有保單。「我們只賣A貨，即真貨，不怕鑑定。」

春節期間，前來購買珠寶的華人較多。（富家珠寶提供）

黃金添喜 有錢沒錢都買

法拉盛 富家珠寶老闆翁明壯說，華人喜歡買金，其中一個原因是黃金可以保值。由於疫情反復，美國經濟動盪不安，華人希望家藏黃金，不怕貶值。他說，他的兩個珠寶店都在法拉盛，因為法拉盛現在是紐約最大的唐人街，華人居民最多。「你去街上看看，都是人。」他表示，困難是「進貨很難」。

春節前後，是華人購買黃金珠寶的季節。有的是自用，有的是送給親友。例如，2022年是農曆虎年，生肖為虎的人會購買黃金虎，希望本命年保佑平安。有人買黃金送給剛剛生孩子的人，金貨的背面都有吉祥字，如「五子登科」、「一路平安」等字樣。

翁明壯說，華人喜歡購買金貨保值。（韓傑攝影）

他說，還有人購買玉器，送給親戚。例如，有人購買平安圈，春節期間走親戚時送給親戚的孩子。也有人購買玉如意，過春節時送給父母，感謝父母的辛勞。玉器的寓意很好，如平安、如意。「華人都很孝順，也捨得花錢給父母買禮物。」許多年輕人購買鑽石，作為訂婚的禮物。不管有錢沒錢，大家都要買，成為一個慣例。

他的貨物主要來自香港 ，但是香港現在也缺貨。由於疫情，香港工廠關門，工人放假。同時，批發商要自己把貨物帶來紐約。他們進到紐約不要隔離，但回到香港要隔離半個月，故批發商很少來了。「過去，批發商半年來一次，現在是一年來一次。」他說，不僅他的珠寶店缺貨，其他的珠寶店一樣。

中國人民銀行推出虎年金幣，具有收藏價值。(新華社)

2021年12月6日，著名的讀者文摘（Reader's Digest）雜誌發表題為「八個中國新年傳統」的文章，解釋「中國新年習俗背後的意義」。文章說，農曆新年是全球華人慶祝的中國節日。不同區域的華人通過不同的活動和食物來慶祝。例如，北方人在大年三十吃餃子，南方人則吃年糕，寓意在新的一年裡「升得更高」。

文章列出華人慶祝春節的八項內容，包括大掃除、裝飾招財、會見親戚、吃美味吉祥的食物、發紅包、觀看舞龍舞獅、放鞭炮和在生肖年保護自己（Protect yourself in your zodiac year）。

文章說，生肖在12種動物之間循環，這意味著每過12年，每隻動物都會重複一次。2022年是虎年，按照生肖，屬於水虎。如果出生在虎年（2010年、1998年、1986年、1974年、1962年等），今年需要採取一些額外的預防措施。

人的生肖年也稱為本命年。有人認為，本命年是一個動盪的時期。因此，有種方法可以將處在本命年的人從厄運中推向積極的一面。例如，人們穿紅色內衣和襪子以及戴紅色手鐲可以避免厄運。同時，玉石製成的飾品被認為「具有保護作用」，因此在生肖年很受歡迎。