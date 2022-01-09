旅遊／大提頓山 景色靜謐秀美

大提頓國家公園以及位於公園內的施瓦布克草甸。（圖片皆由作者提供）

大提頓國家公園位於美國懷俄明州西北部，有高山、草甸、冰川 、湖泊、河流，以靜謐秀美聞名。2021年8月，我們一家終於有機會成行，一覽大提頓山水。

渡珍妮湖 爬山小心高反

飛機接近傑克遜機場 ，坐在窗邊的我被窗外景色震撼。提頓山脈在雲彩中忽隱忽現，如夢似幻。隨著飛機慢慢降落，我的視角一點一點改變，由俯瞰到仰視，將群山掃描一遍。提頓山脈延綿40英里，其中八座金字塔型的高峰被稱為主教堂群，非常壯觀。走出機艙，就看見一排拔地而起的灰藍色山巒；頂著千萬年的冰川列於機場對面，如同在歡迎旅客，又彷彿只在傲然地展示自身之美。

吃過午飯，我們迫不及待地開車上了環形的提頓公園路，在信號山下停留片刻，就來到珍妮湖。珍妮湖是公園的中心，遊人很多。這是大提頓公園第二大湖，湖水十分清澈，湛藍與淺綠、碧綠相間。女兒感嘆這水讓她想到加勒比海海水的顏色；這樣色彩的水在中緯度地區罕見，也並非大提頓的每個湖都有這樣的水質。

珍妮湖。（圖片皆由作者提供）

湖邊碼頭上，等待乘船到對岸的人排起了長隊。還好每15分鐘就有一艘遊船出發，我們很快坐上了船。還未享受夠這湖風輕拂、水霧撲面的感覺，船已抵達對岸。那兒有徒步者非常喜愛的步道 Hidden Falls和Inspiration Point。路雖不長，但爬山很消耗體力，天氣也有點熱；爬到一半，我好像出現了高山反應，氣喘吁吁，心臟怦怦狂跳。難怪在遊客中心有小瓶氧氣出售，看來有高山反應的遊客不是個例。

Hidden Falls從克斯開峽谷奔騰而下，有30米高，飛流如鍊，水聲嘩嘩，河流淙淙。無奈遊客太多，照相都得排隊，否則可以坐在這兒靜心觀賞高山瀑布與小橋流水。

再向上走，山路愈發陡峭。有一段路一面是直聳的岩壁，另一面是懸崖，頗為驚險。走到一個觀望台，我們停下小憩，忽聞得得馬蹄聲；回頭一看，竟有一行人騎著馬拾階而下。在我們的驚嘆中，馬兒們從容地轉彎、迂迴，漸漸遠去。這山路，人走著都要格外小心，真佩服那些騎馬的人，想必身體素質和心理素質均絕佳！

爬到Inspiration Point，頓覺心曠神怡。環望四周，只見珍妮湖如同藍寶石靜臥於山下；另一邊山巒起伏，層層疊疊，叢林高聳，松濤陣陣。其實Inspiration Point海拔只有2200米，側後方有海拔3756米的提維諾山，3940米高的歐文山和4198米的大提頓峰，其中大提頓峰是公園的最高峰。望峰興嘆，我不禁敬佩那些攀登山頂的探險家們，那得有非凡的耐力。

不知不覺中，我們在珍妮湖景區度過了五個多小時。如果有時間，我們會沿著湖西邊兩英里多長的山路步行回遊船碼頭，無奈天色已晚，我們選擇乘船返回碼頭。

莫蘭山在蛇河中的倒影。（圖片皆由作者提供）

漂遊蛇河 置身山水畫卷

晚上我們入住傑克遜湖邊的小木屋。第二天一大早，我獨自步行到臨山的一面，傑克遜湖就在不遠處，白霧縈繞在湖面上，晨光中將一抹柔和的粉紅塗上山尖，好一個靜謐的清晨！不過由於加州大火的影響，山峰被薄薄的煙霧籠罩，不甚清晰。誰能想到加州的大火會對大提頓的景色帶來影響呢！

傑克遜湖是公園裡最大的湖泊，我很想沿著步道走到湖濱，但見入口處有熊出沒的警示牌，而且步道上未見人影，公園內又沒有手機信號，如果遇到緊急狀況沒法聯絡家人。思忖再三，我放棄了徒步的念頭。好在前一天在信號山腳下，曾和孩子們一起在傑克遜湖邊戲水，那兒湖水拍岸，激起白色浪花，岸邊多紫色鵝卵石，顏色獨特，是我在別處不曾看過的。

