挖趣／車庫銷售淘寶 白人豪宅挖到明清2件珍品

瓶底青花雙圈內楷書「大明成化年制」六字。（圖：作者提供）

庚子年新冠疫情 肆虐，宅家禁足一年多，百無聊賴，心情鬱悶。2021年夏天，沉寂了一年的車庫銷售終於出現，我和妻子入鄉隨俗，在打了疫苗 後，也加入了去車庫和賣房銷售淘寶的行列。不但化解了寂寞，走出了瘟疫的危城，而且小有收穫，重拾了對美好生活的信心。

綠釉鬥彩蔓草紋瓶

完美罕見的中國青花瓷精品。（圖：作者提供）

前不久，我們在離俄勒岡州府附近的一戶愛好收藏的白人的豪宅中，意外驚喜地發現一個「明成化綠釉鬥彩蔓草紋瓶」。我簡直不敢相信自己的眼睛，這件堪稱完美罕見的中國青花瓷精品，歷經風風雨雨幾百年，竟然來到太平洋彼岸的美西北地方安家落戶。

我來不及探其究竟，立即排隊結帳購入囊中。接著迫不及待地走到戶外，在燦爛的陽光下，從上到下仔細欣賞把玩。一眼可見此瓶完整無缺，造型玲瓏俊秀，鼓腹飽滿，長頸挺拔，其渾身白釉如脂，純淨而又彰顯溫潤。彩料精選純正，色調柔和寧靜。其中，綠釉更是可見縷縷開片紋，這是成化當代器物最典型的特徵之一。獨特之處在於其以青花勾線，再填單色綠釉彩，故其仍屬於鬥彩畫法，這與我們常見的幾色鬥彩不同，相對更為少見。而其蔓草紋飾看似簡單，其畫法繞瓶的全身也屬罕見，頗具個性。進一步看其勾線率意流暢，紋飾似亂而實有序，古樸大方，屬於用心之作矣。

再看底款，青花雙圈內楷書「大明成化年制」六字，其字書相率真自然，筆劃藏鋒，毫無疑問，具有典型而鮮明的成化款識字個性特徵。無論從工藝、釉彩、紋飾、底款和樣式各方面看，這件高約18.7cm、口徑4cm、足徑8.5cm，綠釉鬥彩蔓草紋飾圖案，外底署青花楷體「大明成化年制」六字雙行款識銘文的器物，實乃成化遺物，即是典型的明成化年間的綠釉鬥彩蔓草紋瓶。

搜索枯腸，好像似曾相識。我終於記起來了，移民美國前，我曾在參觀北京 故宮博物院時，親眼看見了一個明成化鬥彩蔓草紋瓶。大小、式樣、紋飾幾乎一模一樣，唯一不同之處，只是綠釉彩的顏色較淺而已。

成化鬥彩的歷史

綠釉可見縷縷開片紋，是成化當代器物最典型的特徵之一。（圖：作者提供）

明代成化皇帝明憲宗（西元1465-1487）學識淵博、愛好多樣，他還深深迷戀著比他大17歲的萬貴妃。成化鬥彩是在宣德青花五彩基礎上發展起來的。它將宣德青花五彩瓷器中的一個小局部紋飾使用的勾線填彩技法進一步拓展，成為器物全部紋飾的裝飾方法。正如胡昭靜在《明清彩瓷》一書中所述：「鬥彩工藝正是在其母體『宣窯五彩』中孕育、成長起來的。最後脫離母體而成為獨立的名貴品種。」從傳世品看，幾乎每件成化鬥彩器都用青花勾繪整體紋飾的輪廓線，然後在雙鉤線內施多種釉上彩，構成一種獨具特色的彩瓷。這種裝飾工藝既保持了青花幽靚雅致的特色，又增加了濃豔華麗的釉上彩效果。

