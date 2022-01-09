醫藥／呼吸困難 4類疾病常見症狀

當有呼吸功能障礙時，輕則胸部不適，影響日常活動，重則有生命威脅。（Getty Images）

呼吸是重要的生理功能，藉由呼吸，人體可以吸收氧氣，排除二氧化碳，維持人體功能的恆定。當有呼吸功能障礙時，輕則胸部不適，影響日常活動，重則有生命威脅，必須謹慎因應，給予適當的診斷與治療，不可輕忽。

呼吸困難是四大類疾病常見的症狀之一，如果發生呼吸困難時，應該盡速就醫尋求專業醫師的協助，接受進一步的檢查診斷及治療。

呼吸道疾病包括氣喘、肺阻塞及支氣管擴張等，常伴隨咳嗽，特別是氣喘，好發於夜間及清晨，影響睡眠。

台灣氣喘的盛行率超過十分之一的人口，是常見但容易被忽略的疾病，很多慢性咳嗽或常感冒的病人，經詳細問診及檢查，才知道過去一直困擾的症狀是來自氣喘。目前氣喘的藥物治療進步，以吸入型的藥物為主，效果良好且副作用少；嚴重氣喘患者，也有許多生物製劑可以選擇，除有效減少急性發作、改善症狀，大部分嚴重氣喘的病人可以避免或減少口服類固醇的使用及其伴隨的副作用。

肺阻塞（過去稱為慢性阻塞性肺病，COPD）是因為吸菸所造成的疾病，建議40歲以上，曾每天抽菸一包超過10年以上的病人，如果有慢性咳嗽、有痰或會喘的現象，應找專業醫師，給予適當的診斷與治療，同樣是以吸入型藥物治療為主，方便且療效良好。

這類呼吸道疾病的診斷，除病史外，都需要肺功能檢查加以確認，並作為未來監測診療的重要工具。

肺纖維化是一個診斷困難且不容易治療的疾病，主要症狀包含咳嗽與呼吸困難，部分病人會有體重降低的現象。

造成肺纖維化的原因很複雜，包括藥物、環境因素及自體免疫疾病等，需從病史、身體、影像及肺功能檢查等綜合評估，部分病人甚至需要接受切片檢查以確診。

這當中有一部分稱為特發性肺纖維化，也就是俗稱「菜瓜布肺」，病人在臨床及高解析度斷層掃描影像上有特殊的表現，但沒有明確的誘發因素，通常預後不好。

近年來抗纖維化的藥物有長足的進步，可以改善肺部纖維化的病程，協助病人維持良好的健康狀態。

肺炎及肺結核等傳染性疾病，常以咳嗽有痰為主要的臨床表現，但也會造成呼吸困難等症狀，不可輕忽。此外，罕見疾病如肺動脈高壓、肺栓塞及淋巴管平滑肌增生症（LAM）也多以呼吸困難為主要的症狀表現，都需要專業醫師給予正確的診斷與治療。

心臟衰竭病人也會出現呼吸困難狀況，常會有肺水腫，必須仔細調控水分的攝取。這部分則需仰賴心臟科專家協助診療。

此外，精神焦慮也常造成換氣過度，因呼吸困難到門診或急診尋求醫師協助。（作者為台灣台中榮總內科部呼吸治療科主任）