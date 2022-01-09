移民信箱／只要在I-485批准前結婚 即可遞交I-824為配偶移民

只要在I-485批准前結婚，即可遞交I-824為配偶移民。(Getty Images)

讀者問：

我的基本情況如下。我的I-485申請已經pending 200多天了，還未批准。我們準備在我I-485批准之前在加拿大 結婚，因為妻子工作在加拿大，且在蹲移民監。查了一些資料得知，只要結婚發生在I-485批准前，另一半之後是可以交I-824 follow to join，似乎不需要走I-130？妻子目前有B1/B2十年簽證 ，且已經來美國多次。想請問一下以下一些問題：

1、I-824需要在我的I-485批准之後再交，提前交也不會被審核對嗎？

2、在沒有交I-824的情況下，妻子是否依然可以用B簽證入境？我的理解是只要不提交移民申請，不存在簽證欺詐。

3、如果第二個選擇可以，那麼等到我的I-485批准了，妻子返回加拿大，交I-824，轉到VAC，然後走consular processing，拿移民簽證登陸。這個過程貌似比較長，可能需要一到兩年。CP的地方可以變更嗎，比如從蒙特利爾到廣州大使館？

4、如果第二個可行，可否用B簽證入境，等待90天，然後遞交I-824、I-485？

答：

1、你的理解正確，只要你和妻子在你I-485批准前結婚，你可以通過向移民局 遞交I-824 Follow to Join的申請為你妻子申請移民，無需遞交I-130申請。I-824 Follow to Join申請可以在你I-485批准之前就遞交，但只有在你的I-485批准以後才會獲批。此申請最晚應在你I-485批准後的一年內向移民局遞交，過了這個時間點，你就只能通過遞交I-130申請來為你妻子申請移民。

2、不管有沒有提交過I-824，理論上來說，你妻子在等待移民簽證期間依然可以用B簽證入境。但是因為那時你們已經在加拿大結婚，並且你已經提出了綠卡申請，你妻子在入關時很可能會被盤問入境的目的到底是什麼，是不是有移民的目的。當然，如果你妻子能讓邊境官相信她不會在美國提交I-485申請，就不存在簽證欺詐的問題。

3、從主申請人遞交I-824 Follow to Join到親屬入關的確需要至少一至兩年的時間。這中間可以要求變更簽證面談領館，但這一變更會更加拉長整個申請的審理時間。如果你能確定一年以後，妻子去廣領館申請移民簽證會更方便，那在一開始填寫I-824時就應填寫廣領館。

4、關於你提出的讓你太太持B簽證入美，然後在美國調整身分的方案理論上是可行的，但在實際操作中存在風險。例如，你太太以B簽證入美時，一旦邊境官知道她丈夫在美國並且正在申請綠卡的話，就有可能懷疑你太太來美國的動機不純，而拒絕你太太入境。其次就算你太太能夠順利以B簽證入美，並於入境90天後才提出移民申請，你太太也有可能會被移民局要求提供證據，來證明其來美國的初始目的並非為了移民。關於如何更好的制定你太太的移民方案，建議你諮詢有經驗的移民律師，來確定哪種方案更符合你們的利益。