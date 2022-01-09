醫藥／腳麻腰痛血尿 竟是骨盆腫瘤

台灣北港媽祖醫院長吳錫金說明整個跨科會診成功手術順利取出超大腫瘤的過程。（記者蔡維斌／攝影）

雲林縣65歲簡姓男子兩年來腰痛腳麻，一直被誤為坐骨神經病痛，四處尋醫整治還作了半年脊椎復健，不見起色，更併發頻尿、血尿，驚覺不對，到台灣的中國醫藥大學北港附設醫院檢查，經骨科、泌尿科會診，發現他竟罹了罕見的骨盆腫瘤 ，透過3D攝影 列印技術精準作出骨盆模型再行開刀，取出一個堪稱台灣最大達30公分的骨盆腫瘤，所幸腫瘤未壓損神經，讓他得以恢復正常生活，不再腰痛腳麻。

簡男表示，3年多攝護腺開刀，發現左側臀部有腫塊，因很小又不痛就不以為意，直到兩年多前，開始腳麻腰痛，以為是坐骨神經壓迫，診治了一年多還做了復健，非但沒起色，還併發血尿頻尿，即輾轉到台灣北港媽祖醫院骨科求醫。

副院長也是骨科醫師馮逸卿說，經檢查發現雙側臀部及骨盆腔各有一顆超過15公分啞鈴狀的巨大軟組織腫瘤，經穿刺切片診斷為多發性神經纖維瘤，屬良性，因腫瘤巨大且範圍從骨盆腔、坐骨神經延伸至髖、臀部，幾乎整個骨盆都被占據，擠壓泌尿等多項器官等，增加手術困難度。

經會診院長也是泌尿科醫師吳錫金，研討治療策略，運用3D列印 技術，配合影像技術做出骨盆腫瘤及器官的立體數位模型，精準掌握腫瘤與複雜結構，同時選擇破壞性較少的手術範圍，並設法完整保留病人所有器官的功能。

院長吳錫金親自召集泌尿科、骨科、外科、神經外科及放射科組成團隊，完成術前沙盤推演並做好萬全準備，經7小時手術，終能順利取出合計超過30公分的超大腫瘤，足稱是台灣醫史上最大的骨盆腫瘤。

吳錫金說，簡的整個骨盆腔所有器官都被腫瘤擠壓，所幸神經未損，術後痛麻獲改善可過正常生活，的確是罕見又幸運的病例。馮逸卿也說，多發性神經纖維瘤可能出現身體各部位，早期不會有症狀，直到腫瘤變大壓迫神經才有明顯疼痛，男女及各年齡層皆有可能，他處理過10幾歲患者，提醒若有久治難癒的坐骨神經痛、頻尿、腹脹及便秘等症狀，應即早就醫。