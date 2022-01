每周一書／為了自由：一名女奴的奇蹟逃脫故事

1813年生於北卡羅來納州 的哈麗葉特.雅各布斯(Harriet A. Jacobs),歷經十多年奴隸制度的壓迫,最終設法逃到紐約。她是少數躲過「奴隸獵人」與獵犬的逃奴,更是其中有書寫能力的極少數。她歷經數十年制度殺人的歲月,深刻體會了人性中的可怕與可貴。

1861年,雅各布斯將自己奇蹟般的故事寫成《為了自由:一名女奴的奇蹟逃脫故事》(Incidents in the Life of a Slave Girl),獲得廣大迴響,成為自由史上最珍貴的紀錄之一,雅各布斯1997年入選北卡羅來納州文學名人堂。

《為了自由》是一名女奴的真實告白,直到今日,美國人仍將此視為歷史上最重要的奇書。作者雅各布斯為了解放孩子,不惜一切代價逃離奴隸主,不但透過巧計避開重重追捕,甚至在無法站立、黑暗無光的密室中藏身七年,最後以智取勝,成功逃往自由之地。

人權議題至今仍備受關注,有多少人為了自由付出性命──而雅各布斯的故事在此刻具有無與倫比的價值,堪稱人權史上絕無僅有。《為了自由》證明了人類精神的強大韌性,以及不計代價追求自由的強烈決心,感動百萬讀者,甚至啟發普立茲獎得主懷特黑德(Colson Whitehead)寫出得獎作品。

雅各布斯的書讓世人看見:為了方便管理,奴隸主不願讓奴隸識字,還會進行洗腦教育 ;許多奴隸都相信「逃離」是不智之舉,也認為自由州是可怕的地方……奴隸無法擁有財產,而且所有給奴隸的承諾都沒有法律效力,「贖身」只不過是個神話……幾乎每一個奴隸主都會跟女奴有私生子,而當時美國法律規定,孩子的身分取決於母親──因此這些混血小孩通常會被賣去外地,與母親永遠分離。

雅各布斯在自序中表示,寫出自己的經歷,並不是為了吸引他人注意;相反地,對於過去保持沉默對她來說會更好,她也不想激起別人對她個人痛苦的同情。她僅誠摯希望喚起北方婦女對於南方兩百萬婦女的認識──她們仍然被奴役,遭受她曾受過的苦難,而且多數比她更糟。雅各布斯說,一個人唯有親身經歷過,才能理解那個深淵有多麼深、多麼黑暗又多麼骯髒。

