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醫藥／氣喘錯誤用藥 死亡風險高

／黃惠群
氣喘錯誤用藥險休克，短效急救吸入劑無法根本治療。（Getty Images）
氣喘錯誤用藥險休克，短效急救吸入劑無法根本治療。（Getty Images）

氣喘若未正確治療，急性發作時，恐危及生命風險。最新研究指出，每年使用短效急救吸入劑超過三支以上的氣喘病患，相較於每年使用短效急救吸入劑兩支以下的病患，未來一年發生氣喘急性惡化的死亡風險高出九成。

一名39歲女性氣喘患者，不敢使用吸入型類固醇，每次氣喘發作僅使用短效急救吸入劑，當下覺得氣管舒張、呼吸順暢，一年下來竟使用三支以上，直到嚴重感冒引起急性氣喘發作、差點休克，送醫急救插管治療後，才發現已錯誤用藥多時。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長、台大癌醫中心醫院副院長暨台大醫學院內科教授王鶴健表示，氣管發炎時使用短效急救吸入劑就像用滅火器，只是短暫緩解，無法根本治療氣管發炎，甚至會愈用愈沒效。

王鶴健與台灣耕莘醫院胸腔內科主任王誠一，分析近21萬8000多名氣喘病患的用藥習慣。研究發現，每年使用短效急救吸入劑超過三支以上的氣喘病患高達16%，相較於每年使用短效急救吸入劑兩支以下的病患，未來一年發生氣喘急性惡化的風險高出72%，死亡風險更高出90%。保守估計，過度依賴短效急救吸入劑患者的比率可能高達三成以上。

「吸入型類固醇是治本，短效急救吸入劑是治標。」台灣胸腔暨重症加護醫學會呼吸道委員會副主委、亞東醫院胸腔內科教授鄭世隆表示，臨床觀察，每十位患者中約有八位長期只使用短效急救吸入劑，但短效急救吸入劑僅能暫時緩解緊縮的氣管，雖當下覺得呼吸順暢，但氣管一下子就會再度緊縮，並未緩解過敏發炎反應，反覆使用恐導致氣喘惡化。

鄭世隆指出，過去民眾普遍認為使用類固醇會導致青光眼、白內障、變胖、骨質疏鬆及免疫力下降等，而短效急救吸入劑的價錢便宜、取得方便，因此很多人害怕使用吸入型類固醇。

氣喘標準治療使用吸入式類固醇，吸一年的劑量等同於一至兩顆口服類固醇，劑量相當低，且經特殊設計，可以直接於肺部吸收，安全且有效，能控制過敏氣喘的發炎反應，規則服藥一個月，病況穩定後，就可降低吸入劑量，不會發生坊間說的全身性副作用。

除規則用藥，鄭世隆提醒，氣喘患者預防急性發作，應減少接觸過敏原，如塵蟎、寵物貓狗，當面臨空汙、溫差大時，應避免外出；運動還能提升免疫力，但「不可以為有運動就不用藥」，小心氣管發炎反應不降反升。

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