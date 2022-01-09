養生／持續運動 名醫甩肉20公斤

陳建志在瑞士雪地健行。（圖：陳建志提供）

「妳掛錯科了吧，不是這個醫師啦。」一名癌後一年追蹤一次的老太太，對著媳婦質疑再三。

我是大腸直腸外科醫師，五年前開始減重 ，用了一年半時間，破百公斤體重甩掉了20公斤，前後判若兩人，在門診中常有病人懷疑掛錯醫師。

減重的動機很單純。2016年，要升小一的兒子央求我陪他完成1公里的路跑，1公里看似短程，但我長期過重、膝蓋在大學時又受傷開過刀，一上跑步機才跑300公尺，就喘到受不了。

其實，兒子還沒許願的前一年，我就因一場莫名嚴重的心律不整，警覺到自己也是人，也會變病人，當時心顫到會心慌，住院做了各種影像檢查，找不到問題，最後靠著持續服藥控制病情。

出院後，一位愛路跑的好友建議多運動，「來跑步吧！」我直覺怎麼可能，但也動起「等我體重減輕一點好了」念頭，因工作忙，決定先從「吃少」下手，結果半年下來根本沒效，常在挨餓，餓起來脾氣更差。

兒子短短一公里的號召，竟成為我一路靠運動減重的支撐。由於騎飛輪對膝蓋的傷害僅次於游泳，社區樓下正好有兩台，符合不用出門也能動的懶性，但第一次節食減重失敗，這次信心也不是很足夠，僅小聲的跟自己說「每天騎30分鐘就好」，三個月若沒效再說吧。

用App天天記錄體重，不管再忙都會去騎，才一個月，體重竟然掉了5公斤，耐受力也變好了，因此騎飛輪時間拉長到45分鐘，看著體重數字節節下降，開始期待運動，成為工作以外的重心。

減重期間，不再少吃或不吃，而是調整飲食內容與作息，現在大幅降低碳水化合物攝取，晚上7時半後不再飲食，直到隔天早上6時多早餐，雖然沒有「168」，卻戒除消夜習慣。

瘦下來的過程，脂肪沒了，皮都皺鬆了，開始建立肌力，讓肉長出來才能撐起皮膚，在周一到周五，每天利用早上送完小孩上學後的短短10至15分鐘做核心運動，像仰臥起坐10個、伏地挺身10個、棒式10個，啞鈴舉幾下，周六、日休息，逐漸感覺肌肉變結實，腰痠背痛問題也減緩。

2017年底，身體狀況都準備好似的，不僅陪兒子完成路跑，還可以跑到10公里。現在假日常跟太太帶小孩爬郊山，走走戶外，對我來說，這在以前是天方夜譚。

運動減重讓我找回健康，心律不整的藥從三顆、兩顆到停藥，血壓 從130毫米汞柱降為110毫米汞柱，脾氣變好，不那麼急躁，過去睡覺打呼得很嚴重，現在消失了，睡眠品質更好。

我的運動時間不長但穩定，符合333原則（每周至少運動3次、每次30分鐘、每次心跳超過130下），我常建議朋友，不能把體重設定看得過度壓力，應從小目標達成開始，才容易成功，並內化為生活日常的設定，如果很勉強的做到，一定維持不久。

我的體質像老爸，但後天才是造成肥胖 主因，大學重考那年壓力超大，不動又愛吃，就來到96公斤，後來醫師訓練期間直接破百，長達13年，「過重」不能怪爸媽，自己責任比較大。

我兒子好像也有肥胖體質，但現在我跟太太盯著他，要求建立良好生活型態，包括：不喝含糖飲料、三餐定時定量、多運動。「好的生活習慣被建立，絕對離譜不到哪裡去。」

（口述／台灣台北和信醫院大腸直腸外科主治醫師陳建志、整理／記者陳碧珠）