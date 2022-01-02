封面故事／邁入2022年 3個小改變淨化身心靈

聆聽適合的音樂，讓人感受放鬆、專注且平靜。(Getty Images)

揮別2021、邁入2022。歷經新冠肺炎疫情、經濟不景氣、供應鏈吃緊、通貨膨脹等挑戰重重的一年，人人都知道要多運動、冥想、充足睡眠，別追劇，在飲食上減糖，但新的一年裡，究竟要怎樣才能達到身心靈的淨化與放鬆呢？「消費者報告」(Consumer Reports)雜誌綜合專家建議報導，其實不用尋求神奇產品，生活中只要做出些微改變，就能大幅提升身心靈福祉。

史丹福大學(Stanford University)行為科學家、行為設計實驗室創辦人福格(BJ Fogg)在2020年出版的「設計你的小習慣」(Tiny Habits)一書中提及，別再責怪自己，也別再費時搜尋單一神奇產品，而是「透過多個小行為實現願望」，即便是微小的調整也能讓整體效益加乘。

「消費者報告」列出沉澱心靈、加強運動與改善飲食習慣的建議，協助讀者追尋健康身心與快樂福祉。

沉澱心靈 打造愉悅環境

感到焦慮和緊張，是對不確定環境的正常反應。「消費者報告」10月對2036名美國人進行的民調顯示，42%的受訪者自稱比新冠肺炎疫情之前還要焦慮。

被忽略的慢性壓力可能導致頭痛或消化道系統疾病，且很可能引發焦慮、沮喪並導致心血管疾病。

身心科醫師相對其他科別來得少，預約掛號也不是馬上就能看診，不妨從改善生活周遭事物著手。

室內擺放植物，有助淨化空氣，放鬆心情。(Getty Images)

綠化空間 心情平靜樂觀

室內植物銷售長紅，植物可以淨化室內空氣，觀賞或照顧植物也會讓人們感到平靜。

「城市林業與都市綠化」(Urban Forestry & Urban Greening)期刊今年調查4205人，結果75%的受訪者表示，室內植物讓他們感到心情愉悅，較沉著、愉快且樂觀，同時比較不會感到害怕、難過和壓力。

加州洛杉磯縣巴沙迪那市(Pasadena)身心診所醫師凱特‧褚依特(Kate Truitt)表示，這種良好的感受讓人們想到祖先的生活環境，「人類大腦與身體被設計來沉浸於充滿植物的環境，讓我們與周遭的世界有共生的關係」。

褚依特建議，不用擔心自己缺乏「綠手指」(green thumb，指很會種植物的園藝高手)，可以從容易照顧的植物入手，例如圓葉椒草、巴西鐵樹、袖珍椰子，以及心葉蔓綠絨等。

用舒適毯 營造偽擁抱感

近期，纖維中混有小玻璃珠或塑膠微粒的毯子銷量大增，這種毯子蓋起來不僅舒適且有種被擁抱、呵護的感覺。

褚依特說：「這給使用者的身體另一種舒適與安全感，進而緩和且穩定大腦情緒」。

「偽擁抱感」舒適毯之所以暢銷，有其科學依據。「美國職業治療」(American Journal of Occupational Therapy)2020年一項研究顯示，有重量的毯子可有效減緩焦慮，降低注意力不足過動症(ADHD)、躁狂抑鬱症和憂鬱症患者的失眠症與白天疲勞情況。

三溫暖透過高溫蒸氣和低濕度環境，讓使用者感到身心舒緩。(Getty Images)

HigherDose Sauna Blanket三溫暖棉被，價格比較親民。(Getty Images)

蒸氣紓壓 釋放疼痛壓力

東芬蘭大學(University of Eastern Finland)心臟病學教授勞卡寧(Jari Laukkanen)指出，傳統的三溫暖透過高溫蒸氣和低濕度環境，為使用者感到身心舒緩的主因。

三溫暖不僅有助於緩解肌肉 、關節和背部痠痛，同時還能幫助放鬆肌肉、降低高血壓 和心臟相關疾病的風險。

根據馬友診所(Mayo Clinic)的研究，三溫暖對健康帶來的效益甚至與中高強度的運動相當。

不過整套的居家三溫暖花費相當可觀，一般民眾可以使用較便宜的HigherDose Sauna Blanket三溫暖棉被，一只僅需500元，但目前相關的有效和安全性研究報告並未公布；另外，熱水澡的蒸氣也可以達到類似的作用。

