人物／張永祥多產才子 台灣永遠的「編劇匠」

張永祥榮獲電影金馬奬「終身成就奬」。（盧威╱攝影）

2021年11月4日上午，台灣「編劇匠」張永祥追思會在洛杉磯 舉行，他的生前好友、台灣影視圈代表一百多人紛紛趕來爲他送行。金馬獎影后歸亞蕾也現身追思會，她說，張永祥離開我們了，但是他的爲人處事值得我們學習，他博學多才，尤其是他的劇本都讓我們看了又看、學了又學。他愛他的電影、愛家、愛孩子、愛朋友、更愛他的妻子。我們將永遠懷念他。10月7日晚上，台灣影壇「編劇匠」張永祥在他洛杉磯家中匆匆離去，享年92歲。這一惡耗傳來，從台灣影視圈，乃至華人電影世界，無不爲失去這樣一位「多産編劇」而感到悲痛欲絕。

張永祥是台灣老資格的影視和舞台劇編劇，我與他成爲忘年之交，得益於文學的緣分。2016年8月，北美華文作家協會在洛杉磯舉行代表大會，邀請張永祥與會傳授寫劇本經驗，我倆才有機會相識相交。我們初次見面便一見如故，很快我就成爲他的忠實聽衆，經常互動交流。

金馬肯定 終身成就奬

也就在2016這一年，張永祥在台灣第53屆電影金馬奬頒奬典禮上榮獲「終身成就奬」。我由衷地爲他高興，並祝賀他獲此殊榮。張永祥在頒奬典禮上發表獲奬感言時動情地說：「我在劇本創作創意上給人感覺有一股熱情與生命力，在電影金馬奬頒奬典禮上，我是第一個拿到終身成就奬的編劇，在電影幕後工作者中我是第一人。電影幕後工作者他們都很辛苦，不少人拼搏一輩子，我這個奬也是對幕後電影工作者的一個肯定。我人老了，也拿了不少奬，但電影年輕了，金馬奬這匹馬年輕了。」

張永祥和太太任芝蘭夫唱婦隨，恩愛有加。（盧威╱攝影）

說張永祥是編劇才子，循其半個多世紀的影視創作軌迹，其創作根基厚實，馬力十足，是華人影視舞台少有的「編劇發動機」。他一共創作或改編劇本150多部，成爲台灣創作影視舞台劇本第一人。從1972年第10屆台灣電影金馬奬至1981年第18屆台灣電影金馬奬，九年間，張永祥捧回「最佳編劇」、「最佳原著劇本獎」、「最佳改編劇本獎」五座金馬奬杯，他的劇本引領台灣影視作品跨上新里程。隨之，張永祥的獲奬電影《還君明珠雙淚垂》、《吾土吾民》、《汪洋中的一條船》、《小城故事》、《假如我是真的》在台灣及東南亞電影市場票房賣座率直線竄升，台灣電影市場一片繁榮景象。

亞太影展 打開知名度

其實，早在1964年，張永祥編劇的電影《養鴨人家》、《家在台北》在亞太影展上一砲而紅，大放異彩，雙雙奪得最佳編劇獎。1975年，張永祥編劇的電影《香花毒草》和1980年他合編的電影《源》均在亞太影展上再次贏得最佳編劇獎。1977年，他的電影《烟水寒》在巴拿馬影展上一舉奪得最佳外語片「編劇奬」，打響台灣電影在海外的知名度，成爲「台灣之光」。在第17屆台灣廣播、電視金鐘獎頒奬典禮上，他的影片《春望》獲編劇獎，他的影片再次成爲海內觀衆關注的焦點。他的電影《寒流》又獲第二屆國家文藝獎，讓他振奮不已，繼續奮力創作更多膾炙人口的劇本。

