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每周一書／為了自由：一名女奴的奇蹟逃脫故事

周靜芝

1813年生於北卡羅來納州的哈麗葉特．雅各布斯（Harriet A. Jacobs），歷經十多年奴隸制度的壓迫，最終設法逃到紐約。她是少數躲過「奴隸獵人」與獵犬的逃奴，更是其中有書寫能力的極少數。她歷經數十年制度殺人的歲月，深刻體會了人性中的可怕與可貴。

1861年，雅各布斯將自己奇蹟般的故事寫成《為了自由：一名女奴的奇蹟逃脫故事》(Incidents in the Life of a Slave Girl)，獲得廣大迴響，成為自由史上最珍貴的紀錄之一，雅各布斯1997年入選北卡羅來納州文學名人堂。

《為了自由》是一名女奴的真實告白，直到今日，美國人仍將此視為歷史上最重要的奇書。作者雅各布斯為了解放孩子，不惜一切代價逃離奴隸主，不但透過巧計避開重重追捕，甚至在無法站立、黑暗無光的密室中藏身七年，最後以智取勝，成功逃往自由之地。

人權議題至今仍備受關注，有多少人為了自由付出性命──而雅各布斯的故事在此刻具有無與倫比的價值，堪稱人權史上絕無僅有。《為了自由》證明了人類精神的強大韌性，以及不計代價追求自由的強烈決心，感動百萬讀者，甚至啟發普立茲獎得主懷特黑德（Colson Whitehead）寫出得獎作品。

雅各布斯的書讓世人看見：為了方便管理，奴隸主不願讓奴隸識字，還會進行洗腦教育；許多奴隸都相信「逃離」是不智之舉，也認為自由州是可怕的地方……奴隸無法擁有財產，而且所有給奴隸的承諾都沒有法律效力，「贖身」只不過是個神話……幾乎每一個奴隸主都會跟女奴有私生子，而當時美國法律規定，孩子的身分取決於母親──因此這些混血小孩通常會被賣去外地，與母親永遠分離。

雅各布斯在自序中表示，寫出自己的經歷，並不是為了吸引他人注意；相反地，對於過去保持沉默對她來說會更好，她也不想激起別人對她個人痛苦的同情。她僅誠摯希望喚起北方婦女對於南方兩百萬婦女的認識──她們仍然被奴役，遭受她曾受過的苦難，而且多數比她更糟。雅各布斯說，一個人唯有親身經歷過，才能理解那個深淵有多麼深、多麼黑暗又多麼骯髒。

（本欄由紐約世界書局提供，購書專線718-746-8889轉6263、718-445-2661）

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