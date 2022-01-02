料理功夫／味噌杏鮑菇炒蘆筍
杏鮑菇和蘆筍，兩者含豐富的維生素，又屬高蛋白質和高纖維的健康菜蔬，素炒鮮美；嘗試以味噌入味，也是一道下飯的料理。
材料：
杏鮑菇3個、蘆筍1把、胡蘿蔔1小段、蒜頭1顆、白芝麻少許。
調味料：
味噌（白、赤皆可）2小匙用水調勻、味醂1小匙。
作法：
1.蘆筍、胡蘿蔔洗淨斜切，杏鮑菇、蒜瓣切片。
2.熱鍋入油，放入蒜片、杏鮑菇拌炒。
3.再加入蘆筍、胡蘿蔔略炒，然後淋上上述調味料，待收汁即可起鍋；上桌前，再灑上白芝麻，濃濃的和風味。
小叮嚀：
1.也可嘗試加入一小匙白醋，風味更鮮美。
2.味噌本身有鹹味，應該可以省略加鹽。
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