導演 李行曾說：「張永祥以首部電影劇本《養鴨人家》即一鳴驚人，此後即成爲台灣『健康寫實』與『三廳時代』炙手可熱的編劇才子。他對台灣電影所作貢獻，早就該得終身成就奬了，這是遲來的榮譽」。編劇小野說：「張永祥是傳奇人物，他可以左手右手一起寫，每一個月至少可以寫一部。他的手稿，一個字一個字刻岀來的，連一個塗改的字都沒有，一個逗號一個標點都是清清楚楚」。

風格多變 劇情動人心

導演兼演員丁强說：「張永祥不僅是我心目中的老大，而且是電影圈的老大。我對他的祟拜，像追女朋友那樣」。華語電影研究者陳煒智說：「張永祥是一個優秀編劇和劇作家，他的作品能够映照一個時代，多變的劇作風格，總能創作岀令觀衆嚮往的電影世界。而他對人性細微深刻的刻劃，與溫暖的認同，更是當年市井小民們心中最美好的慰藉」。導演王童說：「張永祥有很深厚的藝術功底，寫岀來的人與故事都會打動人心裏」。

2018年5月，洛杉磯美華文藝季邀請張永祥談創作劇本經驗，同時放映他的編劇電影《彩雲飛》。我還與張永祥在聖蓋博希爾頓酒店共進午餐，與他近距離交流。張永祥深情地說：「我很幸運，當廣播劇在全島流行時，我寫了《借牛記》，劇情充滿人情味，趣事一大堆，深得小市民追捧。《借牛記》有點名氣了，給我鼓舞很大，我又陸續寫了二十多個廣播劇。當電影開始興起時，全台灣都在看國産電影，我寫了《養鴨人家》等不少電影劇本。當電視蓬勃發展時，我去了中華電視公司做節目部經理，負責推岀電視劇《包青天》，我專門成立一個編劇組，每天討論劇本，有時甚至通宵達旦地改劇本。功夫不負有心人，《包青天》終於獲得廣大電視觀衆喜愛，使華視收視率居高不下，贏得了先機。」

張永祥參加南加州文學與電影講座。（盧威╱攝影）

貼近真實 鑽鴨棚觀察

張永祥第一部電影劇本《養鴨人家》的誕生，爲他的編劇生涯注入永恒的創作活力。他說：「當年，《養鴨人家》劇本之前已有五位編劇寫過了，但劇本一直沒能成型。我被推薦去寫這個劇本，就去宜蘭體驗養鴨人家的生活。幸好碰到一位大學生，兩人鑽進鴨棚，大談養鴨經，從鴨子的種類，到鴨子清晨、午間、傍晚三個不同時段的神態；又仔細觀察鴨子尋食、搶食、下蛋有趣畫面。兩人竟不知不覺談至深夜，直至天亮了還沒講完，我似乎巳成養鴨人家一份子了。第二天，步行回家，一路上我就把《養鴨人家》劇本的框架結構搭好了，在家又對該劇本進行反復琢磨推敲，整整思考了三個月。劇本成型後，李行導演當即拍板開拍。我的第一部電影《養鴨人家》橫空岀世，在全台灣電影院 上映，並在東南亞巡映，順利打入亞太影展，爲台灣爭光奪彩。」

張永祥當編劇感到自豪的是曾改編瓊瑤小說多達11部，電影劇本尊重瓊瑤的原著，小說中人物對白，能保留的儘量予以留用。他把瓊瑤小說《第六個夢》、《心有千千結》、《浪花》、《我心深處》、《我是一片雲》等搬上銀幕，電影大賣，觀衆反響熱烈。當年，張永祥的劇本《彩雲飛》拍成電影後，獲得不錯的票房。針對部份大學生熱中於只看洋片(外國電影)，有個宣導國産電影的團赴台灣各大院校介紹推薦《彩雲飛》等電影。張永祥說：「我寫的電影劇本是給家庭主婦、洗頭師、加工廠工人看的，這些觀衆看了《彩雲飛》都叫好，很適合小市民看」。

