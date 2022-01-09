旅遊／福和市 重溫西部榮景

溫和的牛仔騎馬圍著長角老牛「遊行」，牛步老態，悠閒行走紅磚路面上。（圖片皆由作者提供）

日前去德州 達拉斯拜訪親友。第二天，二姊帶我去附近的福和市（Fort Worth，又譯沃思堡）牲畜飼養場看趕牛，就是西部牛仔趕牛群。騎馬趕牛是該地的傳統，是開拓西荒時的「古老文化」，二姊說，此地可以一探過往的輝煌與榮景。

每天2場趕牛秀 世界唯一

福和市牲畜飼養場的觀光 區不算大，不少停車場吸納著車潮，一車十元，不僅要排隊停車，還要排隊購買停車票。二姊曾來此地，知道不遠處的路邊可免費停車，省了錢兼走路健身。

趕長角牛群「表演」是此地的最大吸引力，每天有兩場：11：30、16：00，是目前世界上唯一每天有兩場趕牛表演的觀光區。演出前觀光客已群聚在道路兩旁，因在戶外，幾乎沒有人戴口罩，也少有人維持社交距離；有「西部牛仔」、「西部警長」出來巡邏，清空道路，確定人們都是站在人行道上，也會跟民眾閒聊，拉近彼此關係。

趕牛表演前，「西部牛仔」巡邏清空道路，也與人閒聊。（圖片皆由作者提供）

待時間一到，四位牛仔騎著馬、圍著約20頭長角老牛從道路的一端走向另一端，那角長且彎曲；牛步老態，悠閒行走於紅磚路面上，護著牛群的馬上牛仔也少了悍氣、多了溫和。

「遊行」十分鐘結束，觀光客安靜地照相、攝影，皆大歡喜。牛群老矣，每天出來兩趟緩步慢行，也是運動健身，並充分發揮老牛的剩餘價值，吸引人潮，發思古之幽情與豪情。

相關的商業活動據此而展開：騎馬、坐馬車、遊樂設施、寵物動物園、坐骨董火車、兒童坐小火車，周邊有馬靴、牛仔服飾等商店，當然還有餐飲、博物館、骨董車展、戶外音樂演奏等，應有盡有、熱熱鬧鬧。

德州人和善可愛，骨董車展上有數十輛色彩鮮艷、保養得宜的骨董車在陽光下閃閃發亮，有一女士打扮成舊式電影內的俏妞裝扮；我們與她親切交談，她笑稱：「開著骨董車來此，曬曬太陽，會會新老朋友，隨意走走看看，還可以免費停車，真是美好的一天！」

裝扮成舊式電影俏妞的女子，在骨董車前擺姿。（圖片皆由作者提供）

隨後，在舊火車站內有一場街頭的話劇表演，演著西城的牛仔故事，有警探、有搶匪；有槍響（空包彈殼）、有倒地，劇情引人且幽默。也有與觀眾的互動，觀眾就站立在鐵軌兩旁圍著欣賞，演員的表演就在眼前，逼真又親切。

舊火車站內的話劇表演，有警探、有搶匪；有射擊、有倒地。（圖片皆由作者提供）

火車站內裡裡外外都是紅磚路面，不少紅磚刻有特殊的標誌，承載著當年的印記；站內有不少極具特色的商店，我們鑽進了一家黑膠唱片專賣店，裡面全是英國、美國早期的黑膠唱片，也讓我們鑽進了歷史。

牲畜飼養場 列國家史蹟

福和市被稱為「西部的起點」（Where the West Begins）。1876年鐵路通車至此，加速該地成為極重要的牲畜中心，藉由有組織的整合、經營，此地不僅飼養牛、羊和豬，並進行屠宰、買賣、肉類包裝、運送各地。至1907年，此地每年售出百萬頭牛；第一次世界大戰期間，它是世界上最大的馬騾市場，不少盟國來此購買戰時所需之動物。

舊火車站內有不少極具特色的商店，圖為街頭一景。（圖片皆由作者提供）

繁盛時期，此地富裕又熱鬧，有酒吧、有娛樂、有購物，被稱為「西部的華爾街」（The Wall Street of the West）。牛城體育館（Cowtown Coliseum）是第一個舉辦室內牛仔競技表演之地。第二次世界大戰期間，此地處理了逾500萬頭牲畜，1944年是運營的高峰年。二戰後，美國建起新的公路系統，卡車運輸業興起，鐵路業逐漸被取代，此區域榮景難續，很快走向沒落。

占地98英畝的福和市牲畜飼養場於1976年被列入國家史蹟名錄（National Register of Historic Places），名單上包括47座建築物，每一座建物都有各自不同的歷史軌跡與長串的興衰故事。唐代元稹的「行宫」在我心頭一閃而過：「寥落古行宮，宮花寂寞紅。白頭宮女在， 閒坐說玄宗。」眼前的史蹟面對無情的歲月、俱往的輝煌，她不僅捍護著古蹟，保存著文化，卻不寥落寂寞，不閒坐説老牛；她緬懷當年，她華麗轉身，發展文化產業，推動觀光事業。

忽然，謾罵總統拜登的機車群呼嘯而過，引發群眾高聲稱讚；不遠的街道處，有支持川普的攤位在路邊擴音宣傳，吸引人潮駐足鼓噪叫好。自由、保守與悍氣——這就是德州，它將我拉回了現實的美國。

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