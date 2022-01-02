人物／李澤厚的有情世界

李澤厚教授應我所屬的北美華文作協美南分會之邀「細說美學」。（作者提供）

1992年春天，知悉一代美學宗師李澤厚獲准離開中國，來到科羅拉多州 執教，於是決計前往採訪，爾後在台灣中央日報副刊刊出一篇訪問記。11月初閱報得知他在科州逝世，哲人其萎，不禁黯然！

由於個人才疏學淺、程度不夠評述他的學問和著作，本文謹記述1992年筆者赴科羅拉多州專訪、及2000年他應美南華文作協和萊斯大學之邀蒞臨休士頓 ，再度訪談的經過，也可視為新舊世紀之交，一則追星族所述的學者名人軼事。

「美的歷程」在牛棚寫的

第一次接觸李澤厚的大作「美的歷程」，是80年代中期返台探親之際，由一位高中時代的好友推介。出版者在前頁指出，「這是難得一見的天才之作…作者從哲學、文學、藝術、美學、歷史學…的各種學術角度出發，將中華民族文學和藝術的發展，從古至今作一系統和有機的銓釋，精思妙解，隨處可見」。因為這本書十分好看，續讀他所寫的「我走過的路」、「中國近代思想史論」等書。

日後看到當代歷史學者余英時教授的評述：「李澤厚通過書籍使得一整代的知識分子，從共產主義的意識形態之中解放出來。」此語包含了李澤厚對近代中國學術思想界的貢獻和影響力。

閱畢「美的歷程」，尤其從評介文章中得知：他寫這本書正值下放勞改，當別人在牛棚裡做木工打發時間，他卻能利用數月功夫，總結20餘年對中國古代美學思想的思考而完成了「美的歷程」一書，牛棚裡沒有參考書和舒適的書房，然而其文字如行雲流水，且字裡行間帶著一種詩情，一氣呵成，提升了閱讀的意境和效果，正是許多文字工作者夢寐難求的筆尖造詣。

同情學生 被當局批判

上世紀90年代初，家中一雙兒女踏入中小學，我也開始投入自由撰稿的採訪行業，前此我在新聞研究所唸書時的徐佳士老師推薦之下，由台北正中書局出版「當代新聞報導」，同一時期，李澤厚先生因六四同情學生而成為被中共當局批判最多的知識分子，不但著作被禁，而且受到停職檢查的處分。

1990年李澤厚當選巴黎國際哲學院院士，是第二位獲得此項榮譽的中國人。兩年後，透過西方政府和民間學界的遊說和努力，他於1992年初獲准出國，受聘前往科羅拉多州學院哲學系講授中國思想史。

或許因為撰寫「當代新聞報導」後，一些採訪寫作的理論與規則逐漸開始在腦海裡激盪發酵，心想不能老是紙上談兵，也應該拿起兵刃到戰場上取得一些經驗，當時在居家附近休士頓地區所作的文字報導也日見增多，但決定自費飛行千里，前往科羅拉多州去採訪一位知名學者，確是一個特殊的例子，其中最大的推動力是我對「美的歷程」作者所存的敬佩和好奇心。

敏感話題 他拒絕回應

那趟專訪旅行外表看似平常，然而事先的準備工作十分繁瑣；必須要麻煩紐約華文媒體朋友與李澤厚教授取得聯繫，徵求他同意接受採訪，1992年春李澤厚初來乍到美國，落腳科州的一個山城，因為我看圖識路的能力差，怯於在陌生城市開車，於是又動用我唸研究所時的室友劉紀華的關係請她住在Boulder城的學生把我從丹佛機場送到Colorado Spring與李教授見面。

同時為了方便接送我的一位學生的時間，必須安排在周末訪談，有一段接駁路程還勞駕了當時執教科州大學的葛浩然教授（翻譯名家）。雖然一路行程順利，但是採訪結果卻不盡理想。

主因籌劃的時候，希望他談談對六四天安門的感受並且以歷史的角度如何看待這次學生爭取民主運動。然而事與願違，他拒絕回應這些敏感話題，追問之下，他表示：「我以後還是希望每年都回北京 走一趟」。