α波音樂 降低焦慮血壓

從音樂治療的觀點分析，聆聽喜歡的音樂，有助降低焦慮和血壓，甚至能夠和緩心跳速率，但並非每首音樂都有這樣的效果。

音樂治療師研究發現，奧地利音樂家莫札特(Mozart­)著名的「G小調第40號交響曲」能夠降低聆聽者的心跳，但若是聽瑞典流行樂團ABBA的樂曲則無此效果。

研究人員發現，每分鐘60拍的音樂節奏，會在人腦中產生「α波」(alpha wave)，讓人感受放鬆、專注且平靜。

英國歌手「火箭人」艾爾頓強(Elton John)的「今夜感覺我的愛」(Can You Feel the Love Tonight)，便是每分鐘60拍的樂曲。

規律運動 增加健康關鍵

規律運動是維持健康的關鍵，「消費者報告」調查發現，約24%的人在新冠肺炎疫情期間努力運動，但有33%的人變懶了。

身體會習慣運動的挑戰，現在可能跑一哩就讓你氣喘吁吁，但跑習慣了就會變得輕鬆。

美國運動醫學會(American College of Sports Medicine)認證個人教練克歇爾(Kyle Kercher)解釋，「多樣的運動菜單(排定的鍛鍊項目)，不僅對身體有益，也有助改善心理狀態，避免重覆且停滯。」

瑜伽有助於身體放鬆，讓心靈平靜。(Getty Images)

睡前瑜伽 有助恢復元氣

任何形式的瑜伽都有助身體放鬆，但「瑜伽尼德拉」(yoga nidra)有其特別效果。梵文「nidra」意指睡眠，因此「瑜伽尼德拉」又稱「瑜伽睡眠」(sleep yoga)。

「瑜伽尼德拉」指的是清醒和睡眠之間的一種意識狀態，並不僅是維持肌肉在一種姿勢或狀態，更像是一種躺著的冥想指引。對許多人而言，這會是一種深沉的安靜，在生理上模仿睡眠，讓練習者感覺恢復元氣。

研究顯示，「瑜伽尼德拉」可啟動副交感神經系統，釋放調節睡眠的褪黑激素；20分鐘到40分鐘的一堂課程有助練習者探索心靈，在家也可以舒適的或坐或臥，搭配YouTube影音練習。

跑步時看看喜歡的電視節目或者追劇，讓運動不那麼枯燥。(Getty Images)

約上好友一起到健身房運動，比較容易堅持。(Getty Images)

改掉惡習 三招讓你愛動

改變壞習慣、創造好習慣，不僅攸關意志力，南加州大學(USC)心理學教授溫蒂‧伍德(Wendy Wood)傳授以下三祕訣，祝你一臂之力。

1.讓運動變有趣

單純運動乏味且難以持續，不妨打開正在追劇的網飛(Netflix)影集、喜歡的播客(Podcast)，或約朋友一起上鍛鍊，不僅更有趣也增加持續運動的動力。

2.下班去運動

改變習慣很容易，但若周遭環境都沒改變，卻很難做出有意義的變化。這種情況不妨從小細節開始發揮創意，假如下班總是會直奔速食餐廳，不妨重新規畫路線，中停公園或健身 房。

3.跑鞋放門邊

伍德建議，盡可能排除你和積極習慣之間的障礙。

數據分析公司指出，住宅離健身房3.7哩的人，平均每個月去運動五次，但距離5.1哩者，每個月只會去一次。

伍德說：「微小的里程差異，代表著不同的便利性。」

她建議，把興趣當作一件容易的事，並把運動鞋放在顯眼處，加入最近的健身中心，或把冰箱塞滿健康且容易準備的食物。

不喜歡跑步的人，跳繩也是一種很好的運動。(Getty Images)

在家跳繩 效果取代跑步

運動生理學者克歇爾說，不喜歡跑步沒關係，跳繩是很棒且容易的高間歇心肺有氧運動，「跳繩五分鐘到十分鐘，就有很好的效果」。

克歇爾建議，把跳繩運動分成30秒或一分鐘一組，根據個人體能狀況調整，每次做兩到三組循環，一路延長至五到十分鐘。

如果覺得光跳繩還不夠，可選擇有重量的跳繩，這會讓跳繩運動變得更有挑戰性；市面上也有不受空間侷限的「無繩」跳繩，以及可與智慧手機應用程式連動，追蹤運動與心肺數據的智慧跳繩。

科技產品是健康生活的輔助工具。(Getty Images)

利用科技 強化運動效果

消費者報告研究指出，每五人就有一人透過科技應用程式來強化生理及心理健康；以下提供三個應用程式幫助你規律運動，或幫助身心放鬆。

1.亞馬遜語音助理Alexa

Alexa內建各種運動、瑜伽或放鬆心情的運動教學，你只需要Amazon Echo智慧型喇叭，或是其他可以和Alexa配對使用的擴音裝置，就能盡情享用這些課程；不過使用者需注意，有些功能可能需要額外付費。

2.蘋果手表功能「該去走走了」

訂閱蘋果Fitness+可使用「該去走走了」(Time to Walk)的功能，透過不同的走路訓練課程刺激心肺。

「該去走走了」還邀請了一系列名人如鄉村音樂歌手桃莉巴頓(Dolly Parton)等來取代健身教練，讓使用者在一邊散步的同時伴隨名人說書，聽著他們分享趣事和人生經驗，最後再搭配名人親自挑選的歌曲作為結尾。