花九個月 秋決最費心

張永祥寫了這麽多劇本，他創作的秘訣是什麽呢？他說：「編劇不要講很多理論，關鍵是敬業，寫故事時整個人都在故事裡。我寫150個劇本，這些劇本的稿紙可以叠得很高，但稿紙中沒有一行字是劃掉的，如文稿寫錯了，我會重新寫一遍，一遍又一遍回味。這樣，腦子裡人物反覆對話，把自己的能力做到最好。我寫電影劇本《秋决》時間最久，足足寫了九個月，寫了五個不同版本，再從中選定一個。電影《秋决》沒廢場，沒廢話，乾乾淨淨。一個好劇本，碰到不是太理想的導演，可能就會拍成一部爛電影；有的導演拍片很有創意，但對劇本尊重不够，電影也沒什麽故事，這樣就很難抓得住觀衆。」

電影《秋决》是張永祥的代表作，該片在台北劇院上映就連續放映了三個月，深受觀衆青睞。《秋决》劇本是張永祥最滿意的劇本，也是他一百多部劇本中唯一印成書出版的作品。張永祥自稱是台灣「編劇匠」，他說：「我不是編劇家，是編劇匠，什麽劇本都會寫。如是編劇家的話，他的風格也許只能寫一種劇本。如有的編劇家能寫古裝戲，但他不一定能寫現代愛情劇。編劇匠可以自我創作，寫的面比較廣闊。作爲工匠，可以賣字養家糊口，何樂而不爲呢？我太太一直以來支持我當編劇匠，她這麽多年照顧我，幫助我，我從心底裡感激她。」

張永祥自從把劇本《養鴨人家》搬上銀幕，晃眼五十多年過去了，他的編劇生涯豐姿多采。他與導演李行一起拍電影最爲密切，曾爲李翰祥執導電影《揚子江風雲》改編劇本，也與電影人白景瑞、楊蘇等聯手合作拍戲，所有這些都給他留下美好回憶。張永祥1929年10月出生於山東煙台，國共內戰後期，家鄉已亂，他與父母劫後餘生，來到台灣澎湖扎根。他18歲離家出走，隨同學去了流亡學校。當年，家裡祖傳麵食手藝，做山東大餅。他雖學會了揉麵，但沒繼承家業。他21歲時，考上政工幹校影劇組，接受影劇專業學習。畢業後，他進入軍中康樂隊，在話劇《不共戴天》中「跑龍套」，扮演「大哥」這一角色。他第一次登台演岀，難免心中有點緊張，再一開口，滿嘴的煙台口音，台下觀衆聽不清他在說什麽，張永祥剛登台就砸鍋了，看樣子只能做木匠搭舞台布景了。

處女作一台詞 成金句

不能登台當演員，張永祥就在台下試著寫劇本。他以老家做大餅、街上賣大餅爲生活原型，撰寫劇本《陋巷之春》，劇本中台詞均來自生活的童言諺語。不料，「處女作」出台後，却遭到非議，有人說這些台詞寫得像說相聲，這不是話劇。但該劇在台南上演後，台下觀衆反應熱烈，觀衆情緒尚能跟著劇情走，當台上響起街頭巷尾的吆喝叫賣聲時，台下一片歡聲笑語，不時還發岀喝彩聲。劇中有句台詞：「人人有希望，個個沒把握」，後來竟成了人們經常引用的語句。自此，張永祥像打了一針「强心劑」，寫劇本信心大增。他的廣播劇、舞台劇、電影劇本，像春蠶破繭，一齣齣破土而岀。他創作的廣播劇《借牛記》、《泥水夫妻》等，至今在一些年長台灣人中仍記憶猶新，成爲美談。

張永祥參加洛杉磯美華文藝季講座。（盧威╱攝影）

去年，疫情在美國大流行後，張永祥和太太任芝蘭在洛杉磯家中也只能閉關自守，我們已有一年多沒見面了。去年3月中旬，洛杉磯美華文藝季舉辦「張永祥與電影」線上講座，我也只能通過視頻分享他創作劇本的經驗與快樂。眼下，「疫苗春天」已經來臨，但張永祥却突然離開了，我們將永遠惦記他——一位爲華人電影書寫歷史的「編劇匠」。