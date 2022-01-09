地產投資／地稅到底怎麼算出來？地稅漲幅怎回事？

在美國買房幾乎無可避免地會注意到一個重要的成本，就是地稅。

無論是在自住房或者商業投資 房，養房成本當中，緊接著貸款以及HOA費用(也就是大樓或者社區的管理費)之後，最大的開銷當然就是地稅了。雖然說地稅錢看似都進了政府口袋，但政府的錢其實也是用來提升該地區的生活以及教育品質，因此常常看到地稅高的地區，通常也是比較好的學區；此外，地稅高的州，通常政府提供的各項服務也比較完善，連鋪馬路、掃雪都會比較勤快。

不過地稅到底怎麼算出來的？地稅的漲幅又是怎麼回事？以下以紐約作為例子說明地稅的基本概念。

一、房子價值 課徵基礎

通常地稅的課徵基礎來自於房子的使用價值，包括土地的價值以及地上建築物的價值。這個課稅的來由很簡單，因為你住在一個好的地區，這個地區會發展好通常也跟政府投資的公共建設有關係，或者跟政府妥善的區域規畫有關，因此一個地方發展好往往不是一個人的功勞，而是公共建設的成果。既然公眾、政府建設有功，當然你享受到的好處也要貢獻一點地稅作為回饋。

通常地稅的計算是先有一個課稅價值(Assessment Value)，然後再乘上一個稅率(Tax Rate)。

課稅價值通常就是房子的估價的特定比率，至於這個課稅比率(Level of Assessment)多少則沒有固定，通常是由立法者決定，通常會根據房產的類別作區分。例如，紐約市 的房產被分成四大類，第一大類是住宅類型包括一家庭、兩家庭等，課稅比率是6%；第二大類是多戶住宅的類型，例如康斗(Condominium)、合作公寓(Co-Op)、超過四家庭以上的多家庭投資房等等，課稅比率是45%；第三類則是比較特殊的工業型地產例如電廠、煤氣廠等等；第四類則是大部分的商業建築，例如整棟辦公樓、店鋪、商場等，課稅比率也是45%。

接下來則是另一個數字：稅率(Tax Rate)。稅率原則上也是由政府的行政和立法團隊決定，並且可能每年根據行政目標做出微調。例如紐約市新一年的稅率來說，第一類住宅房型就是19.963%，第二類多住宅型建築是12.235%，第三類12.289%，第四類商業地產則是10.755%。

地稅基本上就是估價(Market Value)X課稅比率(Assessment)X稅率(Tax Rate)。

以一家庭100萬元估值的純一家庭住宅為例，地稅就是$1,000,000(Market Value)X6%(Level of Assessment)X19.963%(Tax Rate)=$11,977一年，也就是說每年的地稅大約落在市價的1.1%。

如果以一棟估值100萬元的商業樓來說，地稅就是$1,000,000(Market Value)X45%(Level of Assessment)X10.755%(Tax Rate)=$48,397一年。

當然在這個過程中還有一些會調整的地方，比如說計算地稅時候的估價以及課稅比率，往往都有特殊的每年調整上限，因此不會完全跟市價掛勾。絕大多數情況中，地稅中所使用的估價(Effective Market Value)都比真正的市場交易價格低上一大截。此外，在算完這些基本地稅之後，還有可能有特殊的減稅或免稅方案(Tax Abatement or Tax Exemption)，因此實際上的地稅計算可說是一個多重因素、多步驟的過程。

二、5大因素 影響增減

除了基本的地稅計算，以及隨著每年房屋價值的變化，地稅會有所改變之外(如例如2020年疫情之後商業樓的地稅基本都下調一大截)，還有其他一些意想不到的因素，也可能會影響到地稅。以下列幾個常見的例子供讀者參考：

裝修：很多人房子住了一段時間之後，或者買過來的時候，就會想要重新裝潢一番，提升居住品質或者提高租金 。但是，許多人沒料想到的是，在重新翻修的時候，房子的居住環境也許是提升了，但地稅也隨之提升了一個檔次。這種情況通常發生在需要申請開工紙的大規模房屋翻新，原因是通常地稅的漲幅是有限制的(例如紐約市第一類純住宅類型房屋，每五年不能漲幅超過20%)，也因此計算地稅的估價(Effective Market Value)往往比真正的市價低上非常多，但是如果有結構性的翻新，那麼地稅局就可以無視每年漲幅的限制，直接漲好漲滿漲到真正的接近市價的地方，於是往往房屋翻新之後，地稅也翻了一截，這應該是許多人在做翻新時，沒有想到的意外破財。

鄰居賣房：就如同一開始所說的，地稅的計算基準是建立在房屋的市價(或者使用價值)上面的。至於如何認定「市價」，這就有各種方法了。其中一個估價一般住宅的基本方法，就是比較該地區相似房型的房產的交易價格，因此如果跟你相似房型的鄰居賣房了，那麼鄰居的賣價就可以做為房屋「市價」估值的指標。

社區內的變化：有時候，社區裡面的一些建築或者公共設施也會影響到地稅，例如房子旁邊蓋了一個加油站那就會讓房子的使用價值下降，因此地稅也可能減低；或者房子附近增加了火車鐵路的路線，那也可能使得地稅下降。就像上面所說的，一個地方發展好或不好，往往不是一個人的傑作而是公共建設的結果。因此，如果有一些對居住環境有不良影響的公共設施，相對的個人住房的地稅也會反映出來可以調降。

漲幅限制：上面有提到用來計算地稅的房屋估值(Effective Market Value)往往不會是真正的市價，而且往往會低於市價一大截，例如筆者有一位客戶A先生剛買了兩家庭住宅，買賣價格是$150萬元，但是用來估算地稅的估值才80萬元，原因就是這個房子從1940年到現在，即使在房價飆漲的時期，地稅的漲幅也有每五年20%的限制，也就是說房價雖然飆漲超過10%一年，但是地稅卻只能漲不到4%。

減稅方案：除了常規的地稅增減之外，透過一些特殊的減稅措施，往往也能大幅降低地稅。例如，政府為了鼓勵翻新舊屋，往往會給予符合條件的新房、或者大幅翻新的房主特殊的減稅優惠，最常見的例如紐約的421-A減稅，通常一減下來把一年數千元甚至萬元的地稅減到百元之譜，這個減稅的力道可是非常厲害的。當然，政府願意放棄這麼多的地稅收入，也是看在可能的公共利益之上，所以通常減稅都是伴隨著可負擔住房(affordable housing)或者租金管制(rent stabilization)的條件，或者在一些不是那麼開發的地區做大型的開發計畫，促進地方發展。

小結：地稅是在美國持有、投資房產的重要考慮，買房之前務必謹慎了解該地區的地稅計算、漲幅、減稅方案等各種因素，方能夠妥善規畫現金流，不會被意外的漲地稅影響到原本的投資規畫。（作者為紐約執業律師、法路通律師樓合夥人）