文刊黨報 他心生警覺

聽完李教授的這番話，令我深切感受到一個採訪者的無力感，並且能體諒在當時中國的情況之下，一位異議者之進退難為。

再加上一開頭我就心無城府地回答受訪者，稿子將在中央日報的副刊發表，他知曉這是一份國民黨的報紙，自然會提高警覺。

其實出現此一狀況並非完全出乎意料，最初在自家書房作沙盤推演時，曾有意向受訪者拿出一份提問綱要，但又恐因此被拒絕，總之，不經一事不長一智，幸好我是自付旅行費用，除了自我檢討之外，並沒有因未達預期目標而受人責備。

出乎筆者意料的是，中副主編梅新先生為遷就現實，竟給這篇沒有抓住時事重點的專訪，擬定一個十分感性的題目「李澤厚的有情世界」，梅新不僅是台灣「現代派」新詩創作的傑出詩人，而且四度獲得副刊編輯的金鼎獎。

數年後，我在圖書館翻閱一本「大陸當代文化名人評傳： 公民社會的開創者」，是由馬漢茂和齊墨兩位漢學家主編，在李澤厚那一篇裡兩度引用1992年我訪問他的片斷，其一：「李澤厚回憶年輕時喜歡閱讀武俠小說，他並且認為武俠小說對於滿足和培養少年人的想像力是很有益處的。」這項發現，稍許彌補我當年「徒勞無功」的遺憾。

另外一半 年輕是舞者

那趟採訪還在無意之間發現這位美學大師的家居有情世界！

他的另一半年輕時是一位舞者，早先曾隨中國舞團出訪東歐，回答我問題時吐字輕聲細語，從她靈秀的大眼和苗條的身材可以想像當年的韻致和風采。

當我轉身請教李教授是否想念北京飯館的佳餚美味，他立刻表示，我妻子的廚藝很好，「即使在國內我也很少上館子」。

當我要求為他們合影時，兩人選擇了一個單人椅相擁而坐，毫無道學痕跡，顯然讓美學和情趣自然走進生活。

雖然李澤厚在他1995年所出版的「波齋新說」的封底自抒：「齋」與「災」 諧音，之所以有波齋者，乃東門失火波災池魚，而遠遁故也」。但是他這條遠遁的池魚，到了異地，仍可享受賢妻的體貼照顧和美食，揮灑自由發言的空間，與好友劉再復對話，繼續出版像「告別革命」的書。

2000年3月，李澤厚教授應我所屬的北美華文作協美南分會之邀「細說美學」，休士頓萊斯大學（Rice University）斐克公共政策研究中心（Baker Public Policy Center）「中美跨文化遊廊」主任劉瓊毅博士聞訊後，即聯袂邀請李澤厚到該校談論五年前與劉再復合著的對話錄「告別革命」，敘述他移居美國之後的思想近況。

告別革命 不再當聖物

為什麼中國應該告別革命呢？兩位學者認為影響過去中國百年命運的最重要事件就是革命，所謂革命是指群眾以急劇暴力方式推翻現有制度與權威的行動，但展望新世紀，不能再把革命當作聖物，否則會將中國推向殘傷的泥淖，因此二人主張以「改良」、「建設」代替「破壞」，而決心告別革命。

但是李澤厚說，這本書出版後，內受中國官方火力十足的批判，外受民運分子的夾攻，兩面不討好；另外也不准在中國出版，不料「告別革命」一詞卻變得十分流行。

李澤厚在萊斯大學的演講從大陸文革之後所掀起的「美學熱」及後起的「文化熱」說起，到了90年代思想界出現了自由派和新左派：前者認為政府不要干預太多，應全面自由化，後者則強調經改之後，造成貧富懸殊的現象，政府應多加干預。

