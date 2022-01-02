料理功夫／滿族風味糕點 沙琪瑪

滿族風味糕點 沙琪瑪

至今保留著滿語讀音的「沙琪瑪」，是隨著清軍入關而被帶到北京 ，繼而傳入華人 圈的滿族風味糕點。這種零食靠糖水熬製成的糖稀，將油炸至酥脆的麵條凝固成塊，再點綴些鮮亮果脯絲，吃起來甜而不膩，在入口即化的綿密中，透著香酥的脆感。

如今華人生活圈裡，沙琪瑪不僅是茶餘飯後的點心，也常常被用來當做供品出現在神龕之上。

材料：

普通麵粉150克、雞蛋 3顆、泡打粉1.5克、植物油100克、水150克、蜂蜜75克、蔗糖150克、奶油10克、果脯、芝麻及鹽少許。

材料

作法：

1.麵粉打入雞蛋，加入泡打粉、水少許，揉合成麵糰，醒麵60分鐘備用。雞蛋若揉合不成麵糰，表示雞蛋和麵的比例不對，再加枚雞蛋為好。

2.將麵糰按壓成餅狀後，用擀麵杖擀薄，折疊起來後用刀切成細麵條。操作過程跟手擀麵一致。

麵粉打入雞蛋，加入泡打粉、水少許，揉合成麵糰，醒麵60分鐘備用。 將芝麻炒香，果脯切絲，將醒好的麵糰擀開後切成麵條。

3.用無油無水的鍋，將芝麻炒香出味後，出鍋倒在案板上，趁熱加鹽少許，用擀麵杖擀成芝麻鹽，備用。

4.熱鍋加油，開中火，將麵條炸至鬆發浮起，外觀呈金黃色，撈出瀝乾油。

麵條炸至金黃撈出，瀝乾油備用。將熬好的糖稀澆淋在麵條上，然後按壓成塊。

5.選顏色亮麗的果脯，切絲備用。

6.取一不沾鍋燒滾水，水、糖、蜂蜜按1：1：0.5調製，以慢火熬煮。待糖稀呈黏稠的深褐色，再加入奶油和蜂蜜繼續攪拌，續煮至呈濃稠狀態即可。

7.選一平底大鍋加熱，倒入炸好的麵條，同時將糖稀澆淋在麵條上，均勻地包裹一層糖衣。要一邊加熱，一邊澆淋，否則糖稀會凝結成塊。

8.再找一大飯盒，撒少許的熟芝麻和果脯絲在其底部。將裹好糖稀的炸麵條倒入，用鏟子將鬆垮的炸麵條壓緊按實成塊，待涼切塊即可食用。

小叮嚀：

1.熬糖稀的用鍋很重要，要選不沾鍋或不銹鋼鍋。鐵鍋和鋁鍋不要用，因為鐵或鋁在加熱過程中，和糖很容易發生化學反應出現異味，繼而影響熬出來糖稀的口感和色澤。

2.在固定炒麵條的飯盒裡撒少量的熟芝麻，不是為了豐富口感，是防止麵條外麵包裹的糖稀與飯盒沾黏，所以用量要少。

3.傳統的沙琪瑪為了美觀，都會在上面撒些青紅絲；然而這種用橙皮、蘿蔔皮等物加糖、著色、焙乾做成中式傳統糕點食材，口感一般。建議用口感和色澤更好的果脯替代。

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