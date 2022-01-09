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醫藥／84歲健身 愈動愈年輕

／記者李樹人、許詩愷
洪奶奶當了50多年的「養樂多阿姨」，至今每天早上7點半出門，拒絕退休，還固定上健身房，她說：「運動不是年輕人的專利。」（本報資料照片）
洪奶奶當了50多年的「養樂多阿姨」，至今每天早上7點半出門，拒絕退休，還固定上健身房，她說：「運動不是年輕人的專利。」（本報資料照片）

每周重量訓練兩天、一次90分鐘，84歲洪奶奶持續運動已兩年，划船機、紅繩懸吊等都難不倒她。不僅增加肌力、促進代謝，多年腰痛也改善。若以醫學上認為肌力隨年齡退化的公式計算，目前洪奶奶全身肌肉量應比中年時降低近四成，她卻說「開始上運動課後，我比以前還健康。」

洪奶奶當了50多年的「養樂多阿姨」，至今還是每天早上7時半出門，坦然面對老化，拒絕退休，「運動不是年輕人的專利。」不少老年人卻被健身房拒於門外，台灣前立委沈富雄曾提過70歲被拒入會的經驗。

運動是健康最好的投資。大家總認為，「練肌肉」是年輕人為了身體線條健美，保持體態，但隨著肌少症與老年失能的關係被發現及重視，利用重訓鍛鍊肌肉的人愈來愈多，尤其是中年人和銀髮族。

台灣世界健身中心（World Gym）指出，今年1月至10月新會員資料，40至50歲占了兩成二，成長幅度位居各年齡之冠，而在這群中壯年會員裡，24%參加PT重訓課程，比率之高，在各年齡層也名列第一。

高齡長輩投入運動雖是好事，但台灣台北榮總高齡醫學中心主任陳亮恭發現，許多長輩的運動量是「瞬間」被培養出來的，一退休就把過去年輕時沒有運動的量，一次補回來，屬於「報復式」運動。但他提醒，運動過頭會帶來反效果，尤其長輩運動若以有氧為主，疏忽肌力及肌耐力，反而讓肌少症提前來臨。

大部分的人進行有氧運動，訓練肌肉等阻抗性運動僅有兩成。陳亮恭建議，年輕族群一定要改變對運動的觀念，重訓與有氧各半，重訓建議每二到三天一次，其餘時間則建議可以做有氧運動；如果過去沒有運動習慣，依照個人的體能狀態，循序漸進訓練，持之以恆就是最好的訓練方式。

「七、八、九…」48歲鍾小姐在健身房裡認真地做著胸推，在教練指導及鼓勵下，慢慢地數著拍子，儘管室內冷氣夠強，但額頭仍冒著汗珠，表情也略顯痛苦。為何想做重訓？她答案直接，「希望體態結實，沒有老態，這怎能輸給公司裡的小妹妹，另外也不想日後成為兒女的負擔。」

56歲牙科醫師鄭銘鎮執業快30年，幫患者治療牙齒時，總需彎腰低頭，日子一久，頸椎腰椎都出問題，容易腰背酸痛，手腳發麻；在40歲時，自覺再這樣下去，不到退休人就先垮了。他為此騎單車、踩飛輪、練重訓，練好體能，原本頸椎腰椎退化異常，慢慢獲得緩解。

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