旅遊／畢曉普抓住金秋尾巴 群青披金裝

畢曉普的湖光山色。（圖片皆由作者提供）

多年以前，每到夏天我們抽出短短一周，從洛杉磯 帶著兩個孩子，開車約400英里路，穿過乾旱炙熱的莫哈韋（Mojave Desert）沙漠，需要走五、六個小時，便到海拔7000呎高的馬麥斯湖（Mammoth Lakes），享受幾天清涼光陰。畢曉普（Bishop，又譯主教城）是我們必經之處，它的海拔只有4000呎，一般夏天很熱；這裡的汽油比較便宜，餐廳也多。對它的印象就是一條主街、一些購買戶外活動用品的店鋪，附近有一些湖泊溪流等，我們從不光顧，它怎能跟海拔更高3000呎的馬麥斯湖相比呢？

石溪步行道 沿途彩葉伴遊

因疫情 嚴重，我們已三年沒去馬麥斯湖。10月聽聞中加州 不少地方秋色繽紛，秋葉落得快，一碰上秋風秋雨或高山下雪，便會瞬息消失。觀秋色得算準時間，秋色如波，從北而南、從高到低海拔，一波波的移動。據說馬麥斯湖10月的夜晚已接近攝氏零度，秋葉可能早已落盡，只有在低海拔的畢曉普，還能抓住秋色的尾巴。

白楊金秋。（圖片皆由作者提供）

畢曉普跟馬麥斯湖只隔一個小時的車程，秋天天氣涼快，不像夏日的午後高溫，往北的395公路兩旁除了一、兩個小村有樹叢，一望無際全是黃褐色的沙石與枯枝。畢曉普靠著山上融雪，通過運河灌輸，整年並不缺水。路邊高大不知名的樹葉全呈金黃色，沙地上的灌木叢也披上鮮黃的小花；畢曉普的居民很注重市容，在房屋旁、公園裡、運河邊、甚至停車場，都種了鮮豔奪目的紅葉樹，它們正以嬌豔的秋裝歡迎旅人。我們到時已天黑，第二天早晨在城中的小公園內看到披上亮麗黃葉的紅葉樹，無數鴨子在池中戲水，彩葉在水中漂浮，掀起粼粼波光，如莫內的印象畫，讓我們好不歡喜。

畢曉普的雪峰。（圖片皆由作者提供）

午飯後，我們去石溪步行道（Lower Rock Creek）散步，步行道在住屋的後院，停車場只能停幾輛車，跟著小路牌的箭頭走，不久便聽到水聲。沿路往上走，兩旁叢樹夾道，金黃的白楊樹、蒼綠的高大松樹，還有紅的黃的小灌木，斑斕奪目。這條路走八英里可以到海拔1萬呎的石溪湖（Rock Creek Lake）。我們只走了一段，碰見寥寥幾個行人，有遛狗的、獨自跑步的，也碰見一對父子騎著腳踏車。

第二天開車往馬麥斯湖的方向，去訪問我們熟悉的小湖步行道（Little Lakes Loop）。此處海拔近萬呎，沿途有幾個小湖，它們如大顆明珠，清澈見底。車子開上山時，已看到遠處披上白袍的山峰，可能是高山的積雪未褪，也許是初雪。我們擔心步行道不好走，到了停車場，疏疏落落的只停了幾輛車。

我們拿著登山杖，穿好外套，溫度只華氏40度，沒有風，陽光暖暖的，感覺很舒服。一開始是上坡路，走路有點喘，慢慢走著，很快就氣順了。路邊薄薄的新雪很白，石子路上的雪融了，只剩絲絲細流；草枯黃了，白楊樹的枝幹只剩白皮，等待著來春發芽。不久看到第一個小湖，水少草黃，晶亮的湖面隨風泛起漣漪，映照著青松跟雪峰。我們慢慢品味四周熟悉的風景，如重訪多年的老友。

小湖步行道上有薄薄的新雪。（圖片皆由作者提供）

三年來我們不覺老了，山水已經春夏秋冬輪迴幾回。大概走了一個多小時，因為前面路上泥濘，便走回頭了。心中已滿足，明年夏天再來探訪其他幾個小湖吧！

寒風吹拂小湖 冬日逼近

第三天去了麥基溪（McGee Creek）步行道，山坡褐黃了，大片枯草、溪水流淌的步行道旁，橫列著金黃色的白楊樹。麥基溪也是我們多次探訪的地方，記得有一年的7月初我們來到這裡，從停車場走向廣闊的山坡，無數野花爭艷，色彩繽紛，如大地編織的地毯，莫內也許會感嘆畫作色彩的不足。我們慶幸還能邂逅這裡的秋，漫步時聽溪水流淌，欣賞路旁黃葉，襯著背後的藍天和飄舞的白雲。

河畔倒影。（圖片皆由作者提供）

路人碰頭都會打聲招呼，上坡的路長，不算陡，有些樹枝光禿禿，有些還滿樹金黃。外子勁頭十足，說記得40年前有一條木板搭的小橋，我們走啊走，已筋疲力盡，下午2時多已走了四英里路，到了一處過不去的小溪，不得不鳴金收兵。外子還不服氣，在草叢中再走一小段路，才找到塌了的木橋。我不得不佩服他的記性，那時兒子不過三、四歲，如今已40多歲了。滄海桑田，大自然四時更替，如果我們下次再來，還能來回走八英里路嗎？

第四天，出於好奇和對馬麥斯湖的懷念，我們早上開車去探訪它。平坦廣闊的395公路，藍天白雲，風和日麗；走了大半個小時後，左前方遠處的雪山雲霧繚繞，如幻似夢，我心中興奮不已。

車子愈往北，感覺風愈大，飛沙走石，氣溫驟降。我們想回頭卻心有不甘，便前往遊客中心。車門外的松枝搖擺，枯葉飛舞，中心的工作人員說，所有的步行道已在10月中關閉，車子進不去，湖區可能要等明年6月才開放。

溪中浮雲 。（圖片皆由作者提供）

外面寒風習習，我們匆匆離開。回程去了附近一個小湖，寒風掃著湖面，波浪滔滔，湖水呈墨藍色。白楊樹葉在風中飛舞，冬天的腳步已急著到來。我們只走了一小段路，覺得冷颼颼的。聽說一股寒流已蠢蠢欲動，不日便會過境。

次天早上去畢曉普附近的山上看了兩個小湖。水少，黃葉已消失，山上只剩蒼蒼老松和鬱鬱灰岩。短短的旅程要結束了，五天的畢曉普之旅，心中載滿了金風玉露，覺得收穫連連。

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。