稅務漫談／2022稅務規畫前瞻 這樣做最省稅

國稅局2021年稅務申報的最終版本還未定案，但民眾還是要做好稅務規畫。(Getty Images）

隨著拜登 總統1.75兆開支法案在眾院通過，參院仍未表決。2021年12月2日，參院兩黨只是短暫「和解」通過臨時預算 案，為聯邦政府提供運作資金至12月3日。拜登的開支法案有望讓紐約、新澤西、加州、伊利諾、康州、麻州以及馬里蘭等「藍州」的中產階級從2021起恢復「SALT」扣減至8萬元至2030年。這僅是2021年年終稅務申報懸而未決的提案之一。可以預計，國稅局2021年稅務申報的最終版本現在還遙遙無期（已宣布2022年2月4日起接受個人電子申報）。儘管如此，民眾還是要做好稅務規畫。

★最終法案條例 難確定

通常國會傾向於在年末頒布稅法變更，2017年底近30年最大的稅改《減稅和就業 法案》（Tax Cuts and Jobs Act）出台，2020年底《綜合撥款法案》（Consolidated Appropriations Act）出台，《重建更好法案》（Build Back Better Act）已在2021年11月15日簽署成法案。該法案可能影響稅務規畫的廣泛領域：個人所得稅、企業所得稅、「過渡」（pass-through）所得稅、國際稅收、退休和遺產。目前國會正在努力將該法案從3.5兆元削減至可能低至1.5兆元，以讓民主黨可以在參議院預算和解程序下繞開共和黨。

雖然無法確定最終法案條例如何，但通常立法中的大多數條款的生效日期都與頒布日期相關，即2022年1月1日或者更晚。一些提案例如提高資本利得率，具有追溯生效日期，屆時等到立法通過再進行規畫可能已經為時已晚。

1、個人所得稅：對個人增稅只會影響收入超過40萬元的人，最高個人稅率提高到39.6%的提議可能會保留下來，從2022年開始生效。此外，還提議對超過500萬元的收入徵收3%的附加費。可能受到加稅影響的納稅人希望通過加快收入和推遲扣除來扭轉通常的年終策略。另外，還有提議提高資本利得稅率，提議的生效日期為2021年9月13日，因此在2021年以較低的利率實現資本收益可能已經為時已晚。過渡實體的企業主可能會受到3.8%淨投資所得稅的擴大適用、合格業務收入20%扣除的新上限以及永久禁止超過某些上限的超額業務損失的影響。還有提議對附帶利益的稅收進行進一步的修改，包括將要求的持有期從三年延長到五年，以及改變五年期的開始時間。

2、公司所得稅：儘管眾議院籌款委員會已提議將最高資本利得率從21%提高到26.5%，但這似乎必須降至 25%才能通過。對企業超過1000萬元收入徵收3%附加費（最高28萬7000元）的提議也可能被擱置。還有建議增加國內股息扣除額。這種變化將使企業審視當前的實體結構（entity status）是否最為省稅。

★使用終生贈與 可考慮

3、遺產：該法案確實包括了遺產稅和贈與稅的回溯豁免金額以及授予人信託和估值折扣的利益的顯著縮減。其中一些更改可能自頒布之日起生效，因此考慮2021年使用終生贈與（lifetime gift）可能是個好主意。

4、退休：提案包括限制對羅斯和傳統IRA的捐款如果超過1000萬元，對IRA中可以持有的資產施加更大的限制，增加大型IRA帳戶所需的最低分配，以及Roth轉換的限制。納稅人可在提議的變更生效之前尋找可能的最後機會進行羅斯轉換。

5、國際稅收：《減稅和就業法案》對美國納稅人的海外活動徵稅做出了重大改變，《重建更好法案》提議重新制定TCJA中包含的幾乎所有內容，包括GILTI、FDII、BEAT和外國稅收抵免。一些條款也試圖開始適應經合組織正在制定的國際稅收提案，儘管此時還未包括企業最低稅。

6、稅收減免：還有許多條款側重於新的和擴大的綠色能源稅收減免，拜登關於取消化石燃料稅收減免的提議不太可能發生。收入低於40萬元的個人通常應該不會受到大多數擬議增稅的影響，並且可能會受益於兒童稅收抵免、兒童和受撫養人照顧抵免以及低收入所得稅抵免的延長，以及對看護人的支持，工作培訓，擴大健康覆蓋範圍和稅收優惠。（作者為註冊會計師）