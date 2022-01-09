醫藥短波／眼後疼痛 恐怕與這四個疾病有關

現代人長期使用手機 和電腦，多多少少會出現眼球疼痛的情況。令人憂心的是，眼球痛不僅僅局限於眼球表面的痠疲，還伴随著眼球後面的壓力感。

眼睛是一個非常複雜的構造，包含視神經、視網膜、睫狀肌和瞳孔等重要部位。根據研究顯示，眼後的疼痛，無論是劇痛還是頓痛，都不僅僅是眼睛內部的問題，像常見的偏頭痛、鼻竇炎、三叉神經炎和青光眼都可能是致病的因素。

偏頭痛是一種與大腦有關的常見疾病，占人口的20%，發作的時候不只頭痛而且會造成眼後劇痛。不過，只是一隻眼睛受影響。

為什麼鼻竇感染也會引起眼後疼痛？

主要原因是因為鼻竇與眼睛相連，眼睛的上方、下方、後方和中間都有鼻竇。一旦感染發炎，自然會充血腫脹，首先出現的就是眼球周圍的壓力加倍和不適感的眼睛痛，影響到兩隻眼睛。

青光眼是常常聽到的名詞，可是卻不受到現代人的重視。事實上青光眼的威力能夠在毫無預警的情況之下，悄悄地讓人失明。視神經主要將視覺的訊號傳送到大腦，若是視神經因為眼內壓力的增加而受到損傷的時候就會產生青光眼。

如何預防眼後痛的發生呢？

首先要避免眼睛疲勞，讓眼睛有機會休息和恢復，可以使用20-20-20的規則。就是每20分鐘將目光移開，看20英尺以外的事物20秒；另外，可以使用未含防腐劑的人工淚液來緩解眼睛的乾澀和疲勞。閱讀的時候，要背對著光，否則對光反射頁面或螢幕會引起眩光，使眼睛疼痛。

防止偏頭痛，最好是避免強光和刺激的聲音，放鬆精神和多休息。特別要提的是，目前所有行為最會傷害眼睛的習慣，就是在陰暗的環境下，躲在被單裡或者是房間的暗處，使用手機狂刷屏，日積月累將使視神經遭受壓力而受傷，最終失明。