在這場自由、平等的爭論之中，李澤厚比較傾向自由派，他認為中國的自由不是太多，而是不夠，而現在中國所需要的是自由，而不是民主。

一位聽眾問及中國未來的民主前途，他很不樂觀，他說：「進歩很慢，但火車開快了，又怕容易翻車」，不過他認為民主自由都是相對的，台灣比中國民主，美國比台灣民主，但美國的民主又被商業、傳媒及廣告所控制，他指出中國人實行民主「激情有餘，理性不足」，一直缺乏一種形式觀念的建立，革命時談的是打破舊秩序，更重要的目的是建立新的形式程序，「程序」代表理性的落實和具體化，民主不是為所欲為，他說嚴復把約翰米勒的「論自由」譯成「群己權界論」是很有道理的，所以早在上世紀50年代，李澤厚就主張大家研讀孫中山的「民權初歩」，先學習怎麼開會。

李澤厚休士頓之行的第二日蒞臨美南作協，演講題目是「從美學談起」；他先闡釋美恆常在實踐與動性過程之中出現，譬如中國的文章需要朗讀，讀韓愈的文章是一種味道，讀柳宗元的又是另一種味道，讀出來以後便會影響你的思維進而產生一種境界，這便是美的出現。他最後歸納：美超出感性之上，包含道德社會或神聖的品質，它在人類實踐動性之中影響個人思維，改造了客觀世界，此為中國人理性美學的傳統。

這位美學哲學和歷史學者強調：華夏美學是以儒家思想為主體的中華傳統美學，他認為儒家有久遠深厚的社會歷史根基，又不斷吸取、同化各家學說而豐富發展，從而構成華夏文化的主流和基幹。

李教授來訪休士頓之時，恰巧當地博物館展出三星堆的出土文物，是大陸37個博物館所調來的珍藏，有位聽眾請問他的觀後感，李教授說「非常精采！」

謙謙君子 不像大學者

三星堆所發現的青銅器，和以前所發現商代的文物有些不同，學者們認為它代表西南地區的巴族文化，具地域性的色彩，但李澤厚認為它和其他出土的商代青銅器有些關聯，仍舊受了中原文化的影響，從這件事可說明中國一詞是「文化」的概念，而非「種族」，他認為中國的文化傳統一向接受、並吸取外來文化，最後往往將異族同化，例如漢代的宰相有外國人當，本來猶太人是最難同化的民族，但現在河南開封有採漢姓而不吃豬肉的猶太人村莊。

演講結束後，一位聽眾關心地詢問李教授移居海外的轉折。李教授回答，出國對研究生涯是一種損失，但留在國內不能教書、招學生，不能發表文章，而移居國外，可以隨便發表意見，可以出版像「告別革命」這樣的書，不像在國內，做了「牛」後，只能排泄一大堆廢物。

李教授在休士頓兩日行程除了演講、參觀太空中心和博物館的三星堆展覽，並且會見了休士頓北大同學會的故舊學生，安排接送陪行的美南作協會友，都稱讚李澤厚絲毫沒有大學者的氣熖，就像論語裡所形容「望之儼然，即之也溫」的謙謙君子。

會做學問 又懂得生活

作為一名讀者和媒體記者，我們看到李澤厚先生既有敏銳的理論思辦能力，又能深刻體悟審美的精髓，他早歲家道衰落，生活環境困苦，在上世紀五、六十年代因言肇禍，自謂「被下放勞動，因此在身體上和精神上所受的創傷折磨所在多有」。曾見文章說他「不通人情世故」，這在顛沛流離的91年當中，亦在所難免。

綜觀李澤厚一生，能身處動盪的時代，為自己謀得相對安穩的生活，教書著作不輟，根據中國出版界的統計，李澤厚版稅超過百萬人民幣，從一個電視訪問節目中聽見他北京王府井大街擁有房產。他自己也說「我個人經濟搞得很好，回國都坐商務艙，都是花我自己的錢」，由此可見他是一位會做學問又懂得調理生活的人。

記得余英時教授有一次在受訪時曾說，「歷史和新聞是同一門學科；歷史就是新聞，新聞就是歷史」，僅以此文追悼澤厚先生這位20世紀中國轉型期的哲學家、美學家和歷史學者，盼您一路好走！