吃完早飯，我們開車去Oxbow Bend看看有沒有晨飲的動物。動物一隻也沒見到，但莫蘭山在河中的倒影的確名不虛傳。

再向前開，不知不覺上了一條石子路，開進了山谷。只見山坡上長著茂密的松樹，應該是黑松。開著開著到了一個養馬場，我們才意識到開錯路了。不過孩子們近距離接觸了馬，還給馬餵草料，玩得不亦樂乎。返回時汽車又在石子路上顛簸了半小時，終於開回了主道。我們出門旅遊常走錯路，但每一次都看到獨特的風景，每段路都成了有趣的記憶。旅途中不可預測、無法計畫的部分，大概正是旅遊樂趣的一部分吧！

由於乾旱，傑克遜湖水位下降，遊船項目都取消了。好在蛇河還可以漂流，下午我們按計畫「漂遊蛇河」。蛇河蜿蜒穿行於公園，是觀賞提頓山脈的好地方，十英里的行程就是一幅山水畫卷。一座座巍峨挺拔的山峰默默靠近，又默默遠去，清澈平靜的河上，一艘孤零零的氣墊船緩緩漂移，將十個遊客帶入仙境。

在導遊的建議下，我們將腳浸在淡綠色的河水中，十分愜意。河中淺灘上不時看到斷木，木頭上的枝條都齊刷刷地長在單一側，也是一個小奇觀了，大概和山中風向和日照有關。駕船的導遊侃侃而談，介紹公園地貌和歷史，是了解當地風土人情的一個好渠道。

漂流結束後，我們再次開車上了環形路，到了Taggart Lake and Bradley Lake Trail。這是一段五英里多長的步道，我們用了2小時40分鐘走完。一路上山下坡，穿行於樹林、山石、湖畔之間。到達塔加特湖時，正值日落時分，湖水、山峰及遊人都沐浴在柔和的金色光芒中。在岩石上小坐，我心中想，人生最美好的時刻不過如此──有山可爬，有水可歇，有夕陽照在臉上，有最親的人陪伴身旁。

大提頓是徒步者的世外桃源，深入到山間、溪畔，才能真正聆聽到大提頓的呼吸，感知那安靜從容的靈魂。

在地美食 品嘗越橘甜點

第三天早上，我們離開大提頓向黃石公園出發。路上自然有群山相送，還在施瓦布克草甸（Schwabacher Landing）欣賞到錐形群峰在蛇河中的倒影。山巒高聳，河水靜流，芳草豐美，真是人間天堂，這裡是攝影愛好者鍾情的日出拍攝地。我們行程太緊，基本上走到哪兒算哪兒，但無論何時抵達，大提頓的美景從沒讓我們失望。

大提頓有豐厚的文化底蘊，1萬1000年前這裡就有人類生活的痕跡。若干印第安人部落曾居住於此，犛牛、麋鹿、駝鹿為他們提供食物和毛皮，百合科植物的根及各種漿果也是他們的食物。黃石公園建立後，這些部落就被逐漸遷移到附近的保留地，不過得到的醫療、就業資源非常有限。摩門小徑遺跡是1890年早期教會成員建立的一個社區，1997年被列為國家史蹟名錄。

公園裡常見越橘灌木叢，結著藍紫色果實，這是洛磯山脈特有的野生漿果。我們品嘗了酸甜可口的越橘果醬、糕點、冰淇淋，還買了清香的越橘茶。只是回程機場安檢時，一瓶果醬被沒收了，因為體積超過了隨身攜帶的標準。到家後才看到，每位遊客每天可以在公園內採摘一夸脫的越橘，我們錯過了品嘗新鮮越橘的機會。大自然的饋贈是最精華的美味。

三天的旅程結束，還有那麼多步道沒有走，那麼多景點沒有看，那麼多文化沒有了解，只能待今後重訪。由於全球暖化，提頓山脈的冰川持續融化，要遊覽大提頓還需趁早。

從飛機上看提頓山脈。（圖片皆由作者提供）

周刊旅遊迎投稿

1.投稿電郵：[email protected]

2.來稿限3000字以下，旅遊中有無要注意事項或交通須知，歡迎一併寄出。

3.照片檔案限JPG檔，不宜過小隨信寄送，並附註圖說。