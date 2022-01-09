新聞眼 /留學生交流 中美出現偏斜現象

來美國留學的中國學生起來越多，兩國交流的學者與學生，各有一面偏斜的現象。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。(Getty Images)

清末民初時期，大量中國學子放洋遊學。其實，美國南北戰爭結束後的「重建時期」 （Reconstruction, 1865-1877），亦有數以萬計的學生留學德國 。近代工業化的標誌，通常分爲蒸汽機的機械化，進而電氣化，再躍升為利用原子能等幾個階段。英國人發明蒸汽機，德國對電氣動力的研究卓有成就，長期成爲科技大國；上世紀兩次大戰都跟德國有關，他們輸了再起、起了又輸，被打不倒。

20世紀初葉，美國在實用工業方面，多所發展。大量德國學生回流到美國進修深造。聖路易與芝加哥兩大都市分別舉辦博覽會，向世人呈現豐碩壯盛的成績。德、美兩國長期維持科技强國地位，實有賴兩國學術交流切磋的成效。史丹佛大學Emily Levine教授《友敵之間：美德兩國文教交流史話》（Allies and Rivals: German-American Exchange and the Rise of Modern Research University）一書，言之甚詳。

當今美國大學校園內，中國學生是國際學生的最大生源。（本報資料照片）

而今，當年德國高科技的地位，應驗了《紅樓夢》所説的「東風壓倒西風」那句話，已被中國取代了，引起了美國的恐慌；有人甚至預言，中國高科技的成績，將在2025年超越美國，稱霸於世。

大家記得，曾幾何時在新大陸遍地開花的「孔子學院」，一夕之間紛紛「歇業」。回憶當時，有些聞名的學府，曾靠外國留學生學費的收入維持支出的經費。甚至中西部一所公立名校，曾與辦理中國留學生 的仲介機構簽訂協約，保證一年之内招滿中國學生的固定名額。如今時過境遷，2020那年，當時川普總統曾下行政命令，對攻讀理工科學的中國學生限制名額。接著又有國會參議員提議制止投資 中國官方的文教機構，另一方面，更要取消對中國留學生10年有效期間簽證與自由進出的優遇。

而今，有人擔心中國政府與政治制度存在一黨專政的特色，跟西方國家大不相同。假如他們發展而到了執國際科技界牛耳的地位，對世界的態度將是怎樣呢？這個問題，顯然有兩面的不同看法。如要杜絕中國留學生，又有人反問：若是頂尖的美國學府不跟外國的學校交流合作，還有可能維持頂尖的地位嗎？言下之意，合作與交流不可或缺。

其實，談到合作與交流，應該站在平等的地位。國與國之間，制度、法令、社會環境不同，可能得到的效果就不一樣。更重要的是，人文與科技的内容與功用有所不同，兩國交流的學者與學生，顯然雙方各有一面偏斜的現象。

「孔子學院」 在國際間盛行的年代，中國提出的口號只是發揮 「軟實力」的功用。目前的中國，文化古國之外，早成為工商業生產大國，並已躍升為科技强國。優秀的青年學子，依然大批地出國深造，他們有人立地生根，加入移民美國的陣容。世界大同，庶幾近乎？