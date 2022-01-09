我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

移民信箱／只要在I-485批准前結婚 即可遞交I-824為配偶移民

耿婷律師主答
只要在I-485批准前結婚，即可遞交I-824為配偶移民。(Getty Images)
只要在I-485批准前結婚，即可遞交I-824為配偶移民。(Getty Images)

讀者問：

我的基本情況如下。我的I-485申請已經pending 200多天了，還未批准。我們準備在我I-485批准之前在加拿大結婚，因為妻子工作在加拿大，且在蹲移民監。查了一些資料得知，只要結婚發生在I-485批准前，另一半之後是可以交I-824 follow to join，似乎不需要走I-130？妻子目前有B1/B2十年簽證，且已經來美國多次。想請問一下以下一些問題：

1、I-824需要在我的I-485批准之後再交，提前交也不會被審核對嗎？

2、在沒有交I-824的情況下，妻子是否依然可以用B簽證入境？我的理解是只要不提交移民申請，不存在簽證欺詐。

3、如果第二個選擇可以，那麼等到我的I-485批准了，妻子返回加拿大，交I-824，轉到VAC，然後走consular processing，拿移民簽證登陸。這個過程貌似比較長，可能需要一到兩年。CP的地方可以變更嗎，比如從蒙特利爾到廣州大使館？

4、如果第二個可行，可否用B簽證入境，等待90天，然後遞交I-824、I-485？

答：

1、你的理解正確，只要你和妻子在你I-485批准前結婚，你可以通過向移民局遞交I-824 Follow to Join的申請為你妻子申請移民，無需遞交I-130申請。I-824 Follow to Join申請可以在你I-485批准之前就遞交，但只有在你的I-485批准以後才會獲批。此申請最晚應在你I-485批准後的一年內向移民局遞交，過了這個時間點，你就只能通過遞交I-130申請來為你妻子申請移民。

2、不管有沒有提交過I-824，理論上來說，你妻子在等待移民簽證期間依然可以用B簽證入境。但是因為那時你們已經在加拿大結婚，並且你已經提出了綠卡申請，你妻子在入關時很可能會被盤問入境的目的到底是什麼，是不是有移民的目的。當然，如果你妻子能讓邊境官相信她不會在美國提交I-485申請，就不存在簽證欺詐的問題。

3、從主申請人遞交I-824 Follow to Join到親屬入關的確需要至少一至兩年的時間。這中間可以要求變更簽證面談領館，但這一變更會更加拉長整個申請的審理時間。如果你能確定一年以後，妻子去廣領館申請移民簽證會更方便，那在一開始填寫I-824時就應填寫廣領館。

4、關於你提出的讓你太太持B簽證入美，然後在美國調整身分的方案理論上是可行的，但在實際操作中存在風險。例如，你太太以B簽證入美時，一旦邊境官知道她丈夫在美國並且正在申請綠卡的話，就有可能懷疑你太太來美國的動機不純，而拒絕你太太入境。其次就算你太太能夠順利以B簽證入美，並於入境90天後才提出移民申請，你太太也有可能會被移民局要求提供證據，來證明其來美國的初始目的並非為了移民。關於如何更好的制定你太太的移民方案，建議你諮詢有經驗的移民律師，來確定哪種方案更符合你們的利益。

移民局 簽證 加拿大

上一則

移民信箱／綠卡過了日期未返美 有幾種方式返回美國

下一則

地產投資／地稅到底怎麼算出來？地稅漲幅怎回事？

延伸閱讀

移民法官恢復行政關閉權 律師：可停止申請者被驅逐

移民法官恢復行政關閉權 律師：可停止申請者被驅逐
疫後短少百萬移民勞工 恐拖累美經濟成長

疫後短少百萬移民勞工 恐拖累美經濟成長
移民專頁／入籍面試時間長短 因移民官不同而異

移民專頁／入籍面試時間長短 因移民官不同而異
移民專頁／等I-539審理屬合法逗留 被拒不影響再入境

移民專頁／等I-539審理屬合法逗留 被拒不影響再入境

熱門新聞

聆聽適合的音樂，讓人感受放鬆、專注且平靜。(Getty Images)

封面故事／邁入2022年 3個小改變淨化身心靈

2022-01-02 09:50
疫情時期，在家工作成為主流，很多人需要升級網路系統。(Getty Images)

封面故事／後疫情時代 科技幫手讓你省錢又安全

2022-01-02 15:29
億萬富豪斯坦哈特交出7000萬元的被盜文物，換取免於起訴。(路透)

新聞眼／斯坦哈特 慈善家卻掠奪文物

2022-01-02 02:28
西好萊塢的一對同性戀人在酒吧慶祝最高法院允許同性婚姻。(Getty Images)

美國現象／女同志酒吧 「疫」蹶不振

2022-01-02 02:26
持綠卡人士可以有條件的在國外獲得社保福利。(Getty Images)

稅務漫談／離美逾半年 社安金停發

2022-01-02 02:09
投資大師林奇將自己與妻子50年的藏品捐贈給波士頓學院的美術館。(美聯社)

新聞眼／林奇 投資家慷慨捐收藏

2022-01-02 02:27

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