除了手表，其他蘋果裝置也能使用Fitness+應用程式，免費試用期之後可選擇每月10元或每年80元的訂閱計畫。

3.健身智慧手表Fitbit情緒監測

該產品近期推出一項最新功能，在智慧手表中內建偵測系統，可以透過人體汗水的些微變化測出壓力指數；或是量測脈搏兩分鐘後得知使用者目前的心情。

最特別的是它還內建了冥想課程，課程結束後使用者可以再量測一次壓力指數，觀察心理狀態是否改善許多。

Fitbit智慧手表單價300元起，使用者還可以選擇成為高級會員，訂閱費用為每月10元。

上跑步機 開啟多元模式

跑步機除了方便人們在狹小的空間訓練走路或跑步，還能做出更多專門訓練和新的「雪橇拉推」(sled workout)。

德國知名用動產品凱馳(KARCHER)就鼓勵使用者用他們的跑步機進行雪橇拉推訓練，但首先要確保跑步機是在關閉的狀態，使用者將雙手握住兩側扶手，模仿拉推雪橇的動作，用腳的肌肉推動跑步機的傳輸帶。

當然，如果你是在健身房還是建議先徵求工作人員的同意，至於家用的跑步機也建議先確認這麼做不會損壞到跑步機。

另外，跑步機最實用的還有上坡訓練；凱馳也建議使用者可以規畫一套自己專屬的訓練課程，例如先做一套10至20秒間隔的短跑衝刺，60秒的重訓，然後休息30秒，然後一直重複5到10次。

自主按摩 伸展緊繃肌肉

運動過後，別忘了伸展緊繃的肌肉，按摩滾輪是很棒的自主放鬆工具，但要記得避免施壓骨頭、關節及受傷患處，若按摩仍無法緩解痠痛，不妨請教醫師。

修正飲食是塑造健康生活的關鍵。(Getty Images)

修正飲食 吃出健康人生

專家建議，修正飲食需要隨時注意避免食用那些不該吃的食物，同時納入更多健康的食物；麻州塔夫茨大學(Tufts University)營養科學與政策學院助理教授芮秋‧奇特姆(Rachel Cheatham)說：「集中精神思考該吃哪些植物性的健康食物，這樣才能避免浪費時間去想那些不健康的食物。」

素食肉品製造商盡力將產品做得更接近肉的口感。(Getty Images)

1.攝取植物蛋白質

一般人都知道，扁豆和黃豆能提供大量的蛋白質；而素食肉品製造商「未來肉排」(Beyond Meat)和「不可能食品公司」(Impossible Foods)近幾年也都極力將素食做得更接近真實肉的口感，2020年素食肉品的銷售量更暴增45%。

全素食物提供對心臟有益的足量纖維和營養成分，過去也有許多研究證實，食用素食肉可以降低罹患心臟相關疾病的風險；一項由美國心臟協會發行的醫學期刊「循環」(Circulation)分析，即使只將一份紅肉換成堅果或黃豆，就能有助於改善膽固醇引發的健康問題。

2.食用健康的油脂

大多人知道最佳的減重方式不外乎減少卡路里的攝取，因為多餘的卡路里若是沒有消耗就會累積在體內，以脂肪的形式儲存，最後變成額外的體重；不過波士頓兒童醫院(Boston Children’s Hospital)新平衡基金會肥胖預防中心的聯合主任路德維西(David Ludwig)糾正：「我們更應該關注的是卡路里從哪來，而不是攝取量。」

舉例來說，高度加工的碳水化合物食品其實比其他食物更容易刺激體內胰島素的分泌，所以我們應該避免食用白吐司或含糖飲量這類的加工食品，「如果你一餐減少加工碳水化合物的攝取，增加像酪梨和堅果這些高營養價值的食物，你消耗的卡路里可能更多，而且飽足感會延續更久」。

花椰菜等微型蔬菜可以自己種植，更有利健康。(Getty Images)

3.自己種微型蔬菜

微型蔬菜(Microgreens)如花椰菜或芝麻葉一般只有在沙拉或菜餚裡面被當作點綴，但其實富含極高的營養價值，而且最棒的是種子非常容易取得、可以自行栽種。只要動動手指上網搜尋，就能找到相關資訊。

此外，奇特姆教授強調，一般微型蔬菜的成長快速，在成長期間的幼苗營養成分「比成熟後增加20至30倍」，包括鐵、鎂、鉀、鋅，添加到食物中更別有一番風味。

4.食用全穀物飲食

近來食用全穀物食品的風潮捲土重來，除了有助於降低膽固醇和結腸癌的風險，比起白米、白麵粉或一般的義大利麵更加健康；紐約市烹飪學院(Institute of Culinary Education)營養學主任席琳·比奇曼(Celine Beitchman)就指出，全穀物食品比傳統穀物富含「更多蛋白質，還有纖維、維他命A、葉酸和鈣」。