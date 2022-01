新聞眼 /留學生交流 中美出現偏斜現象

來美國留學的中國學生起來越多,兩國交流的學者與學生,各有一面偏斜的現象。圖為哥倫比亞大學畢業典禮上的中國留學生。(Getty Images)

清末民初時期,大量中國學子放洋遊學。其實,美國南北戰爭結束後的「重建時期」 (Reconstruction, 1865-1877),亦有數以萬計的學生留學德國 。近代工業化的標誌,通常分爲蒸汽機的機械化,進而電氣化,再躍升為利用原子能等幾個階段。英國人發明蒸汽機,德國對電氣動力的研究卓有成就,長期成爲科技大國;上世紀兩次大戰都跟德國有關,他們輸了再起、起了又輸,被打不倒。

20世紀初葉,美國在實用工業方面,多所發展。大量德國學生回流到美國進修深造。聖路易與芝加哥兩大都市分別舉辦博覽會,向世人呈現豐碩壯盛的成績。德、美兩國長期維持科技强國地位,實有賴兩國學術交流切磋的成效。史丹佛大學Emily Levine教授《友敵之間:美德兩國文教交流史話》(Allies and Rivals: German-American Exchange and the Rise of Modern Research University)一書,言之甚詳。

當今美國大學校園內,中國學生是國際學生的最大生源。(本報資料照片)

而今,當年德國高科技的地位,應驗了《紅樓夢》所説的「東風壓倒西風」那句話,已被中國取代了,引起了美國的恐慌;有人甚至預言,中國高科技的成績,將在2025年超越美國,稱霸於世。

大家記得,曾幾何時在新大陸遍地開花的「孔子學院」,一夕之間紛紛「歇業」。回憶當時,有些聞名的學府,曾靠外國留學生學費的收入維持支出的經費。甚至中西部一所公立名校,曾與辦理中國留學生 的仲介機構簽訂協約,保證一年之内招滿中國學生的固定名額。如今時過境遷,2020那年,當時川普總統曾下行政命令,對攻讀理工科學的中國學生限制名額。接著又有國會參議員提議制止投資 中國官方的文教機構,另一方面,更要取消對中國留學生10年有效期間簽證與自由進出的優遇。

而今,有人擔心中國政府與政治制度存在一黨專政的特色,跟西方國家大不相同。假如他們發展而到了執國際科技界牛耳的地位,對世界的態度將是怎樣呢?這個問題,顯然有兩面的不同看法。如要杜絕中國留學生,又有人反問:若是頂尖的美國學府不跟外國的學校交流合作,還有可能維持頂尖的地位嗎?言下之意,合作與交流不可或缺。

其實,談到合作與交流,應該站在平等的地位。國與國之間,制度、法令、社會環境不同,可能得到的效果就不一樣。更重要的是,人文與科技的内容與功用有所不同,兩國交流的學者與學生,顯然雙方各有一面偏斜的現象。

「孔子學院」 在國際間盛行的年代,中國提出的口號只是發揮 「軟實力」的功用。目前的中國,文化古國之外,早成為工商業生產大國,並已躍升為科技强國。優秀的青年學子,依然大批地出國深造,他們有人立地生根,加入移民美國的陣容。世界大同,庶幾近乎?