然而成化朝沒有「鬥彩」一說，稱為「青花間裝五色」，直到雍正朝時才將成化朝「青花間裝五色」稱為「鬥彩」。成化鬥彩以成化朝特有之平等青為釉下勾勒繪圖，青花色調柔和淡雅，藍中閃灰，呈色穩定、平靜、朦朧，與潔白溫潤的胎釉和小寫意般纖巧隨意的紋飾相襯，分外脫俗，青花的淡雅色調也為鬥彩器皿提供了相形益彰的陪襯效果，使成化鬥彩不僅在成化本朝還是在今天都獨步天下。成化鬥彩是漢族瓷器燒製的稀世珍品，代表作如雞缸杯、三秋紋碗、高士杯、葡萄杯、嬰戲杯、天字罐等，均為絕代精品。

成化鬥彩瓷器在外流散的非常少，大部分收藏在臺北故宮和北京故宮，約有250多件，40多個品種，是專為宮廷御用燒製的一種精美細瓷。在型體上玲瓏雋秀，色彩上清雅富麗，施彩方法洗練多變，同時每件器物都附遒勁有力的朝代款識，為官窯之上品。當時產量即非常小，十分珍貴，如明代有關史料記載：「神宗時尚食，御前有成化雞缸杯一雙，值錢十萬」，足見其貴重。直到今天，它仍然顯示出永恆的藝術魅力。

粉彩瓷器 四大名瓷

清嘉慶黃地粉彩皮球花八角碗，附有紫檀木雕花底座。（圖：作者提供）

我東奔西跑到處尋找自己喜歡的東西，尋找快樂。竟在耐克公司附近的一戶人家的車庫銷售中，發現了一個口徑23.5cm、高10.5cm、底徑4.5cm的清嘉慶黃地粉彩皮球花八角碗，並帶有原裝的紫檀木雕花底座。雖然經歷數百年的時間洗禮，有些瑕疵，但仍然光彩照人。碗內壁施綠釉，碗底紅彩「大清嘉慶年制」三行六字篆書款。整體構圖得當，器型雋巧可愛，胎質細膩潔白，釉面溫潤如玉。集黃地、粉彩和軋道多種技法於一身，通體施以黃釉為地，外壁粉彩紋飾色彩妍麗，畫工精湛細緻。特別是所繪皮球花形狀各異，呈雪花狀、菊瓣形、四葉梅花形、團螭形、月華錦形、西蓮形、璿璣形等，變化多端，無一雷同。紋飾佈局疏密有致，或兩兩成對，或三者成簇。組合佈局自由、活潑，有疏有密，有分有合，有疊有散，整個畫面既飽滿又疏朗，既瑰麗多彩又秀麗清逸，散點式構圖錯落有致。顏色更是繽紛絢麗，將粉紅、淡黃、翠綠、天藍、褚褐、墨黑、純金、珊瑚紅、玫瑰紫、松茸綠、胭脂紅、玻璃白等顏色發揮到極致，於瑩潤的釉色映襯之下，綻放出一份華麗而含蓄之美，靜穆地傳述著「色與空」、「動與靜」的禪家之道。極具文化價值、觀賞價值和收藏價值。

通體以黃釉為地，外壁粉彩紋飾色彩妍麗，畫工精湛細緻。（圖：作者提供）

粉彩的前世今生

粉彩是在五彩的基礎上和琺瑯彩的影響下創製成功的又一種彩瓷。而粉彩皮球花為雍正朝創製的新紋飾，是清宮御用的尊貴裝飾，以不規則的佈局與豐富的色彩來傳達一份別致而清新的華貴美感。它的獨特之處，是在彩繪時攙加玻璃白的一種白色的彩料。粉彩作為四大名瓷之一，以豐富的表現形式，特有的藝術風格而獨樹一幟。在《陶雅》稱其是「前無古人、後無來者、鮮嬌奪目、工致殊常」，粉彩讓畫面粉潤柔和，富於國畫風格，因此博得「東方藝術明珠」的美稱。