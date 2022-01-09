生活 / 養龜樂無窮 養成傳家寶

長至五歲的象龜已可和人互動，吃食葉片。（圖皆為作者所提供)

美國家庭飼養寵物的比比皆是，諸如和人類互動性較高的狗、貓，或是觀賞性為主的魚、鳥等，但是養烏龜作為寵物的卻比較少，原因可能是烏龜動作緩慢、個性安靜，與人互動少，缺乏養寵物的樂趣。

但是住在洛杉磯 爾灣市的廖先生以養烏龜多年的經驗表示，養烏龜比養其他寵物簡單、清潔好照料，花費有限；平日不用花太多時間和鳥龜互動，出門旅遊時託給親友照管比較方便。另外，烏龜的壽命比其他寵物長，減少主人在寵物離世時情感上的負擔，別人眼中的缺點反成了優點。他比喻，養烏龜有如倒吃甘蔗，越養越覺得樂趣多。

他養烏龜源起於幾年前兩個女兒吵著要養寵物，他個人很愛清潔，又擔心沒時間照顧，作了一番研究之後，覺得養烏龜是很理想的選擇，如今他的一雙女兒都和烏龜培養出濃厚感情，也從照顧中産生了樂趣。她們為烏龜取名叫「哥斯拉」（Godzilla)，「因為牠們的外形看起來有些像」，廖先生的大女兒笑著說。

只見他女兒隨手拿起一片生菜葉（lettuce)輕輕晃動，烏龜看到後，四腳輕快地爬來，張開瓜子般的小口，「卡嚓」、「卡嚓」的一下子就把青菜葉吞進肚子裡，然後頭還左搖右擺，等待主人再餵牠食物。

白天可將烏龜放在後院放養，晚上就放進一個養魚的長方型玻璃缸內，缸的底部鋪上一層木屑，蓋子上放一盞低瓦度的太陽燈，如晚上溫度太低，便打開提高缸內溫暖。廖先生計畫在烏龜長大後，在後院蓋一座木屋供牠居住。

烏龜晚上在缸內睡眠時寂靜無聲，當早上醒來時會用四肢碰觸玻璃缸，發出「沙、沙」的聲音，表示要出來活動， 平時也會用這個方式和主人互動。烏龜被描繪成行動遲緩的動物，其實並非如此，長大後的烏龜四隻腳非常堅韌及有彈性，再加上體型不大且輕，爬起來速度很快，一轉眼就不見蹤影，牠喜歡躲在院子裡隱蔽的地方，晚上為了抓烏龜進屋，廖先生與家人常和烏龜玩捉迷藏的遊戲。

烏龜大致分為「旱龜」和「水龜」兩類，旱龜來自非洲，水龜的原生地在東南亞 ，廖先生說，他比較喜歡養旱龜，因為外觀漂亮、清潔乾淨，也沒有水龜的腥臭味。他養的烏龜來自非洲的撒哈拉沙漠，學名是 Centrochelys Sulcata，又稱「非洲象龜」或「蘇卡達龜」。這種烏龜可合法飼養，但因限量出口，所以巿面上比較難買到。

幼年時的象龜很小，只有約二英寸長。（圖皆為作者所提供)

養龜便宜又清潔

象龜最難養的是頭五年，初生的幼龜長約一至二英吋，平常餵食生菜葉（lettuce)或其他植物的葉子即可，一天餵一片，在超市買的一包約兩元的生菜葉可吃一星期，非常便宜；由於葉子含有酸性物質，會在烏龜體內形成細微的結石，影響烏龜排便，因此幼龜時，廖先生每兩天必須把烏龜放在淺水盆內，幫助糞便軟化，以便排出體外，除此之外，幾乎沒有什麼其他工作，比起飼養其他寵物，金錢及時間都節省許多。廖先生説，飼養狗貓即使經常洗澡，保持身體乾淨，但還是會脫毛，弄得家裡到處都是，相當煩人，有的人還會因此產生過敏，但養烏龜就沒有這方面的問題。

由於這種烏龜來自非洲，因此性好溫暖，要在居住的玻璃缸上方放一盞微熱的太陽燈，晚上太冷時須打開，提高溫度至華氏60度左右，白天就將玻璃缸放置在窗邊有太陽照射的地方。烏龜長至五歲之後，還是繼續餵食生菜，有時可加餵一些水果，由於體格已較健壯，長大後就不需要再隔日放入水中協助排便。

幼龜住在養魚的玻璃缸內，上面有一盞維持溫度的太陽燈。(作者提供)

出外旅行好托養

當廖先生和家人出門旅遊時，如果是短程，就把烏龜帶著一起走；如果是長程或海外旅行，就把烏龜託給親友照養，每當他告訴親友照料的方法時，對方都會很驚訝的說：「就這麼簡單啊？」

不過，多年來也有幾次養龜的失敗經驗，都發生在烏龜五歲之前，有一次是廖先生放烏龜在院子曬太陽，由於幼龜尚小，怕牠亂爬，於是圏了一塊地放在裡面，但沒設想到遮陽的地方，再回去看時烏龜已被曬死了；還有一次，他將烏龜放在水裡協助排便，大概時間太長，旱龜受不了也沒活成。廖先生說，有的烏龜體質不好，也會生病死去，只要發現烏龜不再進食，就表示健康出了問題。

日本 媒體報導，一隻50歲以上的象龜，身長約5英呎、重約200磅，依然很健康，主人每天帶牠出門散步，非常引人注目，成為當地著名的一道風景，龜的主人因此成名，在日本有「龜仙人」的稱號。

廖先生說，根據科學記載，象龜的年齡可達50至150歲，比其他寵物壽命長很多，甚至可活得比主人還長。他希望養的象龜能健康的活下去，成為他們家的「傳家之寶」。