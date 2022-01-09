醫藥短波／子宮內膜異位忍痛不治療 恐引起不孕症

子宮內膜異位症需要治療嗎？

子宮內膜異位症因為症狀不是非常的特別，而且多元性，所以常常從看病到有正確的診斷需要5到10年的時間。

若是忍著痛不治療會怎麼樣呢？

這種病症是子宮內膜的組織在子宮外發育、增生、剝落所以導致慢性疼痛。若是不治療的話，經血過多或者是經期不規律常常引起不孕症，而且使得許多人疲倦、精神萎靡、抑鬱，影響生活的品質。

超聲波掃描的時候發現了卵巢巧克力囊腫，會破裂嗎？

巧克力囊腫發生在20%到40%的患者，通常已經是子宮內膜異位症的第四期。這種囊腫時不時會有小漏洞，發生的時候患者有突然嚴重的腹部和骨盆的疼痛，讓人直不起身子，應該立即就醫。

巧克力囊腫要拿掉嗎？

目前所有的研究共識是，所有四公分以上的異位瘤，都需要拿掉，不但可以減輕疼痛和其他痛苦的症狀，而且能提高自然受孕力。

到底有什麼方法可以治療子宮內膜異位症？

這種病症目前為止仍然無法治癒，但是可以控制。按照疾病的嚴重程度，開始可以使用激素的避孕藥、避孕貼和子宮環等，來控制子宮內膜組織的累積。按照個人的需要可以注射促性腺激素，釋放激素和抗拮劑，當然腹腔鏡的手術治療效果更好。