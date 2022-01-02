封面故事／後疫情時代 科技幫手讓你省錢又安全

疫情時期，在家工作成為主流，很多人需要升級網路系統。(Getty Images)

從新冠肺炎疫情在全美爆發開始，為了力行防疫措施、保持社交距離，「線上作業」的技術得到長足進步；特別是在後疫情時代，又碰上全球供應鏈大亂的問題，許多如顯示卡等傳統硬體設備面臨供貨不足的問題，更進一步推動了「軟體」在線上作業中扮演的角色。

然而，科技的發展向來是把雙面刃，線上技術的飛躍發展也引起許多人對隱私 權保護不周的擔憂，例如蘋果公司推出的「iPhone兒童色情檢測 軟體」就被批評侵犯隱私；類似的問題也出現在近幾年興起的線上購物產業，由於看不到實體而使大量假貨在線上流竄，使無辜消費者蒙受損失；紐約時報就整理出四個小方法，幫助消費者在接下來的2022年既能享受到線上科技的便利，又能掌握自己的隱私、省下一些費用。

路由器對於家庭網路的速度至關重要，應及時更新換代。(Getty Images)

居家辦公 網路先升級

當疫情迫使大家在家工作後，很多人突然發現自己家中網路速度很慢；專家表示，這個問題凸顯了國人長期以來只重視網路頻寬或能夠直接掌握的硬體，而不重視建構整套網路體系的設備的問題；如根據Adobe上月底發布的研究報告顯示，黑色星期五購物日中最暢銷的電子產品是串流電視棒(video streaming sticks)。

但事實上，有沒有串流電視棒不影響網路整體速度的快慢，像路由器這種基本硬體才是建構網路世界不可或缺的設備；消費者報告(Consumer Report)統計指出，約有五分之一的民眾家中路由器已使用超過五年，但網路專家說路由器應該每三至五年就要更新一次，現在20%的路由器已逼近最大使用年限，導致路由器已無法應付多年前購買的頻寬方案而不斷降速。

然而，由於近年出廠的路由器紛紛採用Wi-Fi標準，不只有效提高網速、降低壅塞的困擾，還能供家中多個設備同時使用；可以讓你在辦公的同時，家人即使在旁邊玩線上手遊也不會感到網路龜速。

消費者要注重網購安全，避免買到假貨。（本報檔案照）

網購在付款「結帳」之前，務必看清楚。（路透）

線上購物 看清再下單

從網路普及以後，線上購物就是個龐大產業，但因為看不到實體，導致假貨的問題長期無法解決；如果不是特別貴重或攸關生命安全的東西，大部分人可能自認倒楣，不過疫情當前，口罩是每個人保護自身健康的重要武器，卻仍有不肖商人在網路上販售假口罩，這些「看起來像口罩」的假貨很多都沒有防護力，無法阻絕病毒空氣傳播。

雖然亞馬遜(Amazon)和各大線上購物平台都有制定相關政策嚴防假貨流竄，但消費者如果會自我保護，才能夠確實避免買到假貨；專家建議，消費者在按下「結帳」之前，務必先仔細閱讀買家評論，如果是一間你沒聽過的品牌，可以透過像Fakespot等網站進行確認，看看有沒有賣假貨或買評論的跡象。

特別是在購買攸關健康的商品時更需仔細，如果真的有疑慮，那就到大品牌的官網上購買，甚至可以親自跑一趟實體商店，畢竟這才是風險最低的做法。

蘋果查閱使用者的手機相簿，引發發彈。（路透）

守護隱私 勿仰賴雲端

蘋果公司長期以來把自己定位成一間「尊重隱私的企業」，但8月間突然推出一套監控兒童色情的檢測軟體，據稱可以掃描使用者手機中的相簿，並與兒童色情資料庫連動，看看使用者手機是否存有受害兒童的照片，並將此資訊與政府防治兒童性侵的單位分享。

由於這項技術不區分手機使用者犯下兒童色情相關罪名的風險，不分青紅皂白查閱每位iPhone用戶的相簿，逾越了隱私權的分際而引起公眾廣大反彈，蘋果公司宣布延後推出，並發布新聞稿澄清「檢測軟體不是檢測手機相簿，而是檢測iCloud，如果沒有把照片上傳到iCloud，這套軟體無法查到任何內容。」

蘋果公司的這項政策為大眾使用雲端服務的習慣敲響一記警鐘，某種程度上提醒大家，不論是蘋果或Google，都不要太過依賴雲端硬碟，否則可能在毫不知情的狀況下被洩漏了不願與他人分享的祕密；網路專家表示，除了用雲端硬碟外，也可以重拾十年前流行的隨身碟，如此進可攻退可守，享受雲端服務的同時保有隱私權。

資訊保護公司Acronis表示，使用這種「雲端+實體」保存資料的用戶只占整體的17%，顯示多數民眾已經習慣了科技巨擘提供的雲端服務；Acronis呼籲用戶盡早實現「雲端+實體」雙軌化的保存資料模式，避免等到存在雲端的資料太多，讓人「懶得處理」，而把自己的人生全都交託在科技公司手上；再者，雙軌化的保存資料模式也是備份的手段，如果哪天網路故障卻有緊急文件需求時，仍能順利存取。

由於供應鏈大亂，今年黑色星期五折扣不給力，更可能全年都有優惠價，需要隨時留意。(新華社)

關注促銷 用追蹤網站

如果沒有疫情，黑色星期五正是個瘋狂購物的絕佳時機，不過許多消費者在今年黑五下單時，都發現了3C產品不是售完就是缺貨，這當然是因為全球芯片短缺與供應鏈大亂造成的結果；因此，導致今年的黑五不是只在11月底，整年度都隨時可能推出跟黑五一樣，甚至更優惠的價格。

不過問題是，要一直沒事就刷各大通路的網頁看看心儀商品有沒有促銷活動顯然不太實際，專家就指出，現在很多「追蹤交易」的網站都會幫大家整理最新優惠促銷的資訊，讓消費者隨時知道哪些品項在哪些地方現正優惠中。

例如紐約時報旗下的Wirecutter，就彙整了各大通路商的促銷資訊，讓民眾一目瞭然，不必同時開好幾個網頁比價；另一個Camel Camel Camel網站不但自動關注亞馬遜上商品售價，用戶還可以設定想買哪些產品並輸入電子郵件地址，一旦想買的商品降價就會通知，讓用戶手刀下單，不但可以滿足購物慾，還省下一大